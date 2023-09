Escuchar para poder regresar

En este Shabat denominado Shabat Shuvá, el Shabat que se encuentra entre Rosh Hashaná y Iom Hakipurim, leemos de la Toráh el cántico Haazinu “escuchad” y el profeta en la Haftaráh nos dirá Shuva Israel. regresa Israel.

Primero se requiere el deseo de “escuchar la voz” que nos llama a “regresar”. Una de las dificultades de estos tiempos es nuestra dificultad para escuchar y tanto como ésta, es no saber a dónde retornar. Si uno no tiene un lugar del que ha partido, será muy difícil, sino imposible, tenga una referencia o nostalgia por un lugar al que regresar, Una de las tragedias judías de hoy es que muchos no saben a dónde regresar porque nunca estuvieron.

Misterios de las Nistarot (lo oculto). Ayer cuando comenzamos a festejar los 31 años de tarea de nuestra emisora, nuestro transmisor principal dejó de funcionar. No sabemos demasiado. La torre de la ciudad donde se encuentra nuestra planta transmisora está sin ascensores, el ascensorista subió por escaleras y mandó fotos, el técnico a distancia mirando los indicadores y alarmas del transmisor supone que puede ser la válvula (el corazón del transmisor). Eso es serio y costoso (unos U$4000) con los que no contamos. También deberíamos haber realizado hace mucho una operación de Baypass que permitiera tener una llave de transferencia automática para que un transmisor de emergencia comenzara a emitir de manera automática cuando falla el principal, (otros U$10.000 aprox). Lo primero es lograr algún técnico acceda al lugar y luego comenzar a operar.

Como en estos 31 años, Hashem Ayudará, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo y de alguna manera saldremos adelante, para que los oyentes de la 96.3 puedan seguir disfrutando de escuchar por aire. Por el momento lo pueden hacer por Streaming a través de la APP y nuestro portal de noticias.

La vida, los equipos, necesitan mantenimiento, cuidado. Siempre es más fácil cuando hay amigos que te ayudan. Somos frágiles y finitos. Que pronto podamos regresar renovados y con la esperanza de seguir haciendo nuestra parte,

Shabat Shalom y Gmar Jatimá Továh.

Escuche algunas reflexiones previas a este Shabat y que nos sumergen en el espíritu de Iom Kipur.

