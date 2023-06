En la Ciudad Vieja de Jerusalén, los miembros de la comunidad armenia temen ser desalojados por un acuerdo de tierras

La indignación por la venta al empresario australiano-israelí asociado con el grupo hotelero emiratí lleva al patriarca armenio a esconderse y conduce a la expulsión del sacerdote corredor.

Un acuerdo inmobiliario en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en el epicentro del conflicto israelí-palestino, ha provocado el pánico en la histórica comunidad armenia mientras los residentes buscan respuestas sobre la temida pérdida de sus hogares a manos de un misterioso inversor.

El contrato de arrendamiento por 99 años de alrededor del 25% del Barrio Armenio de la Ciudad Vieja ha tocado nervios sensibles en Tierra Santa y ha provocado una controversia que se extiende mucho más allá de las murallas de la Ciudad Vieja. Las consecuencias obligaron a la máxima autoridad de la Iglesia ortodoxa armenia a enclaustrarse en un convento y provocaron que un sacerdote deshonrado que supuestamente está detrás del trato huya a un suburbio de Los Ángeles.

“Si venden este lugar, venden mi corazón”, dijo Garo Nalbandian, un reportero gráfico de 80 años, sobre los barracones de la era otomana donde ha vivido durante cinco décadas entre una comunidad cada vez más reducida de armenios. Sus antepasados llegaron a Jerusalén hace más de 1.500 años y luego después de 1915, cuando los turcos otomanos mataron a aproximadamente 1,5 millones de armenios en lo que se considera el primer genocidio del siglo XX.

La alarma por el contrato de arrendamiento se extendió en abril, luego de una visita sorpresa de agrimensores israelíes. Se corrió la voz de que un inversionista australiano-israelí, cuyo letrero de la compañía aparecía en el sitio, planeaba transformar el estacionamiento y la fortaleza de piedra caliza de los apartamentos y tiendas armenios en un hotel de ultra lujo.

A medida que aumentaba la ira, la confusión y los temores de posibles desalojos, el patriarcado armenio, el organismo que administra los asuntos civiles y religiosos de la comunidad, reconoció que la iglesia había cedido el terreno. El patriarca armenio, Nourhan Manougian, alegó que un sacerdote ahora expulsado tenía toda la responsabilidad por el trato “fraudulento y engañoso” que, según el patriarca, tuvo lugar sin su pleno conocimiento.

La admisión encendió las pasiones en el Barrio Armenio, donde los activistas denunciaron el acuerdo como una amenaza a la presencia de la comunidad en Jerusalén desde hace mucho tiempo. Jordania, con sus lazos históricos con los sitios cristianos de Jerusalén, dijo que temía por el “futuro de la ciudad santa”.

Funcionarios palestinos acusaron a Manougian de ayudar a Israel en una batalla de décadas entre Israel y los palestinos por una ciudad que ambas partes reclaman como su capital. Para los palestinos, tales luchas por los bienes raíces son la pieza central del conflicto de décadas, emblemático de lo que ven como un esfuerzo israelí más amplio para sacarlos de áreas estratégicas en Jerusalén Este.

“Desde el punto de vista palestino, esto es traición. Desde un punto de vista activista por la paz, esto socava las posibles soluciones al conflicto”, dijo Dimitri Diliani, presidente de la Coalición Nacional Cristiana de Tierra Santa.

En un movimiento dramático, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y el rey Abdullah II de Jordania suspendieron el reconocimiento de Manougian, el patriarca que ha servido durante la última década en lo que normalmente es una posición de por vida. Eso lo hace incapaz de firmar contratos, realizar transacciones y tomar decisiones en los territorios palestinos y Jordania.

El sacerdote que coordinó el trato, Baret Yeretsian, fue depuesto, atacado por una turba de jóvenes armenios enojados y llevado por la policía israelí antes de buscar refugio en el sur de California. Manougian se ha atrincherado en el convento armenio, sin querer o sin poder ser visto en público, según los residentes.

“Este trimestre lo es todo para mí. Es el único lugar que tenemos para que los armenios se reúnan en Tierra Santa”, dijo Hagop Djernazian, líder comunitario de 22 años. “Tenemos que luchar por ello”.

El barrio es el hogar de unos 2.000 armenios con el mismo estatus que los palestinos en Jerusalén Este, residentes que pueden solicitar la ciudadanía aunque muchos optan por no hacerlo. Israel anexó Jerusalén Este, donde se encuentra la Ciudad Vieja, después de arrebatársela a Jordania en la Guerra de los Seis Días de 1967, en un movimiento no reconocido internacionalmente.

Durante el último mes, más recientemente el viernes pasado, los manifestantes formaron una cadena humana alrededor del barrio y se reunieron debajo de la ventana de Manougian, gritando “traidor” y exigiendo que aclarara quién arrendó la tierra y cómo.

Si bien la iglesia armenia se ha negado a revelar detalles sobre la venta, Yeretsian identificó al inversionista como el empresario australiano-israelí Danny Rothman. Como administrador de bienes raíces de la iglesia, Yeretsian dijo que actuaba a pedido del patriarca.

Hay muy poca información disponible sobre Rothman, quien también usó el apellido Rubinstein, según una decisión regulatoria de Chipre de 2016 que lo multó por falsificar su formación académica.

Su página de LinkedIn lo describe como presidente de una empresa hotelera llamada Xana Capital. Los registros muestran que la empresa, formada en los Emiratos Árabes Unidos, se registró en Israel en julio de 2021. Semanas más tarde, una docena de sacerdotes armenios dieron la primera alarma sobre un acuerdo de propiedad sin su consentimiento.

Recientemente apareció un letrero que marcaba el estacionamiento de Armenia como propiedad de Xana Capital.

Rothman, que reside en Londres, se negó a comentar cuando fue contactado por The Associated Press. “Nunca me entrevista la prensa. Soy una persona privada”, dijo antes de colgar.

El sacerdote autoexiliado, Yeretsian, dijo que Rothman planea desarrollar un resort de alta gama en el Barrio Armenio. El proyecto, agregó, sería administrado por la compañía hotelera One&Only con sede en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, que estableció relaciones diplomáticas con Israel en 2020. El acuerdo parece ser uno de los más destacados y controvertidos hasta ahora. surgieron de los lazos comerciales que se forjaron bajo los acuerdos negociados por Estados Unidos conocidos como los Acuerdos de Abraham.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se negó a comentar, citando la sensibilidad política.

Kerzner International, propietaria de One&Only Resorts, también se negó a comentar. La compañía con sede en Dubái solo dijo que “siempre está explorando oportunidades para hacer crecer su cartera de resorts de ultra lujo”.

El renombrado arquitecto israelí Moshe Safdie le dijo a AP que Rothman financiaría el proyecto y que él lo diseñaría. La construcción, dijo, comenzaría después de las excavaciones en el estacionamiento. No está claro si los residentes serán desalojados, pero el patriarcado ha prometido ayudar a los residentes desplazados.

La saga refleja la lucha por la política y los bienes raíces que ha acosado a Tierra Santa durante siglos.

Los inversores judíos en Israel y en el extranjero han buscado durante mucho tiempo comprar propiedades en Jerusalén Este. El Barrio Armenio es deseable porque colinda con el Barrio Judío y el Muro Occidental, el lugar más sagrado donde los judíos pueden orar.

Su objetivo es expandir la presencia judía en Jerusalén Este, consolidando el control israelí de la parte de la ciudad reclamada por los palestinos como su capital. Para los judíos, Jerusalén, su Ciudad Vieja y el Monte del Templo que contiene han sido una pieza central de la identidad nacional durante 3000 años e Israel ve a la ciudad unida como su capital.

Los escándalos relacionados con la venta de tierras a grupos judíos han involucrado previamente a la Iglesia Ortodoxa Griega, el custodio de muchos sitios cristianos en la región.

Hace dos décadas, la Iglesia griega vendió dos hoteles administrados por palestinos en la Ciudad Vieja a empresas extranjeras que actuaban como fachada de un grupo judío. Los acuerdos secretos llevaron a la caída del patriarca griego y provocaron un gran revuelo internacional.

Yeretsian, en California, descartó los temores de una toma israelí del Barrio Armenio como “propaganda” basada únicamente en la identidad judía de Rothman.

“La intención nunca fue judaizar el lugar”, dijo, afirmando que Rothman no tiene una agenda política. Insistió en que el patriarca armenio estaba totalmente involucrado en las negociaciones de larga duración y firmó personalmente el contrato.

“Hice mi trabajo fielmente en el mejor interés del patriarcado”, dijo, negándose a ofrecer más detalles sobre el contrato de arrendamiento que, según él, vence después de un siglo. El patriarcado se negó a decir qué haría con el dinero del acuerdo.

Mientras tanto, los armenios de Jerusalén, gobernados durante mucho tiempo por potencias extranjeras, desplazados por guerras y apretados entre israelíes y palestinos, están llenos de un temor persistente.

“Nuestras tierras fueron adquiridas centímetro a centímetro con sangre y sudor”, dijo Satrig Balian, residente de 26 años. “Con una firma, fueron regalados”.

Fuente: AP / TOI

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai