«Es cierto que hicimos descender la Torá en la que hay guía y luz». [El Corán, Sura 5-44]

«Todos somos Uno…

Hasta que aparecen las fuerzas de Amalek y dicen: «Yo no soy parte del Uno y te demostraré que el Uno no existe».

Entonces comienzan las atrocidades, se pierde la consciencia…

¿Qué es Amalek? Amalek es el festival de la muerte, de la muerte de los niños, de los abuelos, de familias enteras; es la fiesta de los asesinos, porque sabemos que Amalek se disfraza de causas “justas” para destruirlo todo.

El judaísmo fue perseguido a lo largo de la historia porque la humanidad no desea recibir la luz de la redención. Un solo rabí muerto por el Imperio Romano dio impulso al cristianismo para llevar la consciencia de luz a todas las naciones.

Israel es luz. Amalek odia la luz.

El mismo Corán reconoce que la Torá es una fuente para la luz divina (Sura 5-44).

Dios, a través de Mahoma, reconoció en el Corán el derecho del pueblo judío a vivir en su tierra (Sura 5-20, Sura 7-136 y 137, y Sura 17-104).

¿Alguien conoce lo que dice el sagrado Corán? Se deberían leer profundamente estas suras…

El verdadero ser humano no puede jamás festejar la muerte, porque las almas deseamos la luz de nuestra redención.

Que todos aquellos que estudiamos la cábala estemos siempre a favor de la vida, que siempre festejemos los nacimientos y que siempre roguemos por las almas de todos aquellos que vieron truncadas sus vidas por el poder oscuro de Amalek.

Esta no es una guerra de estados, no es una guerra de religiones, no es una guerra de naciones. Esta es una guerra entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, es una guerra entre la vida y la muerte.

Que nunca más ningún ser humano pueda festejar el asesinato, el sadismo y la crueldad contra nadie.

¿Cuántos años nos faltan para que las personas aumentemos el nivel de consciencia?

Aquí nadie tiene la verdad de nada, solo Dios la tiene.

Pero algo es seguro: la verdad solo está unida a la vida, nunca a la muerte del prójimo.

Me dan vergüenza las manifestaciones a favor de los asesinos…

A los asesinos que festejan la muerte, las circunstancias los llevarán hasta el final de su propia fiesta… Solo aquellos que estamos en la luz queremos festejar la vida.

Hoy “Israel” somos todos los conectados con la luz, mientras que “Amalek” ya mostró su rostro…

Esta es la situación antes de la era mesiánica: o estamos en la luz o estamos con Amalek.

Los que estudiamos las diferentes espiritualidades (la cábala, el sufismo, la mística cristiana), estamos en la luz.

Que Dios nos proteja del mal absoluto y que los ejércitos celestiales se pongan en movimiento en la tierra. Que bajen ahora las fuerzas divinas al terreno para instaurar la justicia que ha sido violada.

Recemos a Dios con todo nuestro corazón por la desaparición total de Amalek y para que finalmente se instaure el Reino de Dios…

Mario Sabán, teólogo

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai