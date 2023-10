“Lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamás desaparezca” Presidente Nayib Bukele, de ascendencia palestina

Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que Hamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos.

Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la MS13, sólo porque compartimos ancestros o nacionalidad.

Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos y dejar que la gente buena prosperara. Los palestinos deberían hacer lo mismo: deshacerse de esos animales y dejar que la gente buena prospere.

Ésa es la única manera de avanzar.

As a Salvadoran with Palestinian ancestry, I'm sure the best thing that could happen to the Palestinian people is for Hamas to completely disappear.

Those savage beasts do not represent the Palestinians.

Anyone who supports the Palestinian cause would make a great mistake…

— Nayib Bukele (@nayibbukele) October 9, 2023