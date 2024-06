Violación permitida

Por David Bittan Obadía

La población musulmana ha sido marginada en los barrios más pobres de Francia y estos nuevos franceses nacen con un desarraigo, no se consideran franceses.

El pasado 19 de junio una niña judía, fue violada por un grupo de tres adolescentes (delincuentes, ya carroñas para la sociedad), simplemente por enterarse que era judía.

La prensa francesa reseña que “la forzaron a penetrarla anal y vaginalmente, a practicar felación, mientras le hacían amenazas de muerte y comentarios antisemitas” .

Esto no ocurrió en Iraq, Afganistán o en el Congo, esto sucedió a plena luz del día en Courbevoie- París, en la Francia de Voltaire, Descartes, de Napoleón en esa que contagió al mundo con la, y que hoy está inmersa en un callejón sin salida, no porque el noble gentilicio se lo merezcan, la culpa es de algunos parásitos, que se han colado a gobernar y han abierto las puertas al antisemitismo.Este horrendo crimen con motivaciones de odio dejo una reflexión y una interrogante; ¿qué hubiese ocurrido si un grupo de adolescentes judíos violasen a una niña negra o musulmana en París? La respuesta la tengo:, no hubiese quedado una vitrina en toda Francia. Lo que pasa que los hebreos no son violentos, no sé si hará falta protestar como los otros, que con la violencia consiguen privilegios.

La Francia que conocemos, autóctona, eminentemente cristiana está desapareciendo, no sólo porque el 10% de su aprobación sea musulmana simplemente, Francia tiene décadas abriendo sus fronteras y abandonando su cultura a cambio de dinerito, han vendido el alma al diablo.

La política de intentar integrar a grupos con costumbres distintas a la mayoría católica no ha dado resultados. La población musulmana ha sido marginada en los barrios más pobres de Francia y estos nuevos franceses nacen con un desarraigo, no se consideran franceses, su marginalización ha generado sean el grupo de mayor presencia en las cárceles y si bien los ataques terroristas en el pasado fueron realizados por extremistas extranjeros, en los últimos años se ha demostrado que muchos jóvenes ya nacidos en ese país se vinculan con el Estado Islámico, obviamente no hay que generalizar, me refiero a una minoría, pero que lamentablemente suman muchos y que se han convertido en la primera causa de la islamofobia .

Francia tiene todos los numeritos de la lotería comprados y es caldo de cultivo para un enfrentamiento civil, entre quienes quieren dominar y los que se consideran les han invadido sus espacios .

Este crimen justamente se da en los días de conmemoración internacional para la eliminación de la violencia sexual y a pocas semanas de haber recordado el Día Internacional del abuso sexual infantil.