Shabat Paráh

Shabat Parah es uno de los Shabatot especiales a lo largo del año. Precede al Shabat hajodesh [previo al inicio del mes de Nisan o primer día si coincide con Shabat]. Estos dos sirven de preparación para el festival de Pesaj.

Como su nombre lo indica, se recuerda el precepto de la vaca roja [Parah adumáh]. De Maftir se agrega: Bamidbar [Nm] 19:1-22, y la Haftarah es: Iejezquel [Ez] 36:16-36.

¿Por qué de preparación para Pesaj?

Esta porción fue instituida para que el pueblo se purificara antes de ascender a Ierushaláim en el Festival. Debían estar en condiciones adecuadas.

Dentro de los preceptos relacionados a Pesaj, está aquel de no poder participar de ella en caso de contaminarse con muerto [Bamidbar 9:10].

Son las cenizas de la vaca roja, que mezcladas con agua, servían en el proceso de purificación para estos casos.

Bamidbar [Nm] 19:1-2 HaShem habló a Mosheh y a Aharon, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que HaShem ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo.

1 – El pueblo debe llevar la vaca

Si bien lo Kohanim eran los encardados en el servicio Divino, para este precepto se requiere la participación del pueblo.

Esta porción es considerada un Jok / Estatuto. Se enseña que estos [los Jukim] pueden carecer de explicación lógica para el hombre. Su ejecución es una muestra de amor hacia la Torah y fe en HaShem.

2 – Presentada ante Mosheh

En aquel tiempo la vaca se presentó primero ante Mosheh rabenu. ¿Por qué?

Respecto a la vaca roja, el hombre más sabio de todo el Tanaj escribió: Todas estas cosas he probado con la sabiduría, y dije: «Me he de hacer sabio.» Pero ella estaba lejos de mí [Kohelet (Ecl) 7:23].

En el Midrash Tanjuma, Jukat 8 se comenta: Las palabras «Una vaca para ti» significan que Yo [HaShem] te revelaré el significado de esta legislación. Para todos los demás permanecerá como una Jukah / Estatuto, más allá de su comprensión.

El Oraj jaim enseña: Te lo llevarán a ti [Mosheh], porque tú eres el único que sabe qué hacer con eso, porque tú eres el único que conoce el secreto.

Estos dos puntos se pueden ver como el “cuerpo” y el “alma” del estatuto. De manera colectiva es el pueblo quien debe llevar lo físico [cuerpo] para que los Kohanim trabajen. Pero alguien debe poner una verdadera intención al realizarlo [alma]. Esa persona fue Mosheh rabenu.

Continuando con lo anterior, hay que aplicar una forma de estudiar la Torah llamado: Al tikra / No leas, en Bamidbar [Nm] 19:2.

Que traigan para ti una vaca roja

ויקחו אליך פרה אדמה

Vaiqju eleja parah adumáh

No leas: Eleja parah / אליך פרה / Para ti una vaca, sino: Elai kaparah / אלי כפרה / Para mí una cobertura o expiación.

¿Por qué leerlo de esta forma? ¿De qué necesito ser cubierto o expiado?

La siguiente palabra [Adumáh / Roja] ayuda con la respuesta. El Tanaj da un simbolismo entre el color rojo y la trasgresión.

Iesha’iah [Isa] 1:18 Vengan, pues, dice HaShem; y razonemos juntos: Aun cuando sus transgresiones sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aun cuando sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.

En la Haftarah se lee: «Y rociaré agua pura sobre ti, para que seas limpiado. De toda tu contaminación y de toda tu inmundicia, Yo te limpiaré» [Iejezquel (Ez) 36:25].

Este y otros versos sirven de paralelismo para ver a la transgresión como impureza y a la expiación como pureza.

El agua con cenizas de la vaca roja sirve para purificar y no quedar separado de HaShem.

Esa vaca/eso que traerán para mí, cubrirá mis transgresiones.

¿Y qué es lo que puede cubrirme?

Zot jukat haTorah / Este es el estatuto de la Torah.

Mishle [Pro] 16:6 Con bondad y verdad se cubre la iniquidad y con el temor de HaShem el hombre se aparta del mal.

De manera general se puede decir que toda la Torah es un Jok. Mucho de lo escrito en ella trasciende al intelecto humano. Como ya se mencionó, su cumplimiento es una muestra de amor al Creador y puede servir de expiación o cobertura.

La Parah adumáh envuelve un sinfín de misterios. Hoy con el hecho de mover una letra se abrió un panorama, tal vez no de manera elevada o profunda, para entender este precepto.

Que ese paralelismo con la Torah te ayude a tener una verdadera preparación y purificación para el Festival de Pesaj. Que tus buenas obras sean vistas y consideradas desde lo alto.

