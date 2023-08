Hezbollah quiere una guerra con Israel para hacerse del Líbano como el Talibán lo hizo con Afganistán

El Líbano no parece ser noticia, poco se sabe y habla de lo que allí está ocurriendo, pero lo cierto es que miles de personas están saliendo de ese país, el que parece estar a las puertas de una nueva guerra civil. Un Líbano con un millón de muertos (en su historia), absolutamente anárquico. Hezbollah matándose con miembros del Hezbollah, palestinos contra palestinos.

Lo que acontece en el Líbano, es motivo de alerta para Israel, porque es su vecino, a quien tiene en su frontera norte, y que, ”cuando se tiene conflicto interno parara resolver siempre es bueno encontrar un enemigo externo”, y Hezbollah, que es el brazo operativo de Irán en el Líbano, siempre está amenazando a Israel, entre otras cosas, con un arsenal misilístico que ni siquiera tiene un país europeo.

Lior es un especialista en temas militares y de Seguridad. Desde Israel, brindó para Radio Jai un claro análisis de la situación en la que fuera la “Suiza del Medio Oriente”.

Explica Lior que dentro del Líbano existe un conflicto interno, que, de hecho, muchas de las embajadas, inclusive de países árabes, han pedido evacuar el país, y que los conflictos surgen por diferentes situaciones, que la más difícil se debe, según su opinión a la caída de la moneda libanesa, que el país está frente a la crisis económica más grande que ha tenido en su historia. Muchos de los bancos han cerrado, la mayoría de las entidades bancarias internacionales ya no existen dentro del Líbano, y las cuentas de las pensiones de las personas están en cero. No se ha llegado a ningún tipo de regulación para salvar a las familias, a la gente que ha trabajado toda su vida, por lo que esta es una crisis muy dura, muy fuerte, y de la que Hezbollah, obviamente, está sacando partido; también Irán, con el apoyo de China, que a su vez tiene interés en tomar provecho.

El especialista indicó que hay que entender que el país de los cedros es un lugar de “guerras civiles crónicas”, que mucho pasa por su forma de intentar buscar un tipo de identidad; que hay que recordar que el Líbano es uno de los países que en su momento se ha autoproclamado cristiano, cuando fue la división de los países en el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial, y que la columna francesa era la que estaba en esta zona.

Explica Lior que, como los que gobernaban eran cristianos, querían que la bandera del Líbano tuviera una cruz, los franceses se negaron a aceptarlo y le pusieron un cedro, árbol muy cocido allí, que también representa las colinas muy famosas en el Líbano, un símbolo cristiano, por lo cual se intentaba siempre que la identidad libanesa fuera más occidental, más cristiana.

Sin embargo, con la llegada primero de los chiitas, después de Hezbollah, y lo que más influyó para cambiar este escenario “occidental” y que provocó uno de los conflictos internos más duros fue justamente la llegada de los palestinos, que estaban saliendo de Jordania desde el Septiembre Negro (1970), quienes habían sido expulsados de Jordania por el Rey cuando intentaban hacer un golpe de estado; los sirios también quisieron eliminar también a los palestinos porque temían que pasara lo mismo en Siria, y al mismo tiempo porque los sirios tenían algún interés de entrar en terreno jordano.

”El que les da un salvoconducto en esa época, en los años setenta, fue justamente Israel que los deja ir hasta el sur de Líbano, y a partir de ahí, una de las fronteras que eran las más tranquilas en la historia israelí, se transforma en un calvario”, afirma.

Explica que eso ocurre porque muchas facetas terroristas, más que nada dirigidas por la OLP de Yasser Arafat, ”el Premio Nobel de la Paz”, transforman esa zona en uno de los lugares de conflicto tan grande que desencadenan la Primera Guerra del Líbano en 1982.

Es muy importante tener en cuenta, recordando Septiembre Negro, el sueño de la gran Siria, país que es un actor fundamental en el Líbano. Por otro lado, esa conformación de lo que era “la Suiza del Medio Oriente”, como denominaban a ese país, que en las últimas décadas ha sido un país ingobernable con una presencia de Hezbollah que es un desgobierno en el que, habitualmente los primeros ministros terminan muy mal su cadencia, no por la política, sino porque son asesinados. Claramente no es Israel quien desestabiliza el Líbano.

Sobre ello, el experto militar remarcó que el interés israelí más importante es justamente que el Líbano sea fuerte porque tienen muchas cosas en común, que hay que entender que los libaneses en su generalidad son sunitas y que el Hezbollah es chiita y que los chiitas se identifican más como iraníes que como árabes.

No se llevan muy bien sunitas y chiitas desde las épocas en las que uno de ellos reconoce un profeta y los otros no reconocen una secuela de profetas, nos instruye Lior, quien revela que “hay un odio histórico mucho más grande que el odio hacia Israel y a lo judío”.

Indicó que hay una revolución desde que los iraníes están en Siria, porque el gobierno en sí es más simpatizante con Irán, pero que en su mayoría son todos sunitas, que, de hecho, el Líbano empezó sus primeros ataques de coche bombas (en los 80) y fue una de las principales organizaciones que empezó a utilizar este tipo de ataques contra sus propios civiles, entre ellos por diferentes diferencias teológicas y también políticas. En Siria pasa también exactamente lo mismo, desde tiempos históricos.

Respecto del peligro que puede correr Israel frente al enorme poderío misilístico de Hezbollah, Lior sostiene que el escenario es bastante duro, que parece bastante inminente un ataque de esa organización, y que también existe el riesgo de la instalación de una fuerza especial iraní, cuyo objetivo principal de un primer ataque contra Israel es llegar y traspasar los límites israelíes y poder llegar a atrapar algunas comunidades israelíes. “Esto existe y es sabido desde 1918”, subrayó.

Desde Israel se están preparando diferentes tipos de planes de defensa, pero que hay que entender que, según la inteligencia, el escenario es el de unos 4.000 cohetes por día, un despliegue de artillería contra Israel, nunca visto.

Enfatizó en que Hezbollah está buscando un conflicto así, primeramente, porque tiene una cierta presión de Irán para hacerlo, que el objetivo de Hezbollah no es Israel, es el de tomar el Líbano y cambiar su identidad, así como el talibán lo ha hecho en Afganistán: El talibán declaró la guerra contra Estados Unidos y todo el Occidente, pero en realidad lo que quería era Afganistán. Esto es exactamente igual, en otras formas, pero la idea, es la que trabajan desde hace muchos años. Ellos no hacen planes como los occidentales, como nosotros que tenemos políticos que están cuatro, ocho años en el gobierno. Hezbollah tiene paciencia para hacer planes de 10, 20, 30, 40 años, porque hay que entender que la cultura árabe, (aunque los de Hezbollah no lo sea tanto), es una cultura de paciencia, de que a veces las venganzas se traman de 40 años en adelante, además de la paciencia, la ideología es también persa, que es muy inteligente, muy intelectual. Saben planificar las cosas y no trabajan “en caliente”; saben pensar en frío, planificar las cosas, y que entonces para ellos un conflicto con Israel por más que vayan a recibir un golpe duro, el Líbano no va a poder soportar una guerra con Israel, porque el ataque va a ser tan fuerte que Israel va a tener que atacar también al Líbano como país, y eso lo va a terminar destruyendo totalmente. El Hezbollah lamentablemente puede llegar a sobrevivir y es lo que necesita para tomar al Líbano, porque después se va a reconstruir con la ayuda de Irán y con la ayuda de China, que necesita todo ese petróleo que tiene Irán.

Redacción: Prof Cita Litvak

