Estamos gobernados por los peores. ¿A a título de qué, un presidente puede decretar un feriado?

La llegada al país de la Selección Argentina de Futbol, flamantes campeones del mundo 2022, generó, además de una inmensa alegría, toda suerte de expectativas en la gente sobre el carácter del recibimiento. Luego de idas y vueltas de parte de dirigentes y autoridades nacionales, de cómo se prepararía el país para recibir al equipo de Scaloni, el gobierno de Alberto Fernández decidió decretar para el día de hoy, martes 20 de diciembre, feriado nacional.

El doctor Alejandro Fargosi exintegrante del Consejo de la Magistratura brindó su mirada sobre esta decisión del gobierno nacional.

“Después del primer enojo, me di cuenta de que es absolutamente coherente con nuestra historia, de, por lo menos, los últimos cien años”, expresó. Y argumenta: “Son como dos Argentinas, la Argentina privada, que es la que se desloma, trabaja, que triunfa interna y externamente, incluso pese a las trabas que le pone el aparato burocrático de cada gobierno, y por otro lado, estos aparatos gubernamentales, del que decidió no llamar “Estado”, del que dice, parece tener un aura positiva, pero que en realidad no existe: “Son un lote de fulanos que nos gobiernan, la mayoría de ellos, son un conjunto de fulanos que empezó a los 15 años pegando carteles, que después fue trepando en la estructura partidaria, consiguió cargos, que nunca trabajó en su vida, se las ingenió para meterse en el aparato estatal de ellos a hermanos, primos, mujeres, hijos y padres, y que no tienen la más remota idea de lo que es trabajar, lo que es pagar un sueldo, y que son un desastre hasta para administrar empresas prósperas en cualquier lugar del mundo, como una petrolera”.

Por eso, dijo que lo que estamos viendo es el resultado de estar gobernados por los peores, y subrayó que no se está refiriendo al kirchnerismo, que quizás sean los peores de los peores, porque esto no fue mejor con otros sistemas, u otros partidos políticos. El doctor Fargosi señaló que el problema podría ser resuelto por la Corte Suprema, pero que esta no lo resuelve: “Insisto en echarle la culpa a la Corte: A esta, a la anterior, a la anterior de la anterior y así sucesivamente”, manifestó.

Y explicó el porqué, preguntando a título de qué, un presidente puede decretar un feriado, cuando eso lo establecen leyes, y no es materia de un DNU de un presidente. Y que, si esto sucede, la Corte debería invalidarlo inmediatamente. Del mismo modo, no encuentra un argumento que explique cómo un presidente se puede meter a decir que un privado le tiene que pagar un bono a sus empleados ¡Estamos todos locos!, dijo. Y expresó: “Hemos perdido la noción de la libertad en la Argentina, seguimos en un estado mental de la época “facho -bolche”. Y otro tema que quiso señalar fue el de los gobiernos provinciales, municipales y otros entes públicos, a los que se les permite tener mandatos eternos, cuando uno de los principios de la Constitución Nacional es el de la rotación en los cargos.

Acerca de estas medidas inconstitucionales establecidas por el gobierno, el entrevistado opinó que “aparte de hacer un populismo berreta que ya no convence a nadie, lo que ellos quieren es ganar tiempo, están tirando la pelota para adelante”. Dijo que lo más preocupante, no es sobre los que hacen estos desastres, porque son personas que responden a una condenada, a una delincuente. El problema es que parte del establishment, el sector del “empresaUriado” nacional, “los que viven de embocarle cosas al Estado al doble de lo que vale, que encima los aplaude y les da aire, y que lo que van a lograr es tirar la pelota al próximo gobierno”, y repetir lo que hicieron con Mauricio Macri, cuando en 2016 la bomba le explotó a él y no a Cristina Kirchner que fue quien la había armado.

