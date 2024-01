Acusación de genocidio contra Israel: la Corte Internacional sesiona desde mañana – 9 Noticias en 63 Segundos de Hoy

Solicite el envío de este servicio diario por Whatsapp +54911 2508 7790

1- Desde mañana, la Corte Internacional tratará la acusación sudafricana de genocidio contra Israel.

2- RAFAEL anunció la prueba exitosa del avanzado sistema de defensa aérea SPYDER All in One.

3- Fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido interceptaron 21 misiles y drones hutíes lanzados desde Yemen hacia el sur del Mar Rojo.

4- El presidente Daniel Noboa de Ecuador nombró a 22 pandillas como organizaciones terroristas, convirtiéndolas en objetivos militares oficiales, en medio de la violencia narco.

5- Elon Musk dice que fue una “decisión difícil” prohibir la cuenta X (ex Twitter) de Hamas.

6- El delantero israelí de los Washington Wizards, Deni Avdija expresó su apoyo a un actor israelí herido en cumplimiento de su deber en Gaza, escribiendo en su zapatilla una oración en hebreo por su recuperación.

7- Los gobiernos de Alemania y Hungría aprobaron la ciudadanía mediante pasaportes a los rehenes israelíes capturados por el movimiento terrorista Hamás para facilitar su liberación.

8- Se realizó una oración en el Muro de las Lamentaciones para implorar ayuda en la guerra contra los enemigos y para liberar a los rehenes de las garras de los asesinos de Hamas.

9- La empresa israelí Mobileye instalará soluciones en más de 17 futuros modelos a partir de 2026, con la producción de vehículos autónomos en el horizonte.

