Ataque al Nº2 de Hamás genera incertidumbre en las negociaciones de paz – Roxana Levinson

La periodista, Roxana Levinson, desde el sur de Israel abordó la complicada situación actual en Gaza, donde la guerra ha durado ya 283 días y 120 rehenes israelíes siguen retenidos.

La cronista se centró en el reciente intento de Israel de eliminar a Mohammad Def, líder militar de Hamás, y ofrece una visión profunda de las dificultades y esperanzas en torno a las negociaciones de paz.

“Las conversaciones no están congeladas, continúan a un nivel intermedio”, aseguró Levinson, subrayando que, a pesar de la disminución en el ritmo de las negociaciones, el diálogo sigue vivo. Ella destacó las demandas del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, especialmente en lo referente al control del corredor de Filadelfia y la prevención del paso de combatientes armados entre el norte y el sur de Gaza. Estas exigencias han añadido complejidad a las ya tensas conversaciones.

Mohammad Def, descrito por Mijael Milstein, ex oficial de inteligencia israelí especializado en temas palestinos, como “uno de los estrategas militares más importantes de Hamás”, es una figura central en estas dinámicas. Def, quien ha sobrevivido a varios intentos de eliminación, ha jugado un papel crucial en la transformación de las Brigadas Al-Qassam en una fuerza militar organizada. Su posible desaparición, todavía no confirmada, podría tener un impacto significativo en la postura de Hamás en las negociaciones.

Levinson concluyó con una reflexión sobre el futuro de las negociaciones: “La presión militar sobre Hamás podría impulsar a sus líderes a flexibilizar su postura”. A pesar de la incertidumbre, existe la esperanza de que esta situación lleve a un avance hacia la paz.

