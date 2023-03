Aportes de terceros

Han llegado a mis pantallas dos videos muy elocuentes y profundos acerca de esta crisis en Israel. Gente que piensa, gente que se preocupa, gente que intenta trascender sus ideologías y opciones de vida en aras del bien nacional.

Por un lado una exposición contundente del Profesor y filósofo Micah Goodman; y por otro un video de Facebook de un señor Gadi Bar-Zion. Ambas exposiciones son en hebreo, ambas son breves y contundentes, y ambas trascienden la circunstancia para ubicarnos en un contexto histórico, filosófico, y de identidad. Ambas justifican, si todavía precisa justificación, la obligación de que los judíos del mundo nos ocupemos de los temas en juego. Haré referencia a sus propuestas y seré lo más fiel posible a las mismas.

Tanto Goodman como Bar-Zion aluden a la historia judía y a paralelismos entre el presente y nuestro pasado remoto. Bar-Zion sostiene que si las fuerzas fundamentalistas detrás de esta movida judicial prevalecen, estaremos ante la destrucción del “3er Templo” y la sustitución del “relato judío común” del Sionismo liberal y democrático por aquél que prevaleció antes de la Era Común, un judaísmo previo al judaísmo rabínico. Goodman por su parte propone la teoría del 8º decenio: cuando un proceso de soberanía judía llega a esa etapa de su proceso, bordeando los ochenta años, se desmembra y cae. Sucedió después de los reinados de David y Salomón cuando se dividen en Israel y Judea; y sucedió con la dinastía asmonea entre los años 134 y 63 AEC, que hará caer la soberanía judía a manos de Roma.

Bar-Zion, claramente, se opone al Sionismo Religioso y lo que él denomina su guerra de desgaste contra el sistema democrático liberal. Si bien llega al punto de acusarlos de parásitos del sistema, prefiero quedarme con su concepto central: la lucha es por “el relato judío común”, el que instaló el Sionismo y permitió la existencia del Estado de Israel, sus instituciones, y su supervivencia. Según él, es eso lo que está en juego.

Goodman mantiene su ideología al margen y trata de explicar la coyuntura en forma más académica. La denomina “a pregnant moment”, un momento “de embarazo” donde no se sabe qué criatura nacerá: si es una revolución o un “golpe” jurídico, podría ser el principio del final; si es una “constitución sucinta” (léase básica), puede ser la finalización del principio.

Todos sabemos que Israel no tiene constitución. Dice Goodman: “un Estado nace de hecho cuando aprueba su primer constitución (sus ejemplos son los EEUU, Canadá, e India; podemos agregar Uruguay o Argentina); en ese sentido, Israel todavía no ha terminado de crearse”. Falta un texto constitucional de algún tipo.

Goodman cree que este es un “momento constitucional” porque se juntan dos factores: sensibilidad sobre el tema y acuerdo mayoritario sobre el tipo de transformaciones necesarias. Lo que emerja de este proceso, dice, debe ser “claro, balanceado, y consensuado”. La gente no quiere la reforma del Ministro de Justicia Levin, pero quiere aclarar las reglas del juego. En los hechos, las propuestas de Goodman no difieren en mucho de lo que propone hoy el Presidente Herzog. Si lo que filtró a la prensa se aproxima a un posible compromiso final todo esto no habrá sido en vano. En definitiva, lo que Goodman sugiere es la vieja premisa de transformar crisis en oportunidad.

Sea Goodman o Bar-Zion, ambos se ocupan de la estructura básica y de significados antagónicos que subyacen en la dinámica histórica: qué suponen, que significan realmente ciertos hechos más allá de su coyuntura: qué nos dicen de nosotros mismos.

Los hechos seguirán su curso. Como nos hemos cansado de escuchar, los judíos que no votamos en Israel poco podemos incidir. Ser judíos hoy (literalmente hoy, marzo de 2023), en vísperas de Pesaj 5783, nos desafía a simplificar menos que nunca, a profundizar como nunca, a poner de lado demonización y acusaciones, diferencias y grietas, porque nada es tan simple. Es uno de aquel par de momentos cruciales que hemos leído en nuestra Historia y que ahora nos está sucediendo a nosotros.

Ianai Silberstein

