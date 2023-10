Los Monstruos Sin Caretas

Por el Dr. Eduardo Kohn

Mil 200 civiles asesinados,más de 100 mujeres, bebés, ancianos secuestrados,tres mil heridos,violaciones a todo nivel.Niños degollados en kibutzim, matanzas sin fin.

Este pogrom fue lo que Hamas decidió desatar hace unos días contra civiles israelíes con el apoyo de todo tipo de Irán. Hamas y su mentor están convencidos que había que ejecutar lo que Irán viene diciendo con impunidad desde hace años en la ONU:hay que borrar a Israel del mapa. Ahora ha agregado un llamado a la guerra santa para matar a todos los judíos del mundo.

Israel ha reaccionado y está haciendo uso del derecho de legítima defensa y va a seguir haciéndolo porque no hay línea roja que Hamas no haya cruzado.Las cuentas interiores llegarán en su momento, hoy hay gobierno nacional, y muchos líderes mundiales desbordados por imágenes que sobrepasan la barbarie y no tienen palabras para definirla, están igualando a Hamas con las hordas nazis.Sí son hordas,sí desean exterminar,sí tienen odio ilimitado,pero no estan sólos,los aplausos se suman:en América Latina, desde Rusia, desde partidos políticos de extrema izquierda,incapaces de vestirse como seres humanos.

Reconocemos la reacción de las democracias en solidaridad con Israel.Aceptamos y agradecemos que ni Israel ni los judíos estamos solos.

Pero,antes que comience el uso desproporcionado del hostigamiento de la ONU contra Israel,antes que la ONU demuestre que un pogrom con miles de víctimas no es su problema sino que su objetivo es la víctima,varias precisiones.

Ya Volker Turk,un burócrata de ONU ha dicho esta semana que Israel no puede sitiar Gaza.O sea,Hamas puede sí entrar a Israel, asesinar,secuestrar ,violar,pero si Israel responde,entonces no tiene legitimidad para Turk. Vendrán obscenidades peores,no lo dudemos.

En América Latina es obvio que nadie va a esperar más que actitudes despreciables de las dictaduras,pero la comparación del Presidente de Colombia Gustavo Petro diciendo que Gaza es igual a Auschwitz,es digna de un militante antisemita,es inaguantable y definitivamente despreciable.

El gobierno y Parlamento uruguayo han estado a la altura de la historia entre Uruguay e Israel.Pero no todos. El Partido Comunista ha opinado como si Stalin hubiera redactado su comunicado lleno de incitación al odio antisemita. Y la declaración del Senado fue votada por la Coalición gobernante, porque a la oposición de izquierda le parece más adecuado acercarse a los Volker Turk de turno. No han podido con sus propios demonios,y queriendo o no, a la larga,incitan al odio.

Es impredecible cómo seguirá esta situación.Medio Oriente ha cambiado. Para siempre. Y es ahora,cuando se ve al instante cómo 4 salvajes arrastran a una anciana sobreviviente del Holocausto,cómo otros 4 asesinan a una adolescente,la desnudan y la exhiben como trofeo, que cada quien se debe hacer cargo de que lado quiere estar,si quiere barbarie o no.No hay neutrales ante el terrorismo.No hay balanza.

Lo del título,que vale para todo el mundo:desde hoy sabemos quien es quien y con quien vivimos.Para siempre,porque de apoyar,callar o balbucear sobre un pogrom,no se vuelve. Jamás. De apoyar asesinatos en masa de más de mil civiles,de callar viendo degollar,violar,exhibir la tortura,o de acompañar a Petro,a los Ayatolas,a Putin,no sólo no se retorna,se queda en el basurero de la historia.

