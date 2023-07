“El Juicio en Ausencia es la única propuesta que surgió” Luis Czyzewski

El 18 de Julio recordamos, en un gran acto comunitario, un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Según el calendario hebreo es el 10 de Av, (este año 28 de julio).

En estos 29 años, mucho se ha hablado, mucho se ha criticado el accionar de la política argentina, de la falta de justicia, de la corrupción alrededor de la causa Amia, de las falsas promesas de los políticos de turno, pero mucho menos ha habido una autocrítica de cómo ha actuado la dirigencia comunitaria judía.

Luis Cyzewski , papá de Paola, víctima del atentado, alguien que ha llevado junto a Ana, su esposa, la bandera de la dignidad y la lucha por la justicia, compartió con Radio Jai su sentir, este nuevo 10 de Av, que marcaría el momento preciso de la masacre de 1994.

“Yo siento que el reclamo, por parte de la dirigencia comunitaria debió haber sido muchísimo más fuerte de lo que fue” sostuvo. Y explicó que, básicamente hay que analizar el rol de la dirigencia comunitaria y el de los que deben investigar.

Indicó que el papel de la dirigencia, los familiares, y todos los que están en esta pelea, es hacerles resaltar a los poderes públicos, que no hicieron lo que deberían haber hecho o que hicieron lo que no deberían haber hecho.

Opinó que, con sus altos y bajos, la dirigencia comunitaria de alguna manera estuvo en el reclamo, pero que este debió ser más fuerte, que se hubiera podido hacer más.

La dirigencia comunitaria nunca compartió con los familiares, que son los afectados directos, lo que surgió de las reuniones con el poder político, no se los invitó a ningún encuentro, pero tampoco los familiares lo hicieron con los dirigentes, cuando ellos se reunían con autoridades gubernamentales: “No recuerdo haber invitado a la AMIA, a la DAIA a que nos acompañaran cuando presentábamos nuestros reclamos, pero me parece que AMIA y DAIA también actuaron por su lado”.

Dijo que hay que tener en cuenta que no todos los familiares están en una relación de diálogo con la dirigencia comunitaria, que algunos, como es su caso, lo están, que otros no dialogan, y que otros consideran a la dirigencia comunitaria prácticamente ha sido cómplice de lo que fue el atentado.

Es lamentable que, frente a un atentado terrorista, familiares, dirigentes, más allá de las diferencias, de las discusiones, no hayan podido actuar en bloque. Recordamos que, durante la pandemia, el presidente de AMIA de turno, Ariel Eichbaum en su discurso del 18 de julio, manifestó que “la AMIA no estaba de acuerdo con el Juicio en Ausencia”, sin siquiera haber consultado a los familiares. Respecto de ese episodio, Cyzewski señala que eso tuvo que ver con un asunto previo, “un tironeo entre AMIA y DAIA” sobre un tema ajeno al atentado, “una especie de vendetta vinculado con diferencias entre las dos instituciones”.

Califica como de “total irresponsabilidad” lo dicho por Eichbaum, y opina que en un acto no se debe hablar de un tema de tipo procesal, cuando este no había sido presentado en los organismos que corresponden.”

Comenta que los familiares han podido celebrar con el actual Presidente de AMIA algunas reuniones en las que se puso el tema sobre la mesa.

Cyzewsky le había enviado una carta al presidente de AMIA de entonces vinculado con ese tema del Juicio en Ausencia y con algo que también hubo en su discurso, que fue la omisión de nombrar al fiscal Nisman. “Fueron dos cosas que a mí y pienso que a todos los que escucharon el discurso, nos cayeron bastante mal”.

Deseó referirse el papá de Paola sobre el acto comunitario de cada aniversario del atentado. Señaló que los actos del dieciocho de julio son importantes, que son absolutamente trascendentes, pero que se corre el peligro de hacer siempre lo mismo, de ser una foto del año anterior, y del anterior, y que siempre se esté en el mismo reclamo. El reclamo es de lo que absolutamente están convencidos, que es sobre la conexión internacional, que, si no se genera algún concepto nuevo, se va a seguir reclamando por los años y los años y se seguirá en la misma situación, porque los iraníes no van a venir nunca a la Argentina, primeramente, porque están refugiados en su país, y segundo porque su propio país no permite la extradición, por lo cual Irán nunca va a poner a disposición de la Justicia argentina a aquellos imputados.

El Juicio en Ausencia es la única propuesta que surgió, no hubo ninguna otra por parte de las instituciones, hasta ahora. Tampoco se definieron sobre el tema: “Lo único que se escucha es el silencio”, dijo.

Confesó que no le gustaría que sus hijos y nietos vayan cada 18 de julio siempre a escuchar algo parecido, siempre a conmoverse en ese momento, y a los dos o tres días estemos exactamente igual que dos o tres días antes del aniversario. Señala que corremos ese peligro, y que tenemos que pensar en algo distinto. Indicó que “lo único distinto que se pensó fue trágico para la causa y para la Argentina”, que fue el Memorando con Irán, que por suerte, a nivel jurídico pasó a ser inconstitucional, pero que le hizo un daño enorme a la causa y al país.

Opinó que lo que se debe hacer es empujar lo del Juicio en Ausencia, que hay un grupo de personas, incluso algunas instituciones que ya se manifestaron públicamente a favor. Una fue la DAIA, claramente, otra fue la Bnei Brith, tanto nacional como internacional, que se manifestaron públicamente sobre el apoyo al Juicio en Ausencia,

“Ahí estamos, tal vez, intentando buscar que el Parlamento de alguna manera se sensibilice y no buscar si las instituciones que no se manifestaron, hasta ahora se sensibilizan. El tema va para el lado del Parlamento y no para el lado de las instituciones. Ojalá todos empujemos para lo mismo”, cerró Cyzewsky a las 9.53, cuando comenzó a sonar la sirena de recordación en nuestra radio.

