Irán presenta dron armado y afirma que podría llegar a Israel

Teherán dice que el dron Mohajer-10, que parece estar inspirado en el MQ-9 Reaper de EE. UU., puede permanecer en el aire durante 24 horas.

TEHERÁN, Irán (AP) — El Ministerio de Defensa de Irán presentó el martes un dron que se asemeja al MQ-9 Reaper armado de Estados Unidos, afirmando que el avión es capaz de permanecer en el aire durante 24 horas y tiene alcance para alcanzar al archienemigo del país, Israel.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA publicó una fotografía del dron, llamado Mohajer-10, en exhibición en una conferencia que conmemora el Día de la Industria de Defensa con lo que parecía ser una niebla de máquina de humo debajo.

“Mohajer” significa “inmigrante” en farsi y ha sido una línea de drones fabricada por la República Islámica desde 1985.

IRNA dijo que el dron puede volar hasta 24.000 pies con una velocidad de 210 kph (130 mph), llevando una carga útil de bomba de hasta 300 kilogramos (660 libras). También dijo que el dron podría llevar equipo de vigilancia electrónica y una cámara. El presidente de línea dura de Irán, Ebrahim Raisi, protegido del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, también vio el dron el martes.

“Hoy podemos presentar firmemente a Irán al mundo como una nación avanzada y tecnológica”, dijo Raisi en comentarios transmitidos por la televisión estatal.

Reiteró la postura de Irán sobre las relaciones amistosas con “todos los países del mundo”, y agregó que las fuerzas armadas de Irán cortarán cualquier mano que se extienda en un intento de invadir Irán, informó la televisión estatal.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato las afirmaciones sobre las capacidades del dron, aunque un brazo de la televisión estatal compartió un video despegando de una pista. Los drones de largo alcance como el Reaper también requieren estaciones terrestres y comunicaciones por satélite.

Funcionarios en Israel, que vuela sus propios drones de largo alcance y alta resistencia, no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

Irán capturó en el pasado drones estadounidenses o partes de ellos, pero no hay evidencia de que haya tomado un Reaper de General Atomics, que es volado por la Fuerza Aérea de EE. UU. y las naciones estadounidenses aliadas como un dron “cazador-asesino” que puede a grandes altitudes durante largas horas y sigue a un objetivo antes de atacar. Corea del Norte mostró en julio drones que imitan al Reaper, posiblemente diseñados a partir de información disponible públicamente sobre el avión.

En diciembre de 2011, Irán incautó un RQ-170 Sentinel volado por la CIA para monitorear los sitios nucleares iraníes después de que ingresó al espacio aéreo iraní desde el vecino Afganistán. Más tarde, Irán realizó ingeniería inversa del dron para crear sus propias variantes.

En 2019, Irán derribó un RQ-4A Global Hawk de la Marina de los EE. UU. en el Estrecho de Ormuz en medio de altas tensiones por su acuerdo nuclear colapsado con las potencias mundiales.

El Reaper también tiene un significado especial para Irán, ya que supuestamente llevó a cabo el ataque de 2020 en Bagdad que mató a Qassem Soleimani, un alto general iraní de su Guardia Revolucionaria paramilitar.

Irán dijo por separado que había proporcionado dos tipos de misiles balísticos a su ejército y a la Guardia el martes, incluido uno con el nombre de Soleimani.

Irán ha presentado una serie de drones que describe como capaces de realizar vuelos de larga duración en los últimos años. No está claro cómo se han utilizado en combate.

Pero otros drones iraníes han sido un elemento clave de la continua guerra de Rusia contra Ucrania. Teherán ha ofrecido una serie de explicaciones contradictorias sobre los drones, primero negando haberlos suministrado a Moscú y luego afirmando que vendieron drones solo antes de que comenzara la guerra. Sin embargo, el volumen de drones utilizados en el conflicto muestra un suministro constante por parte de Irán de armas que transportan bombas en la guerra.

En junio, la Casa Blanca dijo que Irán está proporcionando a Rusia materiales para construir una planta de fabricación de drones al este de Moscú mientras el Kremlin busca asegurar un suministro constante de armamento.

Fuente: AP/The Times of Israel

