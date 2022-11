Una plaza de Jerusalén lleva el nombre del diplomático portugués que salvó a 10.000 judíos en la Segunda Guerra Mundial

Aristides de Sousa Mendes desafió al dictador de su país y otorgó visas a personas en Francia que huían de la persecución nazi; alcalde dice plaza ‘ahora lleva el nombre de un héroe’.

El municipio de Jerusalén nombró el martes una plaza en honor al diplomático portugués Aristides de Sousa Mendes, a quien se le atribuye haber salvado la vida de miles de judíos durante el Holocausto.

En una ceremonia en el barrio de Kiryat Hayovel de Jerusalén, con la presencia de varios descendientes de los que salvó y miembros de su propia familia, Sousa Mendes fue aclamado por su valentía.

“Este pequeño rincón de Jerusalén, la ciudad eterna, ahora lleva el nombre de un héroe”, anunció el alcalde de Jerusalén, Moshe Lion.

“Piensa en los muchos miles que pasarán por aquí todos los días. Muchos de ellos, tal vez, judíos que se salvaron gracias a la valentía del embajador Sousa Mendes”, dijo.

“La historia no se apresuró a reconocer su sacrificio y su valentía, pero hoy necesitamos recordar más que nunca actos tan valientes. La sombra del antisemitismo acecha a nuestro alrededor en todos los ámbitos de la vida. En este momento debemos recordar la valentía de este héroe”, dijo Lion.

Aunque nunca se ha confirmado un número, las estimaciones sugieren que Sousa Mendes salvó a 30.000 personas durante la Segunda Guerra Mundial, 10.000 de ellas judíos.

En su calidad de cónsul general de Portugal en la ciudad francesa de Burdeos en 1940, Sousa Méndez desafió las órdenes del dictador portugués Antonio Salazar y su infame decreto “circular 14”, que prohibía a los diplomáticos del país proporcionar a los refugiados judíos, entre otros, visas

A pesar del peligro para él y su familia, Mendes distribuyó visas a todos los que buscaban huir del terror en expansión de la Alemania nazi.

Pero sus acciones no fueron ampliamente reconocidas.

“Hace doce años, un grupo de personas y yo comenzamos esta fundación para dar crédito a este héroe que no es muy conocido, y debería serlo”, Dra. Olivia Mattis, presidenta de la Fundación Sousa Mendes y descendiente de uno de los que salvó, dijo a The Times of Israel.

Mattis dijo que la historia de Sousa Mendes había sido suprimida inicialmente por la dictadura de Salazar debido a su glorificación de la insubordinación, pero incluso después de que Portugal se convirtió en democracia en 1974 “había fuerzas en el gobierno portugués leales al antiguo régimen que mantenían la historia reprimida”

Tras la presión de diplomáticos israelíes y estadounidenses, así como de la Fundación Sousa Mendes, Portugal ha comenzado a otorgar a Sousa Mendes el reconocimiento que se merece, añadiendo una tumba con su nombre al Panteón Nacional del país en 2021.

“[La circular 14] fue el decreto que Sousa Mendes violó porque violó su conciencia”, dijo Mattis, y agregó que aparentemente le había dicho a su familia que, a pesar de las presiones del gobierno portugués, “preferiría estar con Dios contra el hombre que con el hombre contra Dios.”

“Lo perdió todo”, dijo.

Habiendo sido llamado a Lisboa, Sousa Mendes fue incluido en la lista negra, dejándolo a él y a su familia de 15 miembros socialmente aislados y en la más absoluta pobreza. La comunidad judía de Lisboa en tiempos de guerra, consciente del heroísmo del diplomático, se encargó de alimentar a Sousa Mendes y su familia en el comedor comunitario.

“Hay muy pocas personas que realmente salvaron judíos durante el Holocausto. Este hombre no ha sido reconocido”, declaró la vicealcaldesa de Jerusalén, Fleur Hassan-Nahoum, mientras se sentaba junto al nieto de Sousa Mendes, Gerald Mendes, quien había viajado para la ocasión.

Hassan-Nahoum le dijo a The Times of Israel que espera agregar a la plaza recién inaugurada arte público o una estatua.

Después de dar la bienvenida a la multitud en hebreo con acento portugués, el embajador de Lisboa en Israel, Jorge Cabral, elogió al “hombre valiente y extraordinario, un ser humano y un diplomático que salvó a los judíos de un destino atroz y despreciable”.

“Rendirle homenaje a este hombre hoy es una oportunidad para mirar dentro de nosotros mismos en busca de valores de paz, amor, humanidad y compasión por los demás”, dijo.

“No podemos entender el presente ni el futuro sin saber lo que pasó en el pasado. Debemos recordar”, dijo Cabral.

Cuando concluyó la ceremonia de inauguración, un residente de 50 años del edificio más cercano a la plaza le dijo a The Times of Israel: “Es algo muy bueno… desde mi ventana puedo verlo y protegerlo”.

La ceremonia atrajo a decenas de espectadores en el vecindario normalmente tranquilo. Niños curiosos rodearon al nieto de Sousa Mendes, Gerald, quien se destacó con su traje azul a medida.

Un transeúnte les explicó a los niños quién era el abuelo de Gerald y cuántas vidas judías salvó de las atrocidades nazis, y llevó a muchos de ellos a estrechar la mano del nieto del hombre que ayudó a tantos.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai