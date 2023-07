Parashat Matot “Limpiando los utensilios no casher”

Por el Rab. Yerahmiel Barylka

La Torá en Parashat Matot cuenta las instrucciones que se dieron a los soldados al regresar de su exitosa batalla contra Midyan sobre cómo purgar los utensilios de comida de los madianitas que tomaron como botín de guerra. Estos utensilios, por supuesto, se usaron con alimentos no casher, y los soldados fueron informados de los procedimientos necesarios para limpiarlos a fondo para que puedan usarse para la preparación de alimentos casher. Estas pautas forman la base de las leyes de “casherizar” que se aplican incluso hoy en día.

El Ramban (31:22) plantea la famosa pregunta de por qué estas leyes se presentaron solo ahora, después de la guerra con Midyan, y no después de la batalla anterior contra las naciones emoritas, los reinos de Sijón y Og. La Torá escribe explícitamente que Benei Israel vivió en las ciudades de los Emoritas vencidos (21:31), y que se apoderaron de las posesiones de los Emoritas (Devarim 2:35). Al parecer, después de esa guerra, también, Benei Israel necesitaba aprender las leyes de casherizar para poder usar los utensilios de comida que se habían apoderado de sus enemigos. ¿Por qué, entonces, se presentaron estas leyes solo más tarde, después de la guerra con Midyan?

El Ramban ofrece una respuesta fascinante y controvertida a esta pregunta, invocando el comentario de Guemará en Masejet Julin (17a) de que se le permitió a Benei Israel comer la comida de los cananeos durante los años en que lucharon para conquistar la Tierra de Israel. A diferencia de la guerra contra Midyan, el Ramban explica que la guerra contra los emoritas se consideró parte del proceso del kibush Eretz Israel, -la conquista de la tierra-, y por lo tanto la disposición extraordinaria del “kadli dejaziri”, que permite el consumo de comida cananea -. Por esta razón, afirma el Ramban, no había necesidad de purgar los utensilios incautados de los Emoritas durante la guerra contra los reinos de Sijón y Og.

El enfoque del Ramban es novedoso y controvertido por varias razones diferentes, pero señalaremos en este contexto solo un punto abordado por el Minjat Jinuj (527: 6). Es lógico, escribe Minjat Jinuj, que esta ley única de “kadli dejaziri” se aplica solo a los alimentos que la ley de la Torá permite a los gentiles pero prohíbe a los judíos.

Dicha comida se volvió permisible para Benei Israel durante las batallas para apoderarse de la Tierra de Israel.

Sin embargo, el Minjat Jinuj afirma que esta disposición no se aplicaba al ever min hajai, la carne tomada de un animal vivo, lo cual está prohibido incluso para los gentiles. Es difícil concebir que Dios hiciera una provisión especial que permitiera el consumo de alimentos de los que se espera que incluso los no judíos se abstengan, por lo que podemos suponer razonablemente que tales alimentos no se incluyeron en la disposición excepcional del “kadli de-jaziri”. Pero si este es el caso, el Minjat Jinuj pregunta, entonces la respuesta del Ramban parece defectuosa. Al parecer, Benei Israel debía tener en cuenta la posibilidad de que los Emoritas no observaran la prohibición del ever min hajai, y, por lo tanto, algunos de sus utensilios pueden haber sido utilizados con tal alimento y, por lo tanto, requieren casherizarse. Si es así, incluso si aceptamos la teoría del Ramban con respecto a la naturaleza de la guerra contra Sijón y Og, y que la regla de “kadli dejaziri” se aplicó durante esa batalla, esto no sería suficiente para explicar por qué las leyes de casherizar fueron relevantes para los utensilios de los Emoritas.

El Minjat Jinuj responde esta pregunta postulando que a los gentiles se les permite preparar alimentos con utensilios que se han utilizado con ever min hajai. La base de todo el concepto de casherizar (que los utensilios utilizados con alimentos no casher deben ser purgados antes de que puedan utilizarse para alimentos casher) es el principio de “taam keikar”: que el sabor de un alimento es similar a la comida halájica en sí. Este principio dicta que un utensilio debe limpiarse a fondo para asegurar la ausencia de cualquier sabor residual del alimento no casher con el que se ha utilizado. El Minjat Jinuj afirma que la Torá introdujo la noción de “taam keikar” para Benei Israel, y no se aplica a los gentiles; para ellos, solo el ever min hajai está prohibido, no su sabor. Por lo tanto, ya que tales utensilios no requieren casherizar para los gentiles, no requerían casherizar para Benei Israel después de la guerra contra Sijón y Og, ya que, según el Ramban, las leyes de cashrut estándar se suspendieron con respecto al alimento de estas naciones.

