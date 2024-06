¿Hacia dónde se dirige el panorama político de Israel en este punto de la guerra?

Asuntos políticos: ¿Se avecina una ‘barrida limpia’ o es simplemente ‘vino viejo en botellas nuevas’? El miércoles, un día después de que el Tribunal Superior de Justicia dictara su histórica sentencia sobre el reclutamiento ultraortodoxo, la Knesset estaba a tope.

Por Herb Keinon

“No es científico, pero he estado en la Knesset desde la mañana, el edificio tiembla, todos están peleando entre sí”, dijo el líder de Yesh Atid, Yair Lapid. “Este es el punto en el que la Knesset de repente comprende que está en camino de desmoronarse”.

Lapid, obviamente, no es un oráculo neutral. Está interesado en que la Knesset se disuelva y se convoquen nuevas elecciones, y ha estado trabajando incansablemente para lograr ese objetivo desde el momento en que tomó juramento el 29 de diciembre de 2022. Por lo tanto, sus palabras podrían legítimamente descartarse como una ilusión del Parlamento del jefe de la oposición. Pero no lo son.

Algo está ocurriendo. Se sintió cuando el líder del Partido de Unidad Nacional, Benny Gantz, dejó el gobierno a principios de este mes; se sintió cuando un par de diputados del Likud rompieron filas y amenazaron con votar en contra de la “Ley de los Rabinos” la semana pasada, y se sintió esta semana en los esfuerzos confusos de la coalición por lograr un acuerdo en lo que respecta al fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre el reclutamiento: presentar una legislación que satisfaga la demanda del tribunal de reclutar a los haredim y al mismo tiempo mantener a los partidos ultraortodoxos en la coalición.

Por lo tanto, la sensación de que se avecinan nuevas elecciones es una de las razones por las que se habla cada vez más de la formación de un nuevo partido de derecha -un Likud B, por así decirlo- integrado por el ex primer ministro Naftali Bennett, el líder de Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, el líder de Nueva Esperanza-Derecha Nacional, Gideon Sa’ar, y el ex jefe del Mossad Yossi Cohen.

Según dos encuestas de televisión realizadas esta semana, este partido sería dominante: el Canal 12 le da 25 escaños y una encuesta del Canal 13 le da 34. En cualquier caso, sería el partido más grande del país y estaría en el asiento del conductor en lo que respecta a la construcción de una coalición y la coronación de un nuevo primer ministro.

RIMON, socio de la firma de relaciones públicas Rimon Cohen & Co, que ha asesorado a numerosos políticos a lo largo de los años, dijo que los “cambios de juego” no ocurren con tanta frecuencia, pero que este partido, que aprovecharía el movimiento del país hacia la derecha al tiempo que refleja un profundo descontento con la forma en que Likud ha manejado las cosas y una aversión a los extremos, podría ser un cambio de juego que podría sacudir el mapa político del país.

De ser así, esta sería otra manera –además de cambiar las doctrinas fundamentales de seguridad del país y el aumento del reclutamiento de haredim– de que el 7 de octubre deje su huella duradera en Israel: realinear el tablero político. Si este nuevo marco se materializa, podría poner fin al dominio de casi cuatro décadas del Likud en la escena política israelí, en la misma medida en que los fracasos de la Guerra de Yom Kippur, así como la corrupción rampante de la época, llevaron al Likud a poner fin al dominio del Partido Laborista en la política en 1977.

Los nombres que encabezan esta lista –Bennett, Liberman, Sa’ar, Cohen– son todos nombres conocidos, lo que significa que han existido durante mucho tiempo y son parte del establishment político, de defensa y de inteligencia que fracasó tan miserablemente el 7 de octubre.

Lo que ha quedado en el camino en los últimos meses son las voces que fueron una constante inmediatamente después del 7 de octubre pidiendo una “barrida limpia”, voces que exigen nuevos líderes, personas que no estén contaminadas ni por los colosales fracasos del 7 de octubre ni por compartir la responsabilidad de sembrar las divisiones que invitaron a esa catástrofe.

No es realista esperar un gobierno completamente nuevo. Pero, dijo Rimon, “una victoria arrasadora es poco realista y una ilusión”.

“Al final”, explicó, “los votantes eligen entre lo que está disponible, no entre lo que no está. Mire las elecciones en Estados Unidos. ¿Es lo mejor que a 330 millones de estadounidenses se les ocurre elegir entre [el presidente Joe] Biden y [Donald] Trump? No, hay más gente talentosa en Estados Unidos que estos dos, pero estos son los dos que están sobre la mesa y puedes elegir entre a y b. Eliges entre lo que es, no entre lo que no es. Aquí pasará lo mismo”.

Sin embargo, las guerras producen héroes, y esta guerra ha producido una buena cantidad: reservistas que han demostrado un coraje insondable en la batalla, familiares en duelo que han demostrado una gracia poco común, ciudadanos comunes que han estado a la altura de las circunstancias y han donado de sí mismos y de su tiempo de maneras extraordinarias.

Muchas de estas personas han irrumpido sin querer en el escenario nacional: la estrella de Fauda, ​​Idan Amedi, es un ejemplo; Iris Haim, cuyo hijo secuestrado fue asesinado accidentalmente por las FDI cuando intentaba escapar de sus captores de Hamas, es otra, y han hablado de maneras que tocaron muchos corazones y predicaron un mensaje de unidad. ¿Podrían ellos u otros como ellos, se pregunta a Rimon, no surgir y formar un nuevo marco político que representaría algo completamente nuevo: vino nuevo en botellas nuevas, en lugar de vino viejo en botellas nuevas?

“Estas son personas que creo que pueden unirse a los marcos existentes, pero no creo que tengan la fuerza suficiente para liderar marcos completamente nuevos por sí solos”, afirmó.

Rimon dijo que si bien “teóricamente es posible que alguien inicie algo nuevo –un partido que gire en torno a los reservistas o los rehenes– en su día más exitoso, podría superar el umbral electoral [3,25% de los votos emitidos] y obtener algunos escaños. Pero no será un punto de inflexión. Este Likud B podría serlo”.

Este partido potencial, así como los ya existentes, estarán ansiosos por integrar a estas nuevas caras en sus filas, predijo. Pero incluso así, no inclinarán las elecciones, ya que los israelíes, cuando votan por un partido, en la mayoría de los casos lo hacen por el primero de la lista, no por los candidatos que ocupan los puestos 10, 15 o 25 de la lista del partido.

Si bien ha habido algunos murmullos sobre la formación de nuevos marcos políticos (ya sea un partido de líderes empresariales, reservistas o familias en duelo), todavía no ha surgido nada significativo.

Moshe Klughaft, consultor estratégico político, comentarista del Canal 12 y ex asesor de los primeros ministros Benjamin Netanyahu y Bennett, dijo que esto era de esperar.

A pesar de la sed que hay en el país por nuevos líderes con un nuevo mensaje y un nuevo estilo, la política, dijo, “no es un pasatiempo romántico. Es una profesión dura con reglas escritas con sangre, y sólo los jugadores dispuestos a reconocer esto alcanzarán eventualmente posiciones de influencia real.

“Para que un nuevo partido entre en la Knesset, necesita crear una maquinaria bien engrasada que sepa cómo trabajar en el espacio político, logísticamente, financieramente, con un liderazgo claro, una plataforma definida, una posición clara sobre la cuestión de ‘¿te sentarás con Netanyahu?’ – y aquí la tarea es difícil, casi imposible”.

Klughaft dijo que si bien está claro que hay una tremenda frustración pública hacia el gobierno –evidente en el hecho de que en todas las encuestas la coalición actual no obtiene más de 50 escaños–, crear un nuevo partido que pueda prosperar es una tarea ardua.

Si bien la Guerra de Yom Kippur ayudó a catapultar al Partido Movimiento Democrático para el Cambio (Dash), un partido expresamente formado por personas no políticas, de la nada a 15 escaños en las elecciones de 1977, Klughaft advierte contra los paralelos entre entonces y ahora. Además, señaló que el partido se desmoronó en dos años porque no tenía un líder fuerte y carismático ni una plataforma claramente definida.

El ejemplo de Dash, dijo, representa precisamente el amateurismo inherente a la creación de “fiestas románticas” que parecen prometedoras en el papel. La carrera de obstáculos que implica la creación de una nueva fiesta probablemente hará que –en el mejor de los casos– “se estrelle contra el suelo de la realidad incluso antes de su lanzamiento”, dijo, y en el peor de los casos, “se desintegre después de su lanzamiento”.

Aun así, Klughaft reconoció que el país quiere un cambio. Dijo que entre la población judía del país, “el 66% de la gente se define en el espacio entre el centro-derecha y la extrema derecha, y sólo el 13% del público se define en el campo opuesto, desde el centro-izquierda hasta la extrema izquierda.

Independientemente de dónde encajen en el espectro político, Klughaft dijo que “según estudios en profundidad, al público israelí le preocupan principalmente los sistemas estatales que no funcionan correctamente, la mala gestión del Estado y los nombramientos inadecuados. Si vienen directivos y empresarios experimentados, podrán integrarse en los partidos existentes y responder a la necesidad del público de una mejor gestión del Estado”.

Es hora de integrar gente nueva al gobierno

Klughaft dijo que la mejor manera de lograrlo es integrar a nuevas personas en los marcos existentes en lugar de crear más partidos que sólo complicarán las matemáticas de una eventual coalición.

Dijo que la enfermedad que afecta al sistema político de Israel no es la escasez de partidos sino más bien gobiernos estrechos, señalando al gobierno de Bennett que asumió con sólo 60 diputados y al gobierno actual de Netanyahu que se apoya en la extrema derecha con poco margen de maniobra.

En el futuro, dijo, “una de las cuestiones centrales será quién logrará formar un gobierno amplio, donde ningún bando se sienta excluido de las decisiones que desgarran a la nación. El problema es la naturaleza del gobierno y su amplitud, no la necesidad de nuevas estructuras partidarias”.

Fuente: Jerusalem Post

