Hungría: un taxi Bolt en Budapest ordenó a sus ancianos pasajeros israelíes que salieran del automóvil

Budapest: un hombre esperaba el taxi Bolt ordenado con sus amigos israelíes en el VII. distrito Madách Imre út 2-6 antes del 2 de octubre alrededor de las 2 pm. El conductor llegó a tiempo y los tres pasajeros subieron al automóvil. En lugar de irse, el taxista les dijo a los pasajeros, quienes hablaban en hebreo: ¡Fuera!.

Los dos israelíes se miraron confundidos, y el miembro húngaro del grupo pensó al principio que estaba escuchando mal. Luego, cuando volvió en sí, le preguntó al conductor qué quería decir.

“No te voy a llevar a ningún lado”, espetó el conductor de Bolt, diciendo que no debía una explicación. Luego agregó que “porque no tengo ganas”. Hizo rodar el coche unos metros, luego se detuvo junto a la acera y volvió a ordenar a los pasajeros que salieran. No tenían otra opción, así que lo hicieron. Dado que el coche pasó Madách Imre út 2-6. desde el No. 8 hasta Madách Imre út 8, es decir, hasta el bloque vecino, se les cobró una tarifa de transporte de 510 HUF.

Los pasajeros israelíes eran un padre de 86 años y su hija de 50 años, arquitecto jubilado y decorador de interiores. Incluso por accidente, no podían dar la impresión de que éramos alborotadores a los que había que ordenar que salieran del coche antes de partir.

El pasajero escribió sobre lo que le pasó a Bolt. En primera instancia, la empresa respondió que se distanciaba de lo ocurrido y abrió una investigación al respecto. Más tarde nos informaron que investigaron el incidente y tomaron las medidas necesarias, pero debido a la ley de protección de datos, no pueden compartir más detalles.

El pasajero quedó asombrado con esta respuesta, ya que había proporcionado los datos del conductor, la ubicación exacta y la hora a la Tienda al presentar la queja, y por definición no estaba interesado en información personal adicional.

También realizamos un experimento con la compañía, que está presente en más de 500 ciudades en 45 países, para ver si al menos revelaban si el conductor supuestamente antisemita o xenófobo aún puede transportar pasajeros bajo los auspicios de Bolt, pero esencialmente obtuvimos la misma respuesta que el pasajero. Expresaron su pesar, luego señalaron que Bolt condena profundamente todas las formas de antisemitismo, racismo y discurso de odio, y se distancian por completo del comportamiento del conductor en cuestión.

También escribieron que los conductores no son empleados de Bolt, sino socios independientes que usan su plataforma para sus servicios. “Sin embargo, nos comunicamos regularmente con ellos y revisamos constantemente los comentarios de los pasajeros para asegurarnos de que obtengan el mejor servicio”, agregaron. Sin embargo, no se proporcionó más información después de eso, citando la ley de protección de datos. Preguntamos a la empresa a qué punto de la legislación nos referimos, y ni nosotros ni el denunciante podemos recibir -anónimo- información sobre el resultado concreto de la investigación contra el conductor y sus consecuencias, pero fue en vano.

Para evitar violaciones de las leyes de protección de datos y obstrucción de la justicia, no consideramos apropiado emitir más declaraciones de las que escribieron en la carta. Lo que también es interesante porque las empresas de transporte suelen anunciar que despiden a sus empleados por algún caso escandaloso probado.

