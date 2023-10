El Presidente Alberto Fernández dialoga con familiares que tienen secuestrados por Hamás

El presidente de la Argentina Alberto Fernández realizó una reunión virtual por zoom con familiares de argentinos que se encuentran secuestrados por el Hamás. Entre relatos desgarradores y cargados de dolor, los familiares le solicitaron al Primer Mandatario la colaboración del gobierno para interceder por los conciudadanos.

El presidente señaló que de acuerdo a la información que tiene habría 16 argentinos secuestrados por el Hamás.

Entre la emoción Fernández manifestó que todo el gobierno argentino se encuentra trabajando para intentar encontrar caminos, aunque no resulta fácil porque el país no tiene vínculos en la franja de Gaza. El gobierno ha contactado a la Autoridad Palestina que dice no tener con Hamas.

La Argentina exige la inmediata e incondicional liberación de los rehenes de todas las nacionalidades.

Nuestro amigo y corresponsal Itzik Horn le solicita al presidente que utilice las relaciones del país con Qatar, Egipto y la cruz roja para que intercedan en la recuperación de los rehenes.

