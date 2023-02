Las brujas de la noche: La historia de las mujeres piloto que aterrorizaron a Hitler

Acribilladas, quemadas y silenciadas por la Historia: así fue la vida de las “brujas de la noche”, las científicas soviéticas que combatieron a los nazis.

Por Andrea Fischer/Muy Interesante

De acuerdo con su raíz etimológica, la palabra brujaquiere decir “mujer sabia“. En la tradición celta, se hacía referencia así a aquellas que tenían un conocimiento profundo de la naturaleza, el pensamiento y el ser humano. A lo largo de la Historia, sin embargo, la palabra ha adquirido una connotación negativa. Las brujas de la noche, durante la Segunda Guerra Mundial, cayeron injustamente bajo esta categoría.

El arma secreta del ejército soviético

Como muchas de sus antecesoras históricas, una serie de mujeres soviéticas dedicadas a la ciencia cayeron presas del machismo. En este caso, en el esquema rígido del Nacionalsocialismo durante el Tercer Reich. Así como miles de soldados, estas mujeres cargaron con el peso de ser separadas de sus familias por ser enemigas del nacionalsocialismo.

No importó que se cortaran el pelo y se vistieran de hombres para pasar por soldados. Muchas de ellas padecieron de abuso sexual y violencia para derribar al ejército de Adolf Hitler. Según lo narra la investigadora rusa Lyuba Vinogradova, ellas fueron la clave para terminar con las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial:

“Los alemanes no tenían mujeres como combatientes en su ejército, no digamos pilotos. Naturalmente, las aviadoras les provocaban mucha curiosidad. No obstante, a las que cogían prisioneras las trataban con enorme dureza”.

A pesar de formar parte activa del ejército soviético, muchas de ellas fueron acribilladas y quemadas vivas al caer prisioneras. Para comprobar su identidad, las desnudaban. Algunas eran víctimas de violación y tortura. Algunas, para evitar dar información, decidían pegarse un tiro antes de revelar nada.

Un grupo privilegiado e implacable de la Armada Roja

A pesar de que muchas guerreras del ejército soviético eran violadas por sus mismos compañeros, las aviadoras eran un grupo privilegiado. Estaban incluso más preparadas que muchos de los soldados varones, y tenían un conocimiento notable de técnicas de combate y enfrentamientos bélicos

En la época, fueron tan eficientes —y tan temidas— que se ganaron el título de “brujas de la noche”: derribaron múltiples bombarderos Nazi y reclamaron con éxito más de una misión para debilitar al ejército alemán. La táctica fue tan efectiva, que más de un millón de mujeres fueron reclutadas por la Armada Roja.

Como zapadoras, manipulando tanques de guerra e incluso como francotiradoras, muchas de ellas reclamaron su lugar en la Historia en una doble lucha: contra los Nazis, y contra el sistema heteropatriarcal de opresión machista. Al término de la guerra, más de cien de ellas recibieron el título de Heroínas de la Unión Soviética. Otras 50, a título póstumo.

Piloteando aviones de combate o enfrentándose cuerpo a cuerpo en el cambio de batalla contra el enemigo, las brujas de la noche fueron un elemento letal de la URSS. Fueran estudiantes, campesinas u obreras, participaron activamente en la juventud comunista en contra de las tropas de Hitler. Hoy, en Rusia no se hace una distinción en honores para ellas, que resplandecen como heroínas nacionales aguerridas.

