No es una película biográfica estándar, ‘Golda’ es una valiente advertencia sobre el costo de la victoria

Estrenada el viernes, la última película del director Guy Nattiv, protagonizada por Helen Mirren como Golda Meir, se salta la lección de historia más amplia y se centra en su humanidad mientras navegaba por la Guerra de Yom Kippur.

Se puede decir que una película biográfica está a la vanguardia cuando no está interesada en una historia desde la cuna hasta la tumba sobre su tema. La vida es complicada y nunca se ajusta a la estructura de una película en tres actos. Así que es con astucia que el director Guy Nattiv utiliza “Golda” para mirar a la primera ministra israelí Golda Meir no a través de toda su vida, sino a través del crisol de la Guerra de Yom Kippur. Es más, en lugar de ser una simple historia de triunfo sobre la adversidad, “Golda” es una historia sobre los costos del liderazgo y los errores humanos que nuestros líderes cometen en el camino.

Nattiv nos lleva rápidamente a los días anteriores a la Guerra de Yom Kippur de 1973 y señala a la audiencia que el gobierno de Israel se sentía demasiado confiado después de su éxito en la Guerra de los Seis Días en 1967.

Esto prepara el escenario para octubre de 1973, donde Meir (Helen Mirren) sabe que la guerra está a su puerta (otra vez), pero intenta maniobrar a través de los egos, las creencias y la política de sus asesores, así como del lugar de su país en el mundo. escenario. Y cuando el ataque a Yom Kippur proviene de una coalición de estados árabes liderados por Egipto y Siria, Meir debe usar toda su habilidad política para defender a Israel y al mismo tiempo apelar a los intereses estadounidenses representados por el Secretario de Estado Henry Kissinger (Liev Schreiber).

En lugar de contar una historia de heroísmo, Nattiv empapa su historia en la muerte. Aprovecha un presupuesto limitado para hacer una película de guerra que no requiere costosas escenas de batalla. En cambio, en un movimiento agudo y efectivo, utiliza una mezcla de imágenes de guerra reales y algunas escenas de personajes que se enteran de la batalla desde muy lejos. En una escena, el ministro de Defensa Moshe Dayan (Rami Heuberger) es testigo de la destrucción de sus tropas por fuerzas enemigas, y las explosiones de los tanques se reflejan en su mirada horrorizada. En una escena posterior, Meir escucha una transmisión de radio sobre las pérdidas de tropas israelíes en la batalla, una necesidad de la guerra pero no por ello menos desgarradora, especialmente atestiguada por la excelente actuación de Mirren.

En lugar de un mundo de patrioterismo y patriotismo, Nattiv pinta un mundo de fría realpolitik donde todos están muriendo. Las tropas israelíes están muriendo. Las fuerzas árabes están muriendo. Incluso Meir está muriendo mientras la película muestra repetidamente sus tratamientos contra el cáncer. Este es un mundo donde la muerte está a las puertas, y mientras que a las películas sobre figuras estadounidenses les gusta emplear una retórica vertiginosa y grandes emociones, el mundo de “Golda” está formado por habitaciones abarrotadas llenas de humo de cigarrillo.

Por supuesto, en cualquier película que trate sobre la realidad histórica, siempre habrá cuestiones de precisión. Sin embargo, animaría a los espectadores a buscar más la verdad emocional y la coherencia temática que una lección de historia. ¿Golda Meir realmente fumaba cigarrillos junto a su tanque de oxígeno? ¡Lo dudo! Pero es una potente metáfora visual para una persona que vive su vida con la más mínima salida (fumar no es glamoroso para Meir en “Golda”; se presenta como la única liberación que ella se permite) y cuyas acciones pueden tener consecuencias catastróficas. Cuando empezamos a comparar nuestros libros de historia con un elemento narrativo, es más probable que nos perdamos lo que realmente está sucediendo.

La historia que Nattiv pretende contar no pretende ser una introducción a Golda Meir. Estamos viendo un puñado de días en un puñado de habitaciones, y lo que Nattiv busca transmitir no es la amplitud de toda su vida (una tarea imposible de hacer bien en una película de 100 minutos). En cambio, muestra a Meir como una figura complicada y cómo los acontecimientos de la guerra de Yom Kippur demuestran esa complejidad. Algunos pueden abandonar la película preguntándose sobre su ascenso al poder o los detalles de su infancia, pero Nattiv no tiene la obligación de sondear cada rincón de la existencia de Meir para hacer su película. No faltan biografías de Meir, pero hay relativamente pocas películas sobre Golda Meir y su legado.

Aquellos que ven la película en busca de información básica sobre Meir y la historia de Israel pueden sentirse un poco perdidos. Incluso es posible que a veces se pregunten por qué estamos viendo cómo se desarrolla este drama político con Meir en el centro y no con cualquier número de figuras involucradas en la Guerra de Yom Kippur. Pero Nattiv y Mirren exponen de manera convincente cómo los buenos líderes soportan no sólo el peso de decisiones monumentales, sino también sus consecuencias.

Lo que más aprecié de “Golda” es que no es necesariamente una película sobre resiliencia o sobre cómo superar las probabilidades. Más bien, es una película sobre la necesidad de absorber el trauma por el bien de la paz en el futuro. Meir siente profundamente la pérdida de vidas y, para crédito de Nattiv, tampoco ignora las vidas árabes perdidas (la película está dedicada a todos los que perdieron la vida en la guerra de Yom Kippur, no sólo a los soldados israelíes). Lo que sostiene “Golda” es que sentir el trauma de la guerra es esencial porque sin él no hay incentivos para avanzar hacia la paz. Debes prepararte para la pelea, pero nunca debes disfrutarla.

“Golda” triunfa no porque sea una celebración, sino porque es un reconocimiento al sacrificio. Esta no es una película sobre dominar a tu enemigo, sino más bien las consecuencias de pensar que una victoria te hará victorioso para siempre. Se trata de un frío pragmatismo que conduce a la calidez de la paz. Cualesquiera que sean los detalles de la vida de Meir o sus acciones durante la Guerra de Yom Kippur, la verdad de “Golda” se manifiesta al ver el liderazgo no en la popularidad, sino en la empatía.

Fuente: The TImes of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai