Netanyahu rechazó el esquema del acuerdo con Gaza antes de reunirse con las familias de los rehenes: Informe

Mientras las familias se preocupan por el destino de sus seres queridos, N12 informó que a Netanyahu se le presentó un marco para un acuerdo pero lo rechazó.

Las familias de los soldados rehenes de Hamás criticaron la estrategia del Primer Ministro Benjamín Netanyahu para garantizar la liberación de sus seres queridos, anunció el jueves por la tarde un portavoz del foro Rehenes y Familias Desaparecidas.

Sus declaraciones se producen tras una reunión entre las familias de los soldados rehenes de Hamás y Netanyahu el jueves. Las familias, que no han visto ni sabido nada de sus hijos en 174 días, han pedido repetidamente a Netanyahu que haga más para garantizar la liberación de sus seres queridos.

Después de reunirse con Netanyahu, las familias hicieron declaraciones a los medios de comunicación fuera de la base de reclutamiento de las FDI.

Ruby Chen, el padre del difunto Itay Chen , cuyo cuerpo está en manos de Hamás, dijo a los periodistas: “La reunión fue con nuestra nueva familia. Dentro de esta familia, podemos parecer diferentes: judíos, beduinos, haredim, rabinos, seculares, religiosos. “Por un lado, somos muy diferentes. Sin embargo, por el otro, tenemos algo fuerte que nos une y nos hace muy similares: somos ciudadanos sionistas, israelíes, que hemos criado a nuestros hijos para contribuir a un servicio significativo”.

“Desafortunadamente, escuchamos cosas del primer ministro que no eran nuevas. El primer ministro tiene una política en la que cree, e incluso después de 174 días, continúa aplicándola. Intentamos hablar con el primer ministro sobre un nuevo concepto: “La seguridad civil no es menos importante que la seguridad militar para los ciudadanos del Estado de Israel. Los ciudadanos deben recibir seguridad civil”, dijo Chen.

El rabino Doron Pérez, padre del fallecido Daniel Pérez , cuyo cuerpo también está en manos de Hamás, hizo comentarios junto a Chen.

“En una reunión con el primer ministro, que se reunió por primera vez con nosotros, padres de soldados rehenes, quisimos expresarle personalmente esta transición inimaginable después de 163 días de una familia que desea y reza por el regreso de su hijo hasta que supimos que fue asesinado el 7 de octubre”, afirmó Pérez.

“Le dijimos al primer ministro y a su esposa Sarah lo que hemos soportado, en qué clase de mundo vivimos. Cuando le pregunté a mi esposa en Shabat cómo se siente ahora que Daniel ya no está con nosotros, ella me dijo: ‘Doron, yo No puedo creer que esté diciendo esto, pero me siento aliviado. No estoy desconsolado porque mi hijo no está vivo; eso no es por lo que oramos; es sólo mi pérdida, mi dolor, pero ahora no me preocupo por él. Porque él no sufrió, y no sufre ahora.”

Ronen Neutra, el padre del rehén Omar Neutra, también dijo: “Omer es un sionista orgulloso que vino aquí por fe y deseo de contribuir al país. Le dijimos al primer ministro que el pueblo de Israel está mirando y pensando. Hoy, Estamos en la base de reclutamiento de las FDI, donde comienza un proceso, y cada madre y padre entregan a sus hijos por el bien del Estado. Pregunto si los padres que entregan a sus hijos al ejército pueden confiar en el gobierno israelí y en su líder. “Hacer todo lo posible para traerlos a casa. Ya llevamos medio año en el proceso y nuestro hijo todavía no está en casa”.

“Yo, como ciudadano estadounidense, también hablé de la necesidad de trabajar con Estados Unidos, el único verdadero amigo que tenemos, y a pesar de nuestras diferencias, para llegar a un entendimiento”, dijo Neutra.

Estos comentarios de las familias se producen a la luz de su reunión con Netanyahu el jueves.

Las declaraciones de Netanyahu sobre los soldados rehenes

En sus declaraciones, el primer ministro dijo: “Sé que ustedes pasan por el infierno todos los días. Sus hijos son héroes, los héroes de Israel. Como ya hemos devuelto a 123 rehenes, estoy obligado a devolverlos a todos, a todos y cada uno de ellos. Lo haré No dejar a nadie atrás.”

Netanyahu señaló: “Me ocupo personalmente de esto todos los días y todas las noches. Sólo si continuamos ejerciendo presión militar podremos devolver a los rehenes. Además, tenemos los activos estratégicos de Hamás, y esta es otra clave para la liberación de nuestros hijos e hijas.”

“Conquistamos el norte de la Franja de Gaza y Khan Yunis; hemos asegurado la Franja y nos estamos preparando para entrar en Rafah”.

“Para traerlos a todos a casa, todos estos activos deben usarse sabiamente en las negociaciones que yo mismo llevo a cabo todos los días, para traerlos a todos a casa, no sólo a algunos de ellos”, dijo el primer ministro.

Mientras Netanyahu hacía estas declaraciones a las familias de los soldados rehenes, el Canal 12 informó el jueves por la noche que el jefe del Mossad, David Barnea, afirmó que existía la posibilidad de un acuerdo, pero Netanyahu lo descartó.

Este informe reveló que hubo un conflicto en la reunión del gabinete de guerra del miércoles. Barnea informó al gabinete que a pesar de que Hamás desestimó un acuerdo de rehenes, sigue existiendo la posibilidad de lograr algún progreso. Aun así, el acuerdo dependería en gran medida de la capacidad de los residentes de Gaza de regresar al norte de Gaza .

N12 informó que Barnea reiteró la necesidad de soluciones creativas y que estos esfuerzos valdrían la pena para asegurar la liberación de 40 rehenes que aún están vivos. Las declaraciones de Barnea contaron con el apoyo de los ministros Benny Gantz, Gadi Eisenkot y Ron Dermer.

Otros miembros adoptaron una postura más tibia, como el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, quienes creen que ahora no es el momento de ser flexibles. Apoyan una invasión de Rafah que no se anunciaría al público pero que aun así buscaría trabajar con socios estadounidenses para lograr un acuerdo sobre rehenes.

Finalmente, N12 informó que Netanyahu adoptó la posición más dura, en desacuerdo con la postura de Barnea sobre la flexibilidad en las negociaciones sobre rehenes.

KAN también informó sobre las crecientes tensiones dentro del gabinete de guerra, informando que hubo un enfrentamiento entre Gantz, Eizenkot y Netanyahu durante la reunión del gabinete de guerra de ayer.

Eizenkot y Gantz dijeron: “Esto ha estado sucediendo durante demasiado tiempo; debemos terminarlo ya. Podríamos haber estado en medio de un acuerdo si hubiéramos mostrado iniciativa. Las conversaciones no han logrado avances porque no estamos tomando la iniciativa”.

KAN afirmó que Netanyahu busca negociaciones más duras, afirmando que “Hamás no está interesado en un acuerdo; no debemos mostrar al enemigo signos de debilidad”.

Según se informa, Eizenkot intentó discutir estrategias de guerra, incluidos planes para el “Día Después”.

La reunión del gabinete terminó después de que Netanyahu pidiera que concluyera para abordar la crisis del proyecto de ley entrante. Además, la reunión del gabinete de guerra prevista para el jueves por la noche fue cancelada en el último minuto, sin que los participantes explicaran claramente el motivo de su cancelación.

Fuente: The Jerusalem Post

