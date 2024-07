Los Olim más caros del mundo

Es sabido que el dinero siempre resulta ser un bien escaso y que es de sabios utilizarlo con prudencia y sabiduría. Si esto es cierto en la privado, cuando se trata de dinero público es una obligación absoluta.

La semana pasada se llevó a cabo en las instalaciones de AMIA en Buenos Aires la Expo Atid que incorporaba la participación de expo Aliá y ExpoMedEX. El evento contó con una mega producción de Ofek Israel, una empresa tercerizada que en Israel está a cargo de desarrollar estrategias y producciones para la Organización Sionista Mundial y otras instituciones. No se privaron de nada. Decenas de stands con una puesta de merchandising impresionante, un auditorio con un look de grandes eventos del primer mundo. Decenas de profesionales convocados y contratados para la jornada que se llevó a cabo entre las 15 y 19 hs. del domingo pasado. Hasta ahí todo lindo. Ahora vayamos a la realidad de los hechos.

Desde Israel solo para ExpoMedEX, impulsada por Nefesh B¨anefesh, vinieron 31 personas entre médicos, funcionarios del ministerio de salud y funcionarios de la entidad. En lo que hace al ministerio de Aliá e integración, departamentos diversos de la OSM y otros visitantes, se deben sumar por lo menos otras 20 personas por lo bajo. Digamos con una mirada conservadora media centena de viajantes llegaron desde Israel. Una primera inversión directa entre vuelos, hotel, viáticos unos U$125.000. Seremos nuevamente conservadores, el evento debe haber significado una inversión de unos U$180.000.

Vamos ahora a sus objetivos expuestos (no el de los visitantes que necesitan respirar de tanta presión que se vive en Israel, justificar sus puestos muy bien rentados y gastar sea como sea los presupuestos asignados). A la convocatoria concurrieron unas 400 personas. Ya comienza a resultar bastante oneroso lo que se llama precio contacto. Nos informamos que los números de interesados en realizar Aliá desde Argentina vuelve a sus niveles históricos de 400 personas al año.

En lo que hace a la búsqueda de Israel de llevar a médicos judíos con sus familias para incorporarlos al servicio sanitario del país surgen algunas paradojas. Centenares de jóvenes israelíes dejan el país para estudiar medicina en el exterior ya que no pueden ingresar a la carrera en Israel, la mayoría luego de cursar no regresan al país. También no pocos médicos dejan Israel al contar con mejores condiciones salariales en el exterior. Ud entenderá las dificultades que conlleva incorporar profesionales de la salud y sus familias a un sistema y cultura diferente.

Ahora volvamos a la inversión realizada. Según informaron los organizadores 60 médicos mostraron interés. ¿No habría sido más sensato invitarlos con el mismo dinero o menos a visitar Israel una semana y explorar in Situ posibilidades?

En lo que hace al resto de los 400 potenciales olim Ud. cree sinceramente que una expo cambiará la decisión de alguna persona. Los olim llegan a Israel por 2 motivos fundamentales: a) Ideológicos b) por razones económicas. Ninguno de ambos grupos requiere del show que se montó a esta enorme inversión.

Cuando mis abuelos y padres tuvieron que huir de Europa no contaron con ninguna organización que les montara una expo. Buscaron como salvar sus vidas como pudieran. Los jalutzim llegaron a Israel con la ayuda posible, pero sobre todo con decisión y coraje. Las deformaciones han llegado a tal nivel que en estos momentos dramáticos que vive el Estado Judío inventamos “viajes de voluntarios en medio de la guerra” de una semana y les damos un certificado a sus participantes. En las guerras de Israel, los judíos llegábamos como podíamos por tiempo indeterminado hasta que se ganara la guerra y sin ninguna agencia de viaje o programa que intermediara.

Sabe Ud. la cantidad de Shlijim (enviados) y funcionarios locales que tienen las entidades nacionales ( Sojnut, Histadrut, Keren Hayesod, Keren Kayemet, movimientos juveniles y otros), seguramente no, porque no hacen ninguna real diferencia en las comunidades locales. Claro hacen una gran diferencia en la vida de los mismos al tener un trabajo bastante cómodo el cual raramente es evaluado en términos de eficacia Vs. la inversión como se haría en cualquier empresa. Tampoco ud. debe saber los presupuestos multimillonarios que esta actividad implica.

¿Solo con los U$180.000 despilfarrados en unas horas saben cuántos chicos podrían haber recibido una ayuda para recibir educación judía o alimentos en un país con hambre?. ¿Cuántos ciclos de cultura o trabajo de posicionamiento inteligente sobre Israel se pueden montar?. ¿Cuánta tarea de esclarecimiento en universidades y otros ámbitos se podría hacer?. ¿Sabrán, por ejemplo, esas mismas entidades que nunca tienen presupuesto para lo importante, que los medios de comunicación judíos, siempre al borde del cierre por falta de recursos, le acercamos diariamente la realidad israelí y judía a decenas de miles de personas y somos los mejores difusores de lo que ellos intentan mostrar en un viaje innecesario en tiempos de medios online e Inteligencia Artificial?

Nos encontramos en las vísperas del 30º aniversario del atentado a la AMIA, veremos como todas las organizaciones judías de diversas latitudes vendrán con sus delegaciones en una muestra de solidaridad. ¿Es una verdadera solidaridad o una mezquina solidaridad que les permite figuración y justificación frente a sus donantes? Cuando se los convocó a aportar recursos económicos y tarea para confrontar el terrorismo en la región, el memorándum de entendimiento con Irán, el asesinato de Nisman, la posibilidad de impulsar el juicio en ausencia, el antisemitismo, el esclarecimiento sobre los judíos e Israel aportaron algo?

La correcta utilización del dinero es parte de un análisis que requiere honestidad intelectual y objetividad. Saber definir claramente prioridades, estrategias y romper con vicios históricos.

Miguel Steuermann, director de Radio Jai, cofundador de la Confraternidad Judeo-musulmana, Embajador para la paz de la Coalición Humanitaria Internacional y Prosecretario de la Cámara de comercio Argentino-Israelí.





