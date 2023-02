Del odio del discurso al acto asesino

“No es estupidez, sino la curiosa, verdadera, auténtica, incapacidad para pensar” Hannah Arendt

Nos dice S. Freud que “la naturaleza irracional y compulsiva del “odio genuino” (aquel que no está tomado por la palabra, aquel que es propio de lo basal de nuestra especie) demanda relatos que compensen la ausencia de elaboración psíquica y racionalidad por parte de quien, por vivir en una burbuja endogámica protegida por el aborrecimiento al diferente, siente la amenaza de ver alterada la organización narcisista de un mundo de puro placer y de autosuficiencia que, para seguir siendo así, debe mantener esa exclusión.”

En la actualidad el mundo todo y nosotros los argentinos en particular somos espectadores agazapados al margen de uno de los lados de una grieta, una división que mira al semejante como un enemigo que se encuentra fuera del propio mundo, por ende nos implica dos salidas a mi entender: o se lo somete, o se lo aniquila.

Este comportamiento primitivo que rige todo el tiempo en nuestro mundo interno, en nuestra mente, hacia adentro, con las propias ideas, pero también hacia afuera con las cuestiones y objetos del mundo y ante el rebajamiento de la ley que dice lo que debe y lo que no debe hacerse, es hoy lo que está poniendo en peligro las mentes incautas, pero sobre todo la nunca totalmente conquistada paz mundial.

El nivel de violencia con el que nos vemos luchando en la vida cotidiana no es otra cosa que los malos olores de lo que sube y baja, va y viene entre los niveles de poder y el ciudadano de la calle.

“Algo huele mal en Dinamarca”.

¿Qué podemos esperar? Lamentablemente, nada bueno.

No hay nada bueno cuando la ley no cumple su función…

La naturaleza catequística de la ideas cuyos relatos pueden ser absolutamente delirantes, inverosímiles pero cuyo fin es validar y justificar el odio, a falta de algo más elevado y noble que respalde el accionar irracional, siempre mentiroso, va generando una naturalización de lo diferente como amenazante, y por supuesto en esta línea, factible de justificar la destrucción de eso que o bien no se comprende totalmente o bien no se lo quiere entender, que no es justificar sino pensar, dilucidar, y con suerte aceptar.

De esta manera el razonamiento debilitado por el constante bombardeo de noticias oscuras, de imágenes dolorosas y de muerte buscan una razón en esa sin-razón que explique, que dé sentido a lo que no lo tiene, porque es pulsional, es más allá de lo tramitado y que genera una fuente inagotable desde el principio de los tiempos de odio mortífero.

Son los baos putrefactos de los muertos fundacionales de la humanidad.

Baste con recurrir al texto bíblico …. media hora después de que los primeros seres en este mundo dan como fruto a dos hermanos en donde uno mata al otro, lo aniquila, no por algo que este hiciera para merecerlo, (si es que algo hay en tal sentido que merezca la muerte de un ser humano en manos de otro), sino por el hecho de haber agradado más, celos, envidia, competencia malsana, odio=muerte del diferente.

Sin entrar en detalles u otras interpretaciones del texto los impulsos hostiles quedan puestos de manifiesto en un comienzo fallido que ilustra nuestra naturaleza como especie.

Podemos preguntarnos cuál sería la salida…

Y me respondo que si la hay es transitoria, no por eso menos válida.

Repetir e insistir en el prójimo como un semejante… y para ello es imperativo conocerse a sí mismo con los lados luminosos pero también con los oscuros.

Luego, con suerte y esfuerzo lograr que los oscuros sean los que permanezcan callados, (si alguien lo consigue totalmente que pase la receta) y apuntalar todo lo posible los más elevados y nobles ideales.

Cuando no podemos ver al otro como semejante, surge la psicopatía, los hechos más aberrantes de nuestra historia, de nuestra actualidad y en todos los rincones de los hogares y las naciones y por eso en el macro mundo las guerras y los genocidios…. El discurso de la imbecilidad asesina y la idea ciega que lleva en definitiva al propio exterminio.

Mi abuela que era muy, (y cada año que vivo descubro que lo es más, como Gardel cada día canta mejor, ella Elvira Zl, cada día es más sabia) inteligente diría tomando del refranero popular: “el que juega con fuego, termina quemado”.

La pólvora está a mano, el fósforo está encendido… En lo macro y en nuestro micro mundo argentino.

Quiera D´os iluminar a los dirigentes de todos los rincones y a cada uno de nosotros para honrar la casa en la que vivimos, nuestro planeta y sobre todo preservar la vida de la que disponemos.

Lic Rodrigo Reynoso

MN42905 Psicólogo

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai