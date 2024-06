El padre del rehén Almog Meir Jan murió horas antes del rescate de su hijo

La tía del rehén liberado dice que corrió a la casa de su hermano para darle buenas noticias, sólo para encontrarlo muerto; describe cómo Yossi Jan se encerró y perdió 20 kilos tras el secuestro de su hijo.

El padre del rehén rescatado, Almog Meir Jan, de 21 años, murió horas antes de saber que su hijo regresaría a casa el sábado.

Meir Jan, junto con Noa Argamani , de 26 años, Andrey Kozlov , de 27, y Shlomi Ziv , de 40, fueron rescatados el sábado en una impresionante operación diurna en el campo de Nuseirat en Gaza.

“Mi hermano murió de pena y no pudo ver regresar a su hijo. La noche antes del regreso de Almog, el corazón de mi hermano se detuvo”, dijo el domingo la tía de Almog, Dina Jan, a la emisora ​​pública Kan.

“Estamos muy contentos con el regreso de Almog, pero el cerebro no puede asimilar que este es el final. Estamos destrozados”, dijo, explicando que su hermano vivía solo en Kfar Saba.

“Yossi, mi hermano, el padre de Almog, estuvo ocho meses pegado al televisor, aferrándose a cada dato”, dijo.

“Quería mucho a Almog, se preocupaba mucho por él, quería saber qué le estaba pasando y por lo que estaba pasando. No podía soportarlo, cada [posible acuerdo de rehenes] que le explotaba en la cara le rompía el corazón”, dijo.

“Perdió 20 kilos, no podía soportarlo de ninguna manera”, dijo. “Se encerraba, no quería ver gente. Todos estaban preocupados por Yossi, pero él no podía comunicarse con nadie”.

Dina dijo que había recibido una llamada telefónica del ejército informándole que su sobrino había sido rescatado y el oficial le dijo que no habían podido localizar a Yossi.

“Estaba tan feliz que no sabía qué hacer”, le dijo a Kan, y dijo que fue a la casa de su hermano para contarle la buena noticia.

“Manejé como loca, toqué, ‘Yossi, Yossi, Yossi’, y nada. No obtuve respuesta. La puerta de su casa estaba abierta y lo vi durmiendo en la sala. Le grité ‘Yossi’ y no me respondió. Vi el color de su piel, lo toqué, pero estaba muerto”, dijo.

Yossi Jan, fallecido a la edad de 57 años, será enterrado a las 17.30 horas en el cementerio de Neve Yamin.

En declaraciones a la Radio del Ejército, Orit Meir, la madre de Almog, dijo que su hijo estaba bien, pero que había “un camino por delante” hacia su total recuperación.

Dijo que los captores de su hijo lo habían informado un poco sobre los acontecimientos y que él estaba al tanto de las manifestaciones semanales que pedían la liberación de rehenes, así como de los debates sobre el reclutamiento de hombres ultraortodoxos para el ejército.

“Tenía una especie de calendario, un diario, y sabía cuántos días estaba allí. Sabía que yo cumplía años hoy y sabía hace un mes que él cumplía años”, dijo.

La prima de Shlomi Ziv, Liel Ariel, describió su conmoción por la operación de rescate.

“Shlomi vio a todos, reconoció a todos. Lo abracé, casi lo ahogo, grité a su lado. Y luego me dijo que me callara”, le dijo Ariel a Kan, describiendo su encuentro con su prima en el hospital.

Mientras tanto, los padres del rehén rescatado Andrey Kozolov aterrizaron en Israel procedentes de Rusia el domingo por la mañana.

“Soy más feliz que nunca. Hablamos con Andrey, se ve y se siente bien, incluso está bromeando”, dijo su madre a los periodistas en el aeropuerto Ben Gurión, antes de ser llevada rápidamente para encontrarse con su hijo en el Centro Médico Sheba.

Los cuatro rehenes rescatados fueron secuestrados en el festival de música Supernova cerca de la comunidad de Re’im en la mañana del 7 de octubre, cuando unos 3.000 terroristas liderados por Hamas mataron a 1.200 personas y tomaron 251 rehenes en una masacre en el sur de Israel.

Tras el rescate del sábado, 116 de los 251 rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre aún permanecen en Gaza, y no todos con vida. Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 civiles cautivos de Hamas y cuatro rehenes fueron liberados antes de eso.

En total, siete rehenes han sido rescatados con vida por las tropas, y también se han recuperado los cuerpos de 19 rehenes, incluidos tres asesinados por error por los militares.

Las FDI han confirmado la muerte de 41 de los que aún están retenidos por Hamás, citando nuevos datos de inteligencia y hallazgos obtenidos por las tropas que operan en Gaza.

Una persona más figura como desaparecida desde el 7 de octubre y aún se desconoce su suerte, aunque su familia cree que está muerta.

Hamás también ha retenido a dos civiles israelíes que entraron en la Franja en 2014 y 2015, así como los cuerpos de dos soldados de las FDI que fueron asesinados en 2014.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai