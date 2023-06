El Papa Pío XII no era un santo. El Vaticano no debería convertirlo en uno.

Por Abraham Foxman y Ben Cohen

Ha llegado el momento de que el Vaticano ponga fin a casi 60 años de especulaciones febriles confirmando alto y claro que Pío XII, el Papa en tiempos de guerra cuyo legado está irremediablemente manchado por su fracaso para enfrentar al régimen nazi sobre el Holocausto, ya no es un candidato para la santidad.

La disputa sobre si beatificar a Eugenio Pacelli, el cardenal italiano que se convirtió en Pío XII al ser elegido para el papado en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, se remonta al menos a 1965, cuando el Concilio Vaticano II debatió la canonización de su predecesor liberal, Juan XXIII. Los dos papas se convirtieron en un símbolo de una lucha de poder entre progresistas y conservadores en la Iglesia Católica, con Pablo VI, el Papa en ese momento, impulsando la causa de Pío. Se produjo un punto muerto que duró hasta el año 2000, cuando John fue finalmente beatificado. En el período intermedio, sin embargo, ha habido varios intentos de elevar a Pío al estatus de santo.

La última vez que el actual Papa, Francisco, dio una opinión sobre este tema fue en 2014, cuando fue entrevistado por periodistas en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv al final de una visita de dos días a Israel. Si bien Francisco confirmó que la santidad no estaba en las cartas por ahora, alarmantemente su razón no tenía nada que ver con el historial de guerra de Pío.

“Todavía no hay milagro”, afirmó. “Si no hay milagros, no puede avanzar. Está bloqueado allí”.

Para que un Papa sea beatificado, un honor que se ha otorgado a solo 76 de los 265 pontífices que han dirigido la iglesia, el clero superior debe identificar un milagro, algo aparentemente inexplicable a través del método científico, que realizó. Si los partidarios de Pío XII pueden argumentar con éxito que se realizó un milagro, como algunos de ellos trataron de hacer hace una década citando el caso de una mujer italiana que afirmó que su intercesión celestial le había permitido sobrevivir a una rara forma de cáncer, existe un temor real de que se convierta en santo independientemente de su historial de guerra.

El principal problema con el debate histórico hasta hace poco ha sido la ausencia de la vista pública de documentación definitiva sobre el papel del Vaticano en tiempos de guerra; Excluidos de sus archivos durante décadas, los muchos historiadores y eruditos de renombre que tomaron un lado u otro no tuvieron acceso a los registros críticos sobre Pío XII que finalmente fueron revelados por el Papa Francisco en 2019, quien declaró que la Iglesia “no debería tener miedo de la historia”.

Gracias a la apertura de los archivos, el relato autorizado de las acciones de Pío XII (o la falta de ellas) con respecto al programa de exterminio nazi finalmente se publicó el año pasado. El libro del historiador de la Universidad de Brown David Kertzer “El Papa en guerra” le valió un segundo Premio Pulitzer – ganó el primero por su estudio de la relación de Pío XII con el dictador italiano Mussolini – y un montón de críticas elogiosas, pero sorprendentemente no ha tenido ningún impacto en las deliberaciones de las dos partes principales en la disputa. En las pocas ocasiones en que ha abordado los hallazgos de Kertzer, el Vaticano ha estado dogmáticamente a la defensiva, mientras que las organizaciones judías y el gobierno israelí, comprensiblemente nerviosos por sacudir sus cálidas relaciones con la Iglesia Católica, no han pedido a las autoridades papales que reconozcan la verdad sobre Pío XII y terminen, de una vez por todas, el proceso de canonización.

La principal contribución de Kertzer ha sido hacer estallar el mito, sostenible mientras los archivos del Vaticano estuvieron cerrados, de que Pío XII se abstuvo de hablar sobre la difícil situación de los judíos de Europa porque hacerlo habría empeorado su situación. Pero ya no hay excusa para defender a un Papa que, como escribe Kertzer, fracasó manifiestamente “en denunciar claramente a los nazis por su campaña en curso para exterminar a los judíos de Europa, o incluso permitir que la palabra ‘judío’ escapara de sus labios mientras estaban siendo asesinados sistemáticamente”.

Eso no significa que Pío XII no desaprobaba en privado la persecución nazi ni dejaba sus objeciones discretamente claras en encuentros personales. Lo que Kertzer nos muestra, sin embargo, es que el canal directo de Pío XII a Hitler abierto desde el principio durante la guerra lo hizo aún más cauteloso de disgustar al dictador nazi. Por ejemplo, relata cómo, cuando los nazis comenzaron a reunir a los judíos de Roma bajo las mismas narices de Pío XII en octubre de 1943, el Papa envió un emisario al embajador alemán en el Vaticano para preguntar si la operación era estrictamente necesaria en ese momento. Cuando el embajador explicó que la redada había sido ordenada por el propio Hitler y preguntó si el Vaticano todavía quería protestar, el emisario de Pío XII objetó.

En última instancia, Pío XII tomó una decisión consciente desde el comienzo de su papado de priorizar la retención de buenas relaciones con Mussolini y evitar ofender a Hitler, con el fin de “planificar un futuro en el que Alemania dominaría Europa continental”, como escribe Kertzer. Sin embargo, cuando la suerte de la guerra comenzó a cambiar en 1942 con una serie de victorias militares aliadas, Pío XII todavía se apegó a su evaluación inicial. Al cerrar su libro, Kertzer observa acerbamente que en un “momento de gran incertidumbre, Pío XII se aferró firmemente a su determinación de no hacer nada para antagonizar a ninguno de los dos hombres. En el cumplimiento de este objetivo, el Papa tuvo un éxito notable”.

Si la Iglesia realmente no tiene ninguna razón para “temer a la historia”, entonces debe registrar la medida completa de la minuciosa investigación de Kertzer. Ocho décadas después de que terminara la guerra, se ha logrado mucho para lograr una reconciliación histórica entre la Iglesia Católica y los judíos, pero ese proyecto permanecerá inacabado mientras la beatificación de Pío XII siga siendo una posibilidad. Lo que se necesita de los líderes de la Iglesia y de los líderes judíos por igual ahora es la cualidad que le faltaba a Pío XII: coraje.

