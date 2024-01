El ministro de defensa señala que Israel se está alejando de la fase intensa de la guerra en Gaza

Israel estaría pasando de una “fase de intensas maniobras de la guerra” a “diferentes tipos de operaciones especiales”, dijo el lunes el ministro de Defensa, Yoav Gallant, al Wall Street Journal.

Según los estadounidenses, un anuncio público israelí podría facilitar que Nasrallah “baje del árbol” y reducir las hostilidades en el Norte, facilitando la iniciativa del enviado presidencial Amos Hochstein, que visitó Israel el fin de semana para negociar un acuerdo político. con Hezboláh.

Los comentarios de Gallant se producen cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, tiene previsto visitar Israel el lunes. Washington quiere que Israel declare un cambio a la llamada “tercera fase” de la guerra, una etapa más suave destinada a reducir las tensiones con Hezbollah en la frontera norte. Los funcionarios estadounidenses creen que una declaración pública israelí le daría al secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, una salida para reducir la escalada y aliviar las hostilidades.

Israel ha comenzado efectivamente la “tercera fase” de la guerra, con las FDI ejecutando breves incursiones estratégicas contra Hamás en el norte de Gaza después de haber declarado el desmantelamiento de las capacidades militares de Hamás allí.

Sin embargo, Gallant dijo al Wall Street Journal: “Estamos cerca de la siguiente fase en el norte, incluida la ciudad de Gaza”, donde las fuerzas israelíes han establecido en gran medida el control, al menos en la superficie. Los funcionarios israelíes dijeron que todavía están trabajando para destruir una gran red de túneles subterráneos utilizados por los combatientes de Hamás.

Gallant señaló que la tercera fase llevaría más tiempo y enfatizó el compromiso de Israel con sus objetivos de guerra, incluida la destrucción de Hamás, la liberación de todos los rehenes y el debilitamiento de las capacidades de gobernanza de la organización terrorista en la Franja de Gaza.

El Ministro de Defensa se refirió a la frontera norte como una de sus preocupaciones inmediatas y dijo: “La prioridad no es entrar en una guerra” con Hezboláh, pero “80.000 personas necesitan poder regresar a sus hogares de manera segura”.

Hizo hincapié en que si no se negocia ningún acuerdo que lo haga posible, Israel no rehuirá una acción militar. “Estamos dispuestos a sacrificarnos”, afirmó. “Ellos ven lo que está sucediendo en Gaza. Saben que podemos copiar y pegar en Beirut”, la capital libanesa.

Gallant dijo a The Journal que el asalto de Hamás del 7 de octubre representó un gran fracaso en la disuasión y que la inteligencia indica que los líderes del grupo terrorista no esperaban que Israel montara una operación terrestre a gran escala en respuesta.

El ministro de seguridad interior, Itamar Ben Gvir, salió a criticar las declaraciones de Galant respecto a una nueva fase en la guerra. Las internas y divisiones son manifiestas en la coalición de gobierno tanto en lo que hace a las operaciones militares como sobre todo en lo que debe ser el día después.

