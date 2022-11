Parashat Vayera: Una ideología del mal

Por Shmuel Rabinowitz

La historia de Sodoma nos recuerda que cuando el orgullo se apodera de una sociedad, el mal sigue.

Hace dos semanas, leímos en la parashá Noé acerca de la promesa de Dios de no traer otro diluvio sobre el mundo. “Ya no heriré a todos los seres vivos como lo he hecho … y nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra”. Esta semana, leímos la historia de Sodoma y Gomorra y el severo castigo infligido sobre ellos: el borrado de estas ciudades del mapa. A la luz de la promesa dada después del diluvio, entendemos que las acciones del pueblo de Sodoma fueron tan terribles y malvadas que merecían un castigo como el diluvio, pero de una manera localizada y limitada. ¿Qué fue tan terrible acerca del comportamiento de la gente de Sodoma? En realidad, no se indica explícitamente en la parashá. Pero sí leemos acerca de dos invitados que llegaron a Sodoma hacia la noche y fueron recibidos por Lot, el sobrino de Abraham. Cuando la noticia de su llegada se extendió por la ciudad, todos los habitantes, “tanto jóvenes como viejos, toda la población de todos los extremos [de la ciudad]”, rodearon la casa de Lot. Le exigieron que enviara a los invitados fuera de la casa, porque querían abusar de ellos. ¿Qué los motivó? ¿Por qué se oponían tanto a recibir transeúntes? El profeta Ezequiel responde a estas preguntas cuando amonesta al pueblo de Judea en el siglo V AEC por sus pecados, comparándolos con el pueblo de Sodoma: “He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana: el orgullo, la abundancia de pan y la facilidad descuidada eran suyas y de sus hijas, y ella no fortaleció la mano de los pobres y necesitados. Y se volvieron altivos e hicieron abominación delante de mí…” (Ezequiel 16:49-50). El orgullo estaba en la raíz de todas las malas acciones de los sodomitas. Este orgullo fue expresado por su estilo de vida inmoral. La gente de Sodoma no sólo se abstuvo de ayudar a los pobres o transeúntes, sino que vieron ese egoísmo como una ideología. Promulgaron leyes que prohibían ayudar a los pobres, y castigaron severamente a aquellos cuya conciencia los llevó a tener compasión por los demás, violando así sus decretos malvados. Si queremos un ejemplo de esta ideología sodomita, no tenemos que ir muy lejos. Todavía tenemos vivos entre nosotros a aquellos que vivieron bajo el régimen nazi, uno que convirtió el mal y la arrogancia en una ideología que se manifestó tanto en la legislación como en actos horribles. Si el odio a los judíos y la “Solución Final” surgieron del antisemitismo clásico, ¿qué llevó al mal que provocó las escalofriantes ejecuciones de personas discapacitadas? Es difícil de comprender, pero la historia de Sodoma nos hace enfrentar este fenómeno y nos recuerda las profundidades a las que el hombre puede hundirse si alimenta su orgullo y arrogancia, sus inclinaciones malvadas e indiferencia. En los Capítulos de los Padres, encontramos un desacuerdo entre los Tannaim: “Uno que dice: ‘Lo mío es mío, y lo tuyo es tuyo’ – este es un tipo común, y algunos dicen que este es un tipo de carácter de Sodoma” (Mishná, Capítulos de los Padres, Cap. 5). ¿Cómo puede ser tan extremo este desacuerdo? En una opinión, la actitud de que “lo mío es mío y lo tuyo es tuyo” es común, incluso clásica; pero en la opinión opuesta, ¿esta actitud representa el mal absoluto de Sodoma? A decir verdad, ambas opiniones son precisas. Cuando la actitud proviene de la debilidad humana, es un lugar común. Entonces, aunque no es admirable, no es tan terrible. Pero cuando esta actitud se convierte en una ideología para vivir, entonces se considera un mal de Sodoma que no debería existir. El abismo más oscuro en el que puede caer la humanidad no es cuando el hombre capitula ante sus inclinaciones, o cuando alguien actúa corruptamente sin conciencia. Situaciones como esas son reparables. Lo peor es cuando una sociedad adopta con orgullo el mal como ideología. Situaciones como esas son irreparables.

