“Los sentidos comunes” que encarcelan la mente

Es clave para la educación en la era de la híper-manipulación de las mentes entender los contextos y orígenes de esos sentidos comunes que haya libertad de pensamiento.

Cuando los medios están dominados por el gobernante generan en la mente de la población sentidos comunes de modo inconsciente que se alinea con su visión o intereses. Es una de las razones por las que las dictaduras no permiten libertad de prensa o Internet. Pero esa alineación asimétrica también existe en países democráticos en los que se construyen estos sentidos comunes sesgados, por un lado por parte de los medios líderes dominantes y por otro por los publicistas, líderes de opinión o voceros de los grupos políticos dominantes.

Esto es clarísimo en el caso peruano al hablar de caviares o derecha bruta achorada, asociar el bienestar social con la izquierda y al empresariales con la derecha, valorar como eficientes a las empresas privadas y el libre mercado, considerar corruptos a todos los políticos, asumir que a la educación privada solo le interesan las utilidades, asumir la competencia como un estímulo al aprendizaje de los escolares, etc.

Para escapar de esta esclavitud mental se requiere libertad de pensamiento, que permita que el estudiante reconozca que distintas personas pueden tener distintas visiones de las cosas que para cada cual son válidas, dependiendo del contexto y las influencias experimentadas por cada individuo en su crecimiento.

Para entenderlo mejor intentemos Imaginar lo que significa para un estudiante educarse en el Silicon Valley o en Cusco, aprender inglés en Canadá o Argentina, tener mentalidad católica en Roma o Teherán, asumir el liberalismo en Francia o Corea del Norte, jugar fútbol en Brasil o Inglaterra, comer hamburguesas con papas fritas en EE.UU. o Japón, diagnosticar la educación desde diversas profesiones como la de economista, psicólogo, educador, médico, ingeniero o sacerdote. Pensemos también en la época en la que se propuso una argumento. Por ejemplo, juzgar el castigo físico hace 30 años y hoy, la esclavitud con Colón, Jefferson y la de hoy, la pena de muerte con los romanos o la Revolución Francesa y la de hoy, fumar hace 50 años y hoy,

Les daré un ejemplo de geopolítica muy reciente sobre esta tendencia a construir sentidos comunes que esclavizan la mente. Cuando Rusia invadió a Ucrania, todo los gobiernos libres de occidente y sus principales medios de comunicación consideraron inaceptable esa invasión y se alinearon con Ucrania contra Rusia. Eso se nutrió de la tremenda e inesperada resistencia de Ucrania ante los invasores rusos que ya lleva tres años, aunque los analistas sostenían que caería en unas pocas semanas. Construyeron esos dos sentidos comunes sesgados: Rusia era el invasor que merecía contención y sanciones, y una guerra que duraría solo unas semanas.

Asumieron el libreto que propagaban los países de la OTAN. Lo que estos medios no dijeron fue que durante las negociaciones de la disolución de la Unión Soviética en 1991 entre el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Mijaíl Gorbachov (1985-1991) y los líderes occidentales, incluyendo a Estados Unidos presidido por George H.W. Bush (1989-1993), se prometió a los rusos que la OTAN no se expandiría hacia el este y que no se acercaría a las fronteras de Rusia. Estas promesas fueron incumplidas por los antiguos miembros del Pacto de Varsovia aliado de la URSS (Rusia) que se unieron a la OTAN después de la disolución de la URSS. Polonia, Hungría y la República Checa (1999) así como Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Estonia y Lituania, también se han unido a la OTAN en años posteriores.

La entrada de Ucrania en la OTAN significaría que la alianza militar occidental de defensa mutua entre miembros estaría aún más cerca de las fronteras rusas, lo que Putin veía como una línea roja por ser una amenaza estratégica directa para los intereses y la seguridad de Rusia que tendría a las fuerzas militares de la OTAN en sus fronteras occidentales.

En la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 2007, Putin expresó su preocupación por la expansión de la OTAN y señaló que las promesas de no expansión hacia el este no se habían cumplido. Al ocupar Crimea (2014) Putin señaló los derechos históricos de esa zona poblada mayoritariamente por rusos, y la importancia estratégica del acceso al Mar Negro por la base naval de Sebastopol donde la flota rusa tiene control sobre el Mar Negro y de allí al mar Mediterráneo. También ha dicho que la entrada de Ucrania en la OTAN sería inaceptable para Rusia y que tomaría medidas para proteger sus intereses en la región. También ha mencionado situaciones similares con respecto a Georgia y Bielorrusia. Luego, lo ha reiterado en diversos momentos y foros, incluyendo conferencias de prensa, entrevistas y discursos en eventos internacionales.

No se trata de justificar a Rusia o Ucrania, Estados Unidos o China. Se trata de entender que no podemos ser jueces de la verdad única. Se trata de que seamos verdaderamente libres para pensar, por lo que debemos ser capaces de imaginar, analizar y comprender contextos y visiones distintas, ser empáticos, entender como los otros construyeron sus perspectivas, antes de tomar nuestras posiciones personales en estos temas, que sin duda ocasionalmente coincidirá con las “verdades oficiales”.

No hay información neutra, verdadera y universalmente correcta. Todas son posturas que se alinean con los valores de los gobernantes, medios, líderes de opinión o publicistas que difunden esas posturas especialmente en asuntos políticos, sociales y las orientados al consumo.

De allí la importancia que la educación pertinente para estos tiempos valore los pensamientos diversos, las diferencias entre personas, y los derechos de las minorías, a modo de confrontación con los intentos de los gobiernos y medios de cerrar las mentes. Hay que hacer todo lo posible por abrirlas, detectar los intereses en juego y en todo caso tomar una posición solamente luego de todo eso. Eso es clave para la educación en la era de la hipermanipulación de las mentes.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai