Solicitaron a la justicia permitir la salida del país del avión venezolano-iraní y de sus tripulantes

La Dr. Marta Nercellas, patrocinante de la DAIA en la investigación relacionada con el avión venezolano-iraní, comentó la cuestión en torno al pedido de la defensa de los tripulantes del avión, requiriendo la habilitación de su salida del país.

Explicó que “la exigencia no fue solamente a nivel diplomático, sino que también hubo una presentación judicial en la que el letrado defensor de los venezolanos y de los iraníes, pidió que se levante la restricción a salir del país”. Añadió que el representante legal de la tripulación también “solicitó la restitución del avión, lo cual no tiene ninguna legitimidad, ya que no representa a la empresa sino a sus tripulantes”.

Desde la DAIA “dijimos que no a las tres cosas, ni los tripulantes venezolanos, ni los iraníes, ni el avión”, resaltó Nercellas. Argumentó aquella decisión alegando que “los convenios internacionales que ha firmado Argentina ligados a la investigación del tema terroristas y de lavado de dinero, nos obligan a investigar de forma integral cuando hay indicio que indican que pudo haber habido al menos financiamiento de terrorismo”. Asimismo, remarcó que en el caso de que los iraníes volviesen a su país, sería muy dificultoso sino imposible conseguir su extradición, como ya es sabido por la experiencia del proceso judicial por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel: “No entregaron a las a las personas que son requeridas por la justicia y que tienen incluso orden de detención internacional”.

Por otro lado, desarrolló que “antes de llegar a la condena, debemos pasar por el debido proceso, es decir que llegar a la instancia de imputarlos por un delito concreto y determinado”. Para aquello, ya se consiguió la “cooperación internacional, para tratar de despejar algunas dudas” relacionadas con “el encriptado de teléfonos, que en algunos casos no tenemos la capacidad de desencriptar” y con la problemática del idioma, dado a que “lamentablemente en el país no tenemos traductores confiables de farsí”. “La colaboración que tenemos es de Estados Unidos y de otros países como Paraguay, Uruguay, Chile”, detalló.

Redacción Tomás Polakoff

