Elon Musk anunció una charla en vivo sobre inteligencia artificial con el primer ministro Netanyahu en minutos

El Primer Ministro Benjamín Netanyahu publicó en su cuenta de X, antes Twitter, una charla en vivo con Elon Musk, que se transmitirá en X a las 7:15 pm hora de Israel. La charla se centrará en “cómo podemos aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos de la IA para el bien de la civilización”.

I look forward to speaking at 9:15 (19:15 Israel time) on X with @elonmusk about how we can harness the opportunities and mitigate the risks of AI for the good of civilization.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 18, 2023