Los estudiantes de la escuela de élite de Estambul realizan el saludo nazi en un partido de fútbol contra la única escuela judía de Turquía

Los líderes judíos turcos dicen que están tomando medidas después de que los estudiantes de la Academia Estadounidense Üsküdar de Estambul supuestamente realizaran el saludo nazi durante un partido de fútbol contra la única escuela diurna judía de Estambul.

Por David I. Klein / JTA

Los estudiantes de la Academia Estadounidense, considerada una de las más elitistas de Estambul, hicieron el gesto en el partido del martes como una burla tras los goles del equipo de la Escuela Judía de Ulus, según informes en Twitter y en Avlaremoz, un medio de comunicación judío turco .

La organización comunal judía oficial de Turquía condenó el incidente. La organización judía dijo que estaba en contacto con la junta escolar estadounidense y que “se tomarán las iniciativas necesarias”, aunque no especificó cuáles podrían ser esas iniciativas.

La Academia Estadounidense también está investigando lo que sucedió en el juego, según un comunicado que emitió el miércoles.

“Quisiéramos enfatizar que nos oponemos a todo tipo de discriminación de acuerdo con nuestra filosofía institucional y educativa”. decía el comunicado. “Nos pusimos en contacto urgentemente con los funcionarios escolares de la escuela secundaria judía privada de Ulus, transmitimos nuestros pesares e iniciamos la investigación necesaria”.

El incidente ha conmocionado a la comunidad judía de Estambul, que incluye familias con conexiones a ambas escuelas.

“Como graduado de la escuela secundaria estadounidense Üsküdar, no quiero creer este comportamiento de los estudiantes de mi escuela hacia los estudiantes de la escuela de mi hijo”. un graduado judío, Roksi Levent, escribió en Twitter. “Si es cierto, lo condeno y me entristece profundamente ver a mi escuela llegar a esto”.

La Academia Estadounidense Üsküdar fue fundada en 1876 por una organización misionera cristiana estadounidense que operaba en el Imperio Otomano. La escuela enseña principalmente en inglés y se jacta de que sus graduados asisten en gran parte a universidades extranjeras líderes. No tiene afiliación con el gobierno de EE. UU., como lo hacen otras escuelas estadounidenses en el extranjero, según un portavoz del consulado de EE. UU. en Estambul.

El antisemitismo está lejos de ser desconocido en Turquía. La Liga Antidifamación encontró en 2015 que el 71% de los adultos tenían puntos de vista antisemitas, según un índice desarrollado por el grupo. Pero los incidentes públicos de antisemitismo en los últimos años han surgido en gran medida de facciones islamistas y nacionalistas turcas , en lugar de bastiones secularistas como la Academia Estadounidense Üsküdar. Para algunos, la orientación occidental de la escuela destacó los gestos antisemitas en el partido de fútbol.

“Esta Academia Estadounidense de Üsküdar es considerada la segunda más prestigiosa de Turquía”, dijo a la Agencia Telegráfica Judía Hay Eytan Cohen Yanarocak, un académico de estudios turcos de la Universidad de Tel Aviv. “El nivel de educación es muy alto, los niños que se están educando allí son del segmento más alto de la sociedad, o son muy inteligentes y obtuvieron becas para ingresar a la escuela, o son hijos de familias fuertes, lo que sugiere que son los hijos de la élite turca.

“Es un tipo de educación occidental y uno no pensaría que el antisemitismo germinaría allí”, dijo Yanarocak, quien se graduó de la Escuela Judía de Ulus y se desempeña como asesor oficial allí para estudiantes que están considerando universidades israelíes. “El hecho de que este incidente antisemita haya tenido lugar en esta institución líder en lugar de una escuela ordinaria destaca el nuevo mínimo de antisemitismo en Turquía”.

Se han registrado incidentes antisemitas en eventos deportivos en todo el mundo, incluso durante partidos de fútbol profesional en Europa y durante eventos deportivos de escuelas secundarias en los Estados Unidos y más allá.

Betsy Penso, graduada de Üsküdar American y periodista turco-judía en Avlaremoz que actualmente vive en Israel, le dijo a JTA que durante su tiempo en la escuela, de 2006 a 2011, hubo tensiones ocasionales entre estudiantes judíos y no judíos sobre temas de actualidad. pero ningún incidente como el del partido de fútbol.

“Podía escuchar retóricas ‘anti-Israel’ o ‘pro-palestina’ pero no puedo recordar ningún incidente [en el que] el Holocausto fuera utilizado como un mecanismo de humor en la escuela”, dijo Penso. “Podría haber esperado que esto sucediera en una escuela diferente pero no en la mía. Podría haber esperado que esto sucediera en un contexto diferente, pero no contra los estudiantes de una escuela judía”.

Ahora, dijo, ella y sus compañeros graduados están observando de cerca cómo su escuela maneja el incidente, y espera una acción rápida y severa.

“Estaba frustrado, todavía estoy frustrado”. ella dijo. “Todos los alumnos se sorprendieron pero, por supuesto, los judíos se lo tomaron más personalmente por varias razones… Realmente quiero que estos estudiantes sean expulsados ​​de la escuela. También quiero una comunicación transparente y quiero entender qué, cómo y por qué sucedió este incidente”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai