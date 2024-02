Cómo influirá la ley de arbitraje comercial internacional aprobada en Israel sobre el sector empresarial

La Knesset, que es el Parlamento israelí, acaba de aprobar una ley que adopto el sistema establecido por las Naciones Unidas para la gestión de arbitrajes internacionales, que ya comparten unos 80 países. • ¿Cómo se espera que funcione la nueva ley? ¿A quién beneficiará el nuevo sistema? ¿Existe la posibilidad de que Israel se convierta en un Centro internacional en materia de resolución de disputas entre corporaciones extranjeras?

Recientemente la Knesset votó la promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, alineándose con más de 80 países alrededor del mundo respecto del mecanismo de solución extrajudicial de disputas, que cada vez más corporaciones están eligiendo.

La ley que se aprobó tiene importantes consecuencias económicas y legales como resultado de la adopción del derecho internacional al derecho israelí.

¿Qué tan común es el arbitraje comercial?

En los últimos años, cada vez más empresas prefieren resolver sus disputas fuera de los tribunales, es decir, mediante arbitraje o mediación. El arbitraje es un mecanismo donde las partes acuerdan que una o más personas decidan en un conflicto entre ellas. Cuando se trata de empresas internacionales, esta forma de componer intereses se ha convertido en muchos sentidos en la norma.

Las razones para esto son variadas. En comparación con el procedimiento judicial, se pretende uno más rápido y eficiente, con la intención de mantener una mayor confidencialidad y menor control judicial. A esto se le suma las demoras y fallos contradictorios en los tribunales. Además, el arbitraje internacional pre acordado evita disputas sobre jurisdicciones entre países y resuelve el temor de cada parte con relación a la pretensión del otro de litigar en ‘terreno propio’.

Los parlamentarios israelíes pretenden que la ley pueda brindar más certeza en una serie de cuestiones relativas al procedimiento de arbitraje internacional, y con su promulgación aspiran a celebrar arbitrajes internacionales en Israel incluso para litigantes extranjeros.

Si bien ya existía en Israel el sistema de arbitraje, implementado por la ley vigente desde 1960, ésta no incluía ninguna referencia al arbitraje internacional realizado entre actores extranjeros, y tampoco se ajustaba al acuerdo formulado por las Naciones Unidas, conocido como la “Ley Modelo”. que ha sido adoptado en más de 80 países alrededor del mundo, y ahora lo hace Israel.

La nueva ley brinda a las empresas internaciones la confianza para realizar transacciones dentro de Israel. Y de manera similar a la Ley de Arbitraje de Londres de 1996, esta legislación posiciona a Israel como un potencial centro de arbitraje, fomentando un entorno favorable para los negocios globales, donde las partes pueden llevar a cabo procedimientos con flexibilidad y certeza.

Lo cierto es que hasta la sanción de esta ley no ha habido muchos arbitrajes internacionales en Israel. El hecho que Israel no había adoptado la “ley modelo” de la ONU hasta ahora, por lo tanto, no figuraba dentro del estándar internacional en materia de arbitrajes.

En materia económica, y antes de la guerra, israelí tenía previsto que la sanción de la ley generaría que Israel se convierta en una suerte de centro internacional de arbitraje. Si bien la guerra frustro por ahora esa pretensión, se espera que el nuevo marco regulatorio atraiga más empresas extranjeras. En ese sentido el procedimiento de arbitraje en Israel fue pensado como un mecanismo más ágil y económico que en otros países, que debería estimular las transacciones y reducir las barreras comerciales.

DR. DARIO SYKULER – ABOGADO MATRICULADO EN ARGENTINA E ISRAEL – DIRECTOR SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO ISRAELÍ

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai