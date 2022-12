“Ella recibió un tren en marcha, pero se subió a ese tren”- Carlos Ruckauf

Carlos Ruckauf, ex-vicepresidente de la República Argentina, dialogó en Radio Jai sobre el panorama político existente en la Argentina tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner.

Recordó que en toda su dilatada trayectoria política tuvo solo una causa (que sostiene le armó la SIDE) y que se defendió con la tranquilidad de saberse inocente. Un político sabe que estas son las reglas del juego y debe estar dispuesto a rendir cuentas, señaló.

El ex funcionario explicó que, “la señora de Kirchner tiene varias causas, que fundamentalmente vienen arrastradas de la época de su esposo”, motivo por el cual en la “casi cadena de comunicación que dio desde su despacho en el senado” luego del conocimiento de su condena, le “otorgó una parte muy significativa a referirse a su esposo”. No obstante, Ruckauf aclaró que la involucración de Néstor Kirchner en los delitos de los que se la acusa no la exonera de los mismos: “Ella recibió un tren en marcha, pero se subió a ese tren”.

Desarrolló que, tras el conocimiento de su condena, “la vicepresidenta ha tomado una decisión estratégica; ella no renunció a la candidatura, renunció a la derrota”. Indicó que actualmente se encuentra en la dirigencia de “un gobierno con 100% de inflación, precios que vuelan, salarios y jubilaciones que se arrastran, problemas en la estructura educativa, […] una realidad incontrastable en materia de seguridad pública”, y que aquel panorama genera que “el electorado elija otro camino”.

El experimentado político escuchó en el alegato de CFK decir tratando de excusarse sobre su culpabilidad que el responsable de firmar las partidas presupuestarias es el jefe de Gabinete y no el presidente, recordando que sin mencionarlo el mismo era Alberto Fernández, el actual presidente, durante el gobierno de Nestor Kirchner.

Asimismo, remarcó que legalmente “ella puede ser candidata el año que viene y seguramente pueda serlo también en el 2025” por lo cual “usar la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner como bandera de combate es una mentira muy importante, es parte de un nuevo relato”.

Por otra parte, Ruckauf enfatizó que la aparente negativa del público de renovarle el mandato al Frente de Todos no quita a la oposición la responsabilidad de presentarle al electorado una alternativa clara: “Corresponde a quienes son oposición explicarnos porque hay que elegirlos a ellos, nos tienen que explicar con mucho más que la pelea con el gobierno actual, deben explicarnos que van a hacer con nuestras vidas”.

Redacción Tomás Polakoff

