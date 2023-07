En Jerusalén, Helen Mirren dice que Golda Meir es “uno de los mejores” papeles que ha interpretado

Antes del estreno de ‘Golda’ en el Festival de Cine de Jerusalén, la actriz británica dice que está ‘conmovida y emocionada’ de ver manifestaciones masivas a favor de la democracia en Israel, recuerda su tiempo en un kibutz en 1967

La actriz británica Dame Helen Mirren dijo el jueves en Jerusalén que la primera ministra israelí Golda Meir es “uno de los personajes más extraordinarios que he interpretado”.

Mirren, que se encuentra en la ciudad para el estreno de “Golda” en el Festival de Cine de Jerusalén el jueves por la noche, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en el Hotel Inbal que la difunta premier era una figura admirable.

“Golda es uno de los personajes más extraordinarios que he interpretado”, dijo Mirren. “Su historia, su compromiso con su país, su carácter en general… tenía una dedicación total a su país. Su compromiso con su país estaba por encima de todo: de la familia, de la satisfacción personal, de la ambición personal”.

Mirren interpreta a la icónica política, la única mujer primera ministra de Israel, junto con Liev Schreiber como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, Lior Ashkenazi como el jefe de personal de las FDI, David Elazar, y Ohad Knoller como el entonces mayor general de las FDI, Ariel Sharon. La película, dirigida por el ganador del Oscar israelí Guy Nattiv, se centra en las acciones de Meir durante la Guerra de Yom Kippur de 1973 y las secuelas del devastador conflicto.

Mirren dijo que estaba muy entusiasmada con el papel, porque “todo lo que quiero hacer es interpretar a grandes mujeres, y Golda fue una de las mejores”.

La posición de Meir como mujer en los ámbitos dominados por los hombres de la política y la seguridad israelíes en 1973 fue fascinante, dijo Mirren.

“Tenía un poder inmenso, pero como saben, se llamaba ‘Gabinet de cocina de Golda’, y estaba perfectamente feliz de andar por la cocina preparando café para todos y haciendo el papel de abuela”, dijo. “Es una actitud muy diferente hacia el poder… pero sigue siendo un poder inmenso”.

Mientras que Meir dejó un legado decididamente complejo y controvertido tras la guerra de Yom Kippur, Mirren defendió a la mujer, la política y la líder.

“Creo que tenía una profunda nobleza en su carácter, entendida como la líder del país, tenía que asumir la responsabilidad, y lo hizo, a diferencia de muchos otros líderes”, dijo Mirren. “Ella llevó la peor parte sobre sus hombros. Y creo que debe haber sido increíblemente doloroso para ella”.

En el Festival de Cine de Berlín a principios de este año, Mirren opinó que Meir “habría estado completamente horrorizada” por la medida del gobierno israelí de reformar el poder judicial, pero en Jerusalén desvió las preguntas sobre el clima político actual.

“No quiero hablar de [eso] porque no soy israelí y no he vivido en Israel”, dijo. “Lo he visto desde lejos, obviamente, en estas últimas semanas. Personalmente, estoy muy conmovido y emocionado cuando veo esas grandes manifestaciones. Creo que tal vez sea un momento crucial en la historia de Israel”.

En cambio, Mirren dirigió la pregunta a Nattiv, quien señaló que él mismo ha estado participando en las manifestaciones antigubernamentales en curso “para detener esta loca situación que enfrentamos en este momento… estamos luchando para dar forma al futuro de nuestro país. ”

La actriz, que ahora tiene 77 años, contó cómo llegó por primera vez a Israel en 1967 cuando era joven con su novio judío y pasó algún tiempo en un kibutz.

“He visto a Israel como solía ser, y ahora me sorprendo cada vez que vengo con la forma en que Israel ha cambiado”, dijo.

En la conferencia de prensa, se le preguntó una vez más a Mirren sobre la controversia que surgió cuando fue elegida para interpretar a Meir a pesar de no tener antecedentes judíos o israelíes.

“Me adhiero a ambos campos: al mismo tiempo que creo que cualquiera puede interpretar cualquier cosa, también creo que a veces la persona absolutamente adecuada para un papel es la persona que puede comprender, comprender profundamente, los problemas involucrados en eso”, dijo Mirren. . “Estoy increíblemente agradecido de haber tenido la oportunidad de habitar Golda”.

Nattiv señaló que los nietos de Meir, varios de los cuales asistieron a la conferencia de prensa, habían dado su bendición al casting.

Gidi Meir “fue el primero que dijo ‘Veo a mi abuela en Helen Mirren’”, recordó Nattiv. Cuando el director conoció a Mirren por primera vez, relató: “Vi el alma judía de inmediato, y fue una obviedad para mí. Sentimos que fue el movimiento correcto”.

