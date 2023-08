Parashat Reé: “Ciudades cuyas poblaciones se volvieron idólatras”

Por el Rab Yerahmiel Barylka

La Torá en Parashat Reé habla del caso de una ir hanidajat, una ciudad cuya población se había abrazado por completo a la idolatría. En tal caso, ordena la Torá, toda la población de la ciudad debe ser asesinada y todas sus propiedades deben ser destruidas. La Guemará en Masejet Sanedrín (71a) enseña que nunca hubo una ciudad que cumpliera con todas las condiciones de la Torá de un ir hanidajat, ni habrá una ciudad así. No obstante, la Torá emitió este mandato con el propósito de un estudio hipotético, para aprender las leyes teóricas y obtener información de esta información.

Al describir la situación de una ir hanidajat, la Torá cuenta un momento en el que “escuchaste” sobre una ciudad que decidió adorar a los ídolos (13:13). El Sifrei, al comentar este versículo, escribe: “lo hajizur min hamitzvá”: no existe una orden para investigar activamente para garantizar que no existan tales ciudades. La obligación de tomar medidas contra una ir hanidajat se aplica solo una vez que la información sobre dicha ciudad llega a los oídos de los líderes de la nación. No requiere que los líderes examinen de manera preventiva las ciudades de la nación e investiguen para determinar si alguno califica como una ir-hanidajat.

El Sifrei luego dirige su atención a la orden de la Torá de que después de escuchar acerca de una ciudad idólatra, “Indagarás, investigarás y cuestionarás a fondo” (13:15), comentando que la Torá aquí advierte contra ser “fanfarrón” – indiferente o lánguida, en respuesta a las noticias de la ciudad idólatra. Una vez que se conoce la información, los líderes deben ponerse a trabajar y tomar medidas responsables contra la población rebelde. Jaza¨l aquí nos enseña sobre el delicado equilibrio que debe mantenerse entre la vigilancia para condenar el mal, por un lado, y, por el otro, la sospecha injustificada. Nuestro deseo de enfrentar las malas acciones no debe llevarnos a “cazar” con sed de infractores, a buscar activamente oportunidades para condenar y criticar. Ciertamente, debemos responder severamente a las noticias de irregularidades perpetradas en nuestro medio, pero esto no debería llevarnos al “jizur”, a buscar tales noticias. Jaza¨l nos insta a ver a nuestros compañeros judíos desde una disposición favorable hasta que tengamos una razón convincente para ver a una persona o grupo de personas con sospecha, en lugar de buscar ansiosamente oportunidades para criticar.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai