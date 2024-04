¿Qué pasó con Lula?

Por Matías Spektor

Pocos líderes podrían afirmar, al asumir el cargo, haber provocado suspiros de alivio tanto del presidente chino, Xi Jinping, como del presidente estadounidense, Joe Biden. Sin embargo, en enero de 2023, eso es exactamente lo que hizo Luiz Inácio Lula da Silva. Su estrecha victoria sobre el presidente brasileño Jair Bolsonaro, un extremista de derecha y admirador de Donald Trump, generó optimismo más allá de las fronteras. Los líderes demócratas de todo el mundo vieron la victoria de Lula, que lo devolvió al poder para un tercer mandato después de una pausa de 12 años y una temporada en prisión por cargos de corrupción, como el heraldo de una marea antiautoritaria. Los autócratas de todo el mundo lo disfrutaban como un estadista experimentado con una reputación de enfrentarse a Occidente. Y los países en desarrollo de todo tipo lo reconocieron como alguien que sabe mejor que la mayoría cómo exigir concesiones al Norte global. “Brasil está de vuelta”, decían los titulares, mientras Lula acaparaba los reflectores.

Pero durante su primer año en el cargo, Lula ha tenido problemas para traducir su visión de un orden global más progresista en acción. Su política exterior hasta ahora se ha visto acosada por errores diplomáticos que han tensado las relaciones con socios tanto en Occidente como en el mundo en desarrollo. Sus declaraciones y acciones han puesto en duda su papel como pacificador, constructor de coaliciones y defensor de los marginados. Su compromiso con el liderazgo ambiental se ha visto empañado por su decisión de convertir a Brasil en el último petroestado. Y su gran diseño pasa por alto la amenaza más apremiante de su país: la expansión explosiva de las redes criminales que están trabajando arduamente para convertir a Brasil en un estado fallido y que están socavando la integridad ecológica de la selva amazónica.

Para solucionar estos problemas y cumplir con su visión de un orden internacional progresista, Lula tendrá que cambiar de rumbo. Debe volver a involucrar a sus socios en Occidente y América Latina después de un año de creciente distanciamiento. Debe salir inequívocamente en defensa de la democracia en la vecina Venezuela. Tiene que elaborar un nuevo conjunto de políticas climáticas, que le permitan utilizar las reservas de petróleo recién descubiertas de Brasil sin convertirse en otro miembro regresivo de la OPEP. Y Lula debe modernizar el aparato de inteligencia del país y coordinarse mejor con socios externos para revertir el peligroso crecimiento de las redes criminales de Brasil.

PRUEBAS Y ERRORES

Antes de asumir el cargo, Lula sugirió que su ambición en política exterior era cerrar las enormes brechas entre el Norte rico y el Sur en desarrollo. Prometió buscar activamente la cooperación internacional, facilitando el diálogo entre Occidente y el resto, y declaró que Brasil volvería, de nuevo, a liderar América Latina. Su administración esperaba obtener importantes victorias políticas en la próxima cumbre del G-20 y en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático de 2025, de las que Brasil será anfitrión. Con este fin, Lula ha dado a conocer planes para lanzar una iniciativa global para combatir el hambre, facilitar el flujo de financiamiento climático hacia los países en desarrollo y ayudar a África a asegurar asientos en las instituciones de gobernanza global.

Sin embargo, desde que asumió el poder, Lula ha cometido una serie de errores costosos. Cometió su primer error extranjero con Estados Unidos. El gobierno de Biden rompió con la tradición de respaldar a Lula durante su campaña, advirtiendo a Bolsonaro contra el uso de intervenciones inconstitucionales para mantenerse en el poder. Lula, sin embargo, no ha aprovechado la inusual apertura de Estados Unidos para avanzar en su visión. En lugar de presionar a Biden en la larga lista de resultados que Brasil quiere para el G-20 y la conferencia climática,Lula desperdició su buena voluntad al culpar de la guerra en Ucrania al presidenteVolodymyr Zelensky, a la OTAN y, en última instancia, a Estados Unidos. Una reunión presidencial muy esperada entre Biden y Lula produjo escasos resultados, dejando la relación bilateral en un estado tenso y limitado.

Brasilia tiene quejas legítimas con Washington. En octubre, Estados Unidos bloqueó por sí solo una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU liderada por Brasil para un alto el fuego en Gaza, por la que el gobierno de Lula había hecho una fuerte campaña en estrecha consulta con funcionarios estadounidenses. Y Lula está persuadido de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estuvo detrás de su encarcelamiento por un vasto escándalo de corrupción, que empañó su relación con Washington (aunque la evidencia de la participación de Estados Unidos sigue siendo escasa en el mejor de los casos). Pero con la cumbre del G-20 en Río de Janeiro en el horizonte, justo después de las elecciones estadounidenses de noviembre, Brasil no puede permitirse este distanciamiento. Biden, después de todo, podría torpedear fácilmente las iniciativas de Lula ignorándolas u oponiéndose a ellas.

Estados Unidos no es el único país occidental al que Lula está alienando. Sus comentarios sobre la guerra en Ucrania y su inclinación a describir a la OTAN como una fuente de inestabilidad también lo han hecho menos popular entre los países europeos. Alemania y Portugal, los socios más cercanos de Brasil en el continente, se han sentido particularmente menospreciados, incapaces de descifrar los objetivos del presidente. Estas tensiones se han visto agravadas por el colapso de las negociaciones comerciales entre la UE y el Mercosur (un bloque comercial sudamericano liderado por Brasil), que fue impulsado por el proteccionismo agrícola francés y la desunión del Mercosur. Dado que la UE desempeña un papel central en la distribución de la ayuda exterior, la financiación de proyectos climáticos y la reforma de las instituciones internacionales, esta discordia podría costarle a Lula su ambiciosa agenda del G-20.

Tales fracasos en el Norte global podrían ser menos preocupantes si Lula hubiera acumulado victorias en el Sur global. Pero no lo ha hecho. En América del Sur, el entusiasmo inicial que recibió su regreso a la presidencia se ha disipado. No logró disuadir a Uruguay de buscar acuerdos comerciales con China fuera del Mercosur, una medida que debilita gravemente la influencia de Brasil en su región. El intento de Lula de revivir la Unión de Naciones Suramericanas resultó inútil. Y su apoyo vocal al fracasado candidato presidencial argentino Sergio Massa, junto con su ausencia en la toma de posesión del candidato derechista victorioso, Javier Milei, han desestabilizado la relación más cercana de Brasil. Sus planes regionales están supeditados al apoyo tácito de Argentina, que tiene suficiente influencia diplomática para reforzar u obstaculizar las iniciativas de su vecino. Como resultado, cualquier enemistad entre Lula y Milei podría socavar seriamente las ambiciones del primero.

Lula también se ha metido en problemas con otros líderes de la izquierda sudamericana. Está involucrado en una disputa pública con el presidente colombiano Gustavo Petro sobre la perforación petrolera en la Amazonía. La distancia geográfica de Brasil con México ha dificultado que Lula coopere con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, más conocido como AMLO, en temas críticos para Lula, como su agenda del G-20 o la elección del próximo secretario general de las Naciones Unidas. Lula ha ofrecido un apoyo inquebrantable a la autocracia cleptocrática de Venezuela, supuestamente izquierdista pero brutal, pero esta postura se ha ganado la ira de líderes progresistas en otras partes de la región, incluido el presidente chileno Gabriel Boric. El apoyo de Lula a Venezuela también ha sido contraproducente. En diciembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro amenazó con invadir Guyana, arrastrando a Brasil a una disputa regional que podría conducir a la guerra.

Maduro y Lula en Brasilia, Brasil, mayo de 2023 Ueslei Marcelino / Reuters

Lula cree que puede fortalecer su posición internacional asociándose con China para asegurar concesiones de Occidente, por lo que quiere coordinar estrechamente la política con Pekín. “Los BRICS son el acontecimiento más importante de la política mundial en los últimos tiempos”, razonó el asesor presidencial Celso Amorim en enero pasado, refiriéndose a un consorcio de Estados no occidentales. (El acrónimo significa Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). “El grupo ha despertado a las naciones occidentales a la necesidad de fortalecer el G-20, que debería ser la principal institución [para la gobernanza global]”. Pero incluso si la evaluación de Amorim es correcta, Brasil puede obtener el apoyo del Norte global para la visión progresista de Lula solo si su país mantiene una clara autonomía; cualquier indicio de sumisión a China provocará una reacción violenta de Occidente. Y a pesar de todo lo positivo que el gobierno ha dicho sobre el ascenso de China, los lazos entre Pekín y Brasilia no son particularmente estrechos. Los chinos siguen jugando duro en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, que podría darle a Brasil un asiento permanente, así como en lo que respecta al comercio y la inversión bilaterales. La creciente influencia diplomática de China en América del Sur también podría dificultar que Brasil avance en sus intereses en la región.

Todavía tiene sentido que Lula se asocie con Chinay otros miembros del BRICS, especialmente porque pueden ayudarlo a lograr sus objetivos del G-20. Sin embargo, su colaboración acrítica con estos estados lo expone a acusaciones de hipocresía. Lula es conocido por su disposición a denunciar las violaciones occidentales del derecho internacional, pero ha guardado silencio sobre la brutal opresión de los uigures por parte de China y la represión de la disidencia en India. También ha guardado silencio cuando se trata de la matanza indiscriminada de civiles por parte de Rusia en Ucrania. Confrontado por los medios de comunicación sobre la muerte de Alexei Navalny en prisión, Lula dijo que el mundo debería esperar los resultados forenses antes de culpar a Putin. Y aunque Lula condenó el ataque de Hamas del 7 de octubre, creó un alboroto a mediados de febrero al declarar que “lo que está sucediendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia, de hecho, lo ha hecho, cuando Hitler decidió matar a los judíos”.

Los líderes de todo el mundo, por supuesto, han criticado en voz alta la guerra de Israel en Gaza, por lo que Lula está lejos de ser el único. Pero para ser una voz progresista exitosa y defensora en un momento en que el mundo está tan profundamente dividido, Lula tiene que establecerse como un intermediario que está intensamente enfocado en encontrar soluciones pragmáticas. No puede expresar indignación moral sólo cuando le conviene.

ENDEREZANDO EL BARCO

Afortunadamente para Lula, es posible cambiar de rumbo. En Brasil, el poder ejecutivo tiene autoridad unilateral para establecer la política exterior. Y a pesar de todos sus errores, Lula todavía maneja un conjunto único de activos estratégicos y diplomáticos que pueden ayudarlo a reclamar el liderazgo mundial.

En un momento en que casi todas las grandes potencias están lidiando con la guerra o su espectro, la distancia geográfica y política de Brasil de las principales zonas de conflicto permite a Lula tratar de volver a centrar la atención mundial en los flagelos de la pobreza y la desigualdad. El país tiene soberanía sobre la Amazonía, la selva tropical más extensa del planeta, y es un productor de alimentos de primer nivel, lo que le da una gran influencia en la gobernanza climática. Y Brasil, con su turbulenta pero instructiva historia de resiliencia democrática y alivio de la pobreza, puede proporcionar a otros Estados en desarrollo ideas sobre cómo hacer retroceder la amenaza del extremismo populista.

El viaje de ocho décadas de Lula desde las dificultades hasta la presidencia sigue siendo una fuente de admiración universal, lo que le valió una recepción de superestrella dondequiera que vaya. Este encanto personal no es cosmético; Es un testimonio de su papel fundamental para sacar a millones de personas de la pobreza, lo que sigue haciendo. En el primer año de su tercer mandato, Lula obtuvo el respaldo legislativo para aprobar una amplia reforma fiscal, sofocó hábilmente una insurrección populista y alineó a las facciones militares. Introdujo políticas que han frenado efectivamente la deforestación del Amazonas. Siguiendo los pasos de Biden, dio a conocer una ambiciosa política industrial junto con planes para una transición ecológica. Y a pesar de la incertidumbre sobre la trayectoria económica futura de Brasil, el crecimiento del PIB en el primer año de Lula se acercó de manera impresionante al tres por ciento, más del triple de las proyecciones anteriores del mercado. Estos triunfos han reforzado el capital político de Lula. Una encuesta reciente de Atlas Intel muestra que el 58 por ciento de los brasileños califica positivamente su gestión.

Sin embargo, la mejor carta de la baraja de Lula es la simple serendipia. El hecho de que Brasil sea sede tanto de la cumbre del G-20 en 2024 como de la conferencia COP30 en 2025 significa que Lula tendrá dos escenarios globales en los que desvelar y defender una agenda de política exterior progresista centrada en la reducción de la pobreza, la representación equitativa de los Estados emergentes y la justicia climática: una reorganización de la baraja a favor del Sur global. Estas cumbres exigen la construcción minuciosa de coaliciones de grandes campamentos. Pero esta es una tarea en la que Lula debería sobresalir, siempre que pueda rehacer las relaciones con otros líderes mundiales.

Lula puede empezar por reconstruir los lazos con Estados Unidos. Debería hacerlo centrándose en los intereses mutuos de su administración con Biden, como la transición ecológica y la seguridad alimentaria, y alentando a la Casa Blanca a cumplir con su compromiso declarado con la reforma de la ONU. Debería argumentar que la conferencia del G-20 en Brasil ofrecerá un escaparate para que la administración Biden promueva un orden global progresista, uno que lo distinga de las políticas que seguiría Trump. Pero Lula también debería iniciar el diálogo con sus homólogos republicanos ahora en caso de que el Partido Republicano gane en 2024, capitalizando su capacidad innata para involucrar a los adversarios ideológicos. Aunque Trump es un político impredecible, Lula logró forjar excelentes y provechosas relaciones con el expresidente republicano George W. Bush, incluso cuando Brasil se opuso firme y públicamente a la guerra de Irak.

Lula también debe reconstruir los lazos con otros países de América del Sur. Aquí, la humildad será clave. Lula debería reconocer que la reciente agitación interna de Brasil ha empañado su marca, sobre todo porque los escándalos de corrupción transfronteriza desenterrados durante el mandato de Lula erosionaron la confianza en el país e implicaron a numerosos líderes sudamericanos. Una mejor política hacia América Latina implica también un nuevo enfoque hacia Venezuela. Históricamente, Lula ha protegido a Venezuela de las críticas externas, incluso mientras empobrece a su pueblo, argumentando que cualquier liberalización depende de la aquiescencia del régimen. Pero la realidad sigue siendo que, sin una presión internacional concertada, la liberalización es poco probable. Como resultado, Lula debe dejar de defender a los autócratas de Venezuela.

Brasil tendrá que cooperar con la OTAN en el Atlántico Sur.

Para ser un verdadero líder progresista, Lula tendrá que avanzar en la lucha contra el cambio climático. Su administración puede haber desacelerado las tasas de deforestación, pero debe hacer cambios fundamentales en la economía brasileña, cada vez más intensiva en carbono, si quiere detener el aumento de las emisiones. Tendrá que realinear a los votantes, al sector agrícola y al sector industrial del país hacia la sostenibilidad de una manera que ningún gobierno brasileño ha hecho antes. Para tener éxito, Lula debe introducir una legislación para compensar a los perdedores de la transición ecológica, como los agricultores y ganaderos, para que no luchen mientras Brasil hace el cambio. Debería reconsiderar su iniciativa de noviembre de 2023 para integrar plenamente a Brasil en la OPEP y, en su lugar, aprovechar las reservas de petróleo del país como catalizador de su transformación verde, canalizando los ingresos hacia iniciativas de energía sostenible. Debería modernizar Petrobras, la compañía petrolera estatal de Brasil, para liderar la innovación ecológica. Por último, Lula debe erradicar a los actores criminales de la inmensamente compleja región amazónica, que son responsables de gran parte de la deforestación de Brasil.

Lula también debe enfrentar al crimen organizado de manera más amplia. Las sucesivas administraciones brasileñas, incluida la de Lula, han permitido que las pandillas del país crezcan en tamaño y alcance, lo que ha dado lugar a grupos que ahora son lo suficientemente poderosos como para desafiar seriamente la autoridad del Estado. Las redes criminales influyen en la política en todos los niveles de gobierno, cooptando las instituciones estatales que supervisan las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los controles fronterizos, los sistemas financieros e incluso las fuerzas del orden y las fuerzas armadas. También controlan el comercio ilícito transfronterizo de estupefacientes, productos falsificados, autopartes y seres humanos. El precio para los brasileños de a pie ha sido brutal. Con un promedio de 110 asesinatos por día, la tasa de homicidios de Brasil es una de las más altas del mundo. El país alberga 17 de las 50 ciudades más mortíferas del mundo.

Con respecto a la delincuencia, no habrá soluciones estrictamente nacionales. Las redes criminales de Brasil abarcan muchas fronteras, por lo que revertir la tendencia requerirá una profunda cooperación internacional del tipo no solo al que Brasilia no está acostumbrada, sino que sus élites de política exterior también han rechazado tradicionalmente. Sin embargo, el país tendrá que trabajar con vecinos más pobres y débiles para limpiar sus fuerzas de seguridad, que a veces han caído bajo el dominio de organizaciones criminales. Lula también debe reorientar el aparato de inteligencia de Brasil, que Bolsonaro trató de entrenar contra los opositores internos, hacia el rastreo y la erradicación de las pandillas, dondequiera que operen. Y Brasil tendrá que cooperar con la OTAN en el Atlántico Sur. Trabajar con la alianza puede ser tóxico para los diplomáticos y oficiales militares brasileños, pero es simplemente un hecho que muchas de las redes criminales de Brasil son transatlánticas. Como resultado, el país necesita colaborar con Europa.

Modernizar la gran estrategia de Brasil es una tarea formidable, y el momento es urgente: faltan solo diez meses para la cumbre del G-20. Pero si Lula juega bien sus cartas, aún puede reparar las tensas asociaciones y reconstruir su reputación como intermediario diplomático. Puede ayudar a estabilizar su región y su país. En otras palabras, puede cumplir la promesa central de un orden global progresista: usar la diplomacia para resolver problemas, incluso cuando los incendios proliferan en un mundo políticamente fragmentado.