Jefe de las FDI: el debate sobre la revisión divide a las fuerzas armadas – La existencia de Israel podría estar en peligro

Halevi dice que la cohesión del ejército se ve perjudicada en medio de la agitación política; insta a los reservistas a volver al servicio; dice que Israel no puede “seguir existiendo como estado” sin un ejército fuerte y unificado

El jefe de personal de las FDI, el teniente general Herzi Halevi, advirtió el domingo que la unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel se había visto “peligrosamente” dañada, ya que miles de reservistas prometieron poner fin a su servicio voluntario en protesta por las medidas del gobierno para reformar el poder judicial.

Instó a estos reservistas a reconsiderar, diciendo: “Les pido que vuelvan al servicio”.

Y advirtió que Israel estaría en peligro existencial sin una FDI unificada que incluyera a los “mejores” soldados.

“Si el nuestro no es un ejército fuerte y unificado, y si los mejores no sirven en las FDI, no podremos continuar existiendo como estado en la región”, dijo Halevi.

“Hemos actuado para mantener [a las FDI] fuera del debate, pero debido a su intensidad en la sociedad israelí, nos involucramos y la cohesión [de las fuerzas armadas] se ha visto dañada”, escribió el jefe de personal en una carta (en hebreo) a las tropas . “Es nuestro deber evitar que estas grietas se amplíen”.

Halevi dijo que no discutiría el debate sobre la revisión, pero señaló que el papel de las FDI es “proteger al país, incluso permitir el debate en condiciones seguras”.

De lo contrario, “una tropa de tierra puede pensar erróneamente que un piloto de la Fuerza Aérea no los ayudará debido al debate; y un piloto puede pensar erróneamente que no necesita prepararse y permanecer listo para la batalla, cuando en realidad, puede ser necesario pronto”, advirtió Halevi.

Aparentemente, Halevi se refería en parte a un video escenificado compartido la semana pasada en las redes sociales, incluso por ministros del gobierno, que muestra a los pilotos de la Fuerza Aérea israelí que se niegan a ayudar a las tropas terrestres atacadas por las fuerzas enemigas debido al apoyo percibido de los primeros a los planes del gobierno para reformar el sistema judicial. Las FDI criticaron el video en ese momento, diciendo que tiene como objetivo causar “incitación interna” dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel.

Halevi aseguró a las tropas que no era demasiado tarde para reparar el daño causado a la unidad de las FDI por el debate en torno a la revisión.

“Incluso si hay un debate, la cohesión es de suma importancia”, instó.

Halevi dijo que servir en las FDI es “una obligación que es un gran privilegio” para las fuerzas permanentes y de reserva.

“Ninguno de los miembros del servicio tiene derecho a decir que ya no está sirviendo, y no tiene derecho a no presentarse al servicio o rechazar una orden”, dijo.

Halevi dijo que las FDI “es fuerte debido a su gente… No tenemos otra nación y no tenemos otras FDI”.

El comandante de las FDI tenía previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu el domingo para revisar el impacto que la negativa de los reservistas a servir está teniendo en las fuerzas armadas, según informes de los medios hebreos. Sin embargo, Netanyahu recibió un marcapasos cardíaco el domingo y su agenda se vio interrumpida mientras se recupera del procedimiento.

La semana pasada, Halevi dijo en una reunión del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset que la negativa de los reservistas a ofrecerse como voluntarios para tareas especiales como forma de protesta estaba perjudicando a las FDI.

A la mayoría de los israelíes que completan su servicio nacional militar obligatorio se les exige que también asistan al servicio de reserva anual, pero se espera que aquellos que sirvieron en unidades especiales y pilotos se ofrezcan como voluntarios para continuar desempeñando los mismos deberes mientras están en las reservas, un compromiso que generalmente asumen ellos mismos.

El sábado, un numeroso grupo antiprotesta anunció que 10.000 reservistas suspenderían su servicio voluntario si el plan judicial sigue adelante. Cientos de pilotos se encuentran entre más de 1,000 miembros del personal de la fuerza aérea que el viernes anunciaron una intención similar.

Las protestas contra la reforma judicial han perturbado a las FDI durante meses, y las amenazas aumentan a medida que el gobierno impulsa un proyecto de ley que prohíbe a los jueces el uso de la llamada prueba de “razonabilidad” para las decisiones gubernamentales y ministeriales, parte del controvertido plan de la coalición para reformar el poder judicial. El proyecto de ley se debatirá en la Knesset el domingo y luego se espera que sus lecturas finales se conviertan en ley en los días siguientes.

Las amenazas han creado simultáneamente más presión sobre el gobierno para detener la controvertida legislación, al tiempo que aumentan la determinación de la coalición, con miembros del gobierno de Netanyahu diciendo que no pueden sucumbir bajo ninguna circunstancia a lo que dicen es chantaje por parte de los militares, que advierten que podría crear un precedente peligroso.

Los reservistas, especialmente los miembros de la IAF, son una parte clave de las actividades de rutina del ejército. Los funcionarios de defensa han dicho que los pilotos podrían dañar su competencia al tomar descansos de sus frecuentes ejercicios de entrenamiento, y que les llevaría una cantidad significativa de tiempo recuperar sus habilidades de vuelo.

El ejército ha dicho que disciplinaría o potencialmente despediría a los soldados en servicio activo que se nieguen a presentarse al servicio cuando se les ordene, pero enfatizó que no se tomaría ninguna medida contra los reservistas que solo amenazan con no presentarse.

No está claro qué medidas se tomarán contra los reservistas que no se presenten al servicio voluntario. Las FDI dijeron que manejaría cada caso individualmente, incluida la posible suspensión, despido o sentencias de cárcel.

