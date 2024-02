Las tropas asaltan el hospital de Khan Younis en busca de restos de rehenes

El ejército cita “pruebas creíbles” de que los cautivos fueron llevados al centro médico Nasser y destaca sus esfuerzos para mantener las instalaciones en funcionamiento para los pacientes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel allanaron el jueves el principal hospital en el sur de Gaza diciendo que tenían información razonable de que probablemente había rehenes allí y que los cuerpos de algunos cautivos aún podrían estar en el complejo.

La operación se produjo un día después de que miles de personas refugiadas en el complejo abandonaran las instalaciones a instancias de Israel, mientras se libraban combates cerca del hospital de Khan Younis, que ha sido el principal objetivo de la ofensiva de Israel contra Hamas en las últimas semanas.

El portavoz de las FDI, el contraalmirante Daniel Hagari, dijo que el ejército tiene “inteligencia creíble” de que Hamas mantuvo rehenes en el Hospital Nasser en Khan Younis, en el sur de Gaza, y que puede haber cuerpos de rehenes actualmente escondidos allí.

“Desde la masacre de Hamás del 7 de octubre, las FDI han estado operando para cumplir su misión de desmantelar a Hamás y traer a nuestros rehenes a casa”, dijo Hagari en una declaración en video en inglés.

“Lamentablemente sabemos que algunos rehenes ya no están vivos. Estamos comprometidos a encontrar y devolver los cuerpos de esos rehenes en Gaza”, dijo.

Las FDI en una declaración separada dijeron que detuvieron a varios sospechosos en el Hospital Nasser. También añadió que las tropas estaban buscando a terroristas de Hamás en el hospital, incluidos aquellos que participaron en el ataque del 7 de octubre.

El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, Ashraf al-Qidra, dijo que Israel lanzó una “incursión masiva” en el hospital con intensos disparos que hirieron a muchos de los desplazados que se habían refugiado allí.

Dijo que el ejército había ordenado a los médicos que trasladaran a todos los pacientes a un edificio más antiguo que no estaba adecuadamente equipado para su tratamiento.

Israel ha estado llevando a cabo operaciones en Gaza para derrocar al régimen de Hamás y recuperar a los rehenes que han estado cautivos en Gaza desde el 7 de octubre, cuando Hamás lideró un devastador ataque transfronterizo que mató a 1.200 personas en Israel, en su mayoría civiles, y secuestró a 253. otros. De la mitad de los que no han sido liberados, se considera que 29 ya no están vivos.

Hamás también retiene a dos israelíes que entraron en la Franja hace casi una década y los cuerpos de dos soldados asesinados en 2014.

“Llevamos a cabo operaciones de rescate precisas, como lo hemos hecho en el pasado, donde nuestra inteligencia indica que los cuerpos de los rehenes pueden estar retenidos”, dijo Hagari en su declaración.

Dijo que las FDI tienen “inteligencia creíble de varias fuentes, incluidos rehenes liberados, que indican que Hamas mantuvo rehenes en el Hospital Nasser en Khan Younis y que puede haber cuerpos de nuestros rehenes en las instalaciones del Hospital Nasser”.

“Como se demostró con el Hospital Shifa, el Hospital Rantisi, el Hospital Al Amal y muchos otros hospitales en toda Gaza, Hamás utiliza sistemáticamente los hospitales como centros terroristas”, dijo Hagari.

Israel ha proporcionado pruebas que demuestran que Hamás utilizó esas instalaciones para sus operaciones, lo que las convertiría en objetivos legítimos según el derecho internacional.

Hagari dijo que según las evaluaciones de inteligencia de las FDI, más del 85 por ciento de las “importantes instalaciones médicas” en Gaza han sido utilizadas por Hamás para actividades terroristas.

“Debido a que los terroristas de Hamás probablemente se estén escondiendo detrás de civiles heridos dentro del Hospital Nasser en este momento y parecen haber utilizado el hospital para esconder a nuestros rehenes allí también, las FDI están llevando a cabo una operación precisa y limitada dentro del Hospital Nasser”, dijo.

“Esta delicada operación fue preparada con precisión y está siendo dirigida por fuerzas especiales de las FDI que recibieron un entrenamiento específico”, señaló Hagari.

Destacó que “un objetivo clave definido por nuestra misión militar es garantizar que el Hospital Nasser continúe con su importante función de tratar a los pacientes de Gaza”.

Si bien se ordenó a los desplazados de Gaza que se refugiaban en los terrenos del hospital que se fueran, Hagari dijo que durante los días anteriores el ejército había dejado claro al personal del hospital que “no hay obligación ni para los pacientes ni para el personal de evacuar el hospital”.

“Tenemos médicos y oficiales de las FDI que hablan árabe en el terreno para comunicarse con el personal y los pacientes dentro del hospital Nasser. Nuestro mensaje para ellos es claro: no buscamos dañar a civiles inocentes. Buscamos encontrar a nuestros rehenes y traerlos a casa. Buscamos cazar a los terroristas de Hamás dondequiera que se escondan”, añadió.

Además, las FDI han facilitado el traslado de suministros médicos, tanques de oxígeno y combustible para electricidad al hospital en los últimos días, “para garantizar que sus funciones esenciales continúen ininterrumpidas”, dijo.

Hagari dijo que las FDI han estado instando a otros habitantes de Gaza, en árabe, por teléfono y mediante altavoces, “a alejarse del peligro en el que los pone Hamás, a través de un corredor humanitario que abrimos para este propósito. Con el fin de proteger a los civiles no involucrados en Gaza”.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Gaza afirmaron el jueves que un presunto fuego israelí había matado a un paciente e herido a otros seis dentro del centro médico.

Un vídeo de las secuelas de un presunto ataque israelí horas antes del ataque al hospital mostraba a los médicos luchando para llevar a los pacientes en camillas a través de un pasillo lleno de humo o polvo. Un médico usó la linterna de un teléfono celular para iluminar una habitación a oscuras donde un hombre herido gritaba de dolor mientras afuera resonaban los disparos. The Associated Press no pudo autenticar los videos, pero eran consistentes con sus informes.

El Dr. Khaled Alserr, uno de los cirujanos que quedan en el Hospital Nasser, dijo a la AP que los siete pacientes afectados la madrugada del jueves ya estaban siendo tratados por heridas pasadas. El miércoles, un médico resultó levemente herido cuando un dron abrió fuego contra los pisos superiores del hospital, dijo.

“La situación empeora cada hora y cada minuto”, afirmó.

Las FDI dijeron el miércoles que habían abierto un corredor seguro para que los desplazados salieran del hospital, pero permitirían que los médicos y pacientes permanecieran allí. Los videos que circulaban en línea mostraban a decenas de personas saliendo de las instalaciones a pie con sus pertenencias sobre sus hombros.

El ejército había ordenado la evacuación del hospital Nasser y las zonas circundantes el mes pasado. Pero al igual que en otros centros de salud, los médicos dijeron que los pacientes no podían salir o ser reubicados de manera segura, y miles de personas desplazadas por los combates en otros lugares permanecían allí. Los palestinos dicen que ningún lugar es seguro en el territorio asediado, mientras Israel continúa realizando ataques en todas partes del mismo.

“La gente se ha visto obligada a vivir una situación imposible”, dijo Lisa Macheiner, del grupo de ayuda Médicos Sin Fronteras, que tiene personal en el hospital.

“Quédese en el Hospital Nasser en contra de las órdenes del ejército israelí y conviértase en un objetivo potencial, o salga del complejo hacia un paisaje apocalíptico donde los bombardeos y las órdenes de evacuación son parte de la vida diaria”.

Las negociaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes han experimentado pocos avances en los últimos días .

La guerra ha causado una destrucción masiva en la Franja de Gaza, con más de 28.000 personas muertas, según funcionarios de salud de Hamás con sede en Gaza. Esa cifra no puede verificarse de forma independiente e incluye unos 10.000 terroristas de Hamás que Israel dice haber matado en batalla y como consecuencia de los fallos de cohetes de los propios grupos terroristas. Israel también dice que mató a unos 1.000 hombres armados dentro de Israel el 7 de octubre.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai