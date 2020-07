¿Por qué el veganismo es una parte clave de la lucha climática?

Por Sol Reiman

¿En qué se relaciona nuestra alimentación con el calentamiento global?

La propuesta de hoy es que nos abramos a comprender algunos datos que no se saben tanto.

Si les interesa el tema, pueden mirar el documental Cowspiracy, de donde saqué mucha información. En este documental, de hace como 10 años, una persona comun y corriente se pone a investigar sobre el impacto ambiental de la industria alimenticia, y encuentra que las ONGS ambientalistas en el momento (en la actualidad es una tendencia que se mantiene) se enfocaban en el impacto de la extracción de combustibles fósiles, y no tanto del sistema alimenticio. Lo cual comienza a despertar dudas en la investigación, cuando se van arribando a ciertos datos que vamos a charlar ahora:

Veamos y comprendamos un poco más el impacto ambiental de la industria ganadera:

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero( vs transporte//industria), ya en 2006 salió un informe de la ONU que establecía que el ganado emite mayor cantidad de GEI que la industria del transporte a nivel global. No son cifras fáciles de comparar, porque son industrias con diferentes etapas, pero igual es sorprendente, saber que las emisiones directas de gases de efecto invernadero del Transporte de trenes, camiones, trenes, barcos y tractores son el 13% de las emisiones globales , y recordemos que siempre uso de parámetro la emisión de los vuelos de avión. Las emisiones totales de la industria del Ganado son estimadas un 51%.N° 1 contribuidor del calentamiento grlobal.

¿Por qué tanto? Porque el GEI que emite el ganado no es CO2 (transporte y casi todas las actividades), si no metano, que a menor emisión tiene mucho mayor impacto. Porque es más eficiente en atrapar la radiación, el calor, que genera calentamiento global. y pensemos en la escala de la producción global de carnes.

Pensando el uso de agua , vamos a entenderlo con algo mucho más gráfico.

1 hamburguesa, para llegar a nuestro plato, gasta equivale en su co 2 meses de duchas cortas.

Para la producción ganadera se destina ⅓ del agua del planeta, y 45% del suelo.

EEUU 2004: 5% del consumo del agua es por uso doméstico. 55% (15 veces más) es la agricultura animal.

Es interesante considerar que gran proporción de la producción alimentaria en la actualidad está destinada a alimentar seres vivos en vez de humanos, sólo para nuestra posterior alimentación.

Entonces el argumento de que no hay suficiente alimento para nutrir a la población global, es falso, si comenzamos a nutrirnos de otra manera (pero no es un cambio individual) sí alcanzaría el alimento para la población global, sólo que los recursos estan mal distribuidos

(Para esta producción, se avanza en la deforestación, con su importante impacto ambiental de pérdida de biodiversidad y capacidad de absorción de CO2.)

¿Y optar por carne orgánica/ agroecológica no podría ser una opción?

Son aquellas producidas de forma más local. No vamos a profundizar demasiado hoy en esto porque es un tema en si mismo y no quiero marearnos. Pero al no utilizar fertilizantes y pesticidas, y producir de forma más natural, podemos decir que tiene menor impacto ambiental directo, la producción es más local, es mejor para la salud porque no tiene agrotóxicos. Pero no termina siendo más sustentable, porque no alcanza para todos, no se puede lograr. no es sostenible

Conclusión:

El impacto ambiental de la industria ganadera no es un tema de superpoblación, si no de sobre población consumidora de animales. El ganado consume más de 100 veces más alimento que la población mundial, y seis veces más agua. No es culpa nuestra como individuos, estamos en un mundo que históricamente siempre fue carnívoro. Pero lo podemos modificar. No vengo a “veganizarnos” a todos, si no a que entendamos:

Se produce suficiente. Tenemos la capacidad, se están desarrollando cada vez más el mercado alternativo. Podemos apoyarlo, comprenderlo, estar abiertos a oir y apoyar, en vez de cerrados con nuestros conocimientos. Activismo imperfecto. No ver a este colectivo como imprevisto.

