Radio Jai dialogó con Ariel Schmidberg, Director del Departamento de Noticias del Canal Internacional I24News, acerca del resultado de las elecciones en Israel, que fue una sorpresa inesperada según los pronósticos previos y pone en duda el peso real de los medios en la conducta de los votantes.

A.S.: En los últimos años ha ido aumentando el peso de las redes sociales en las decisiones de la sociedad. Es un cambio que fue adquiriendo mayor énfasis paulatinamente. Pero si bien vemos que la incidencia de los medios tradicionales ha ido disminuyendo, no dejan de ser la fuente más creíble que puede tener el público señala este periodista oriundo de la provincia de Córdoba en la república Argentina.

Debemos tomar en cuenta también que los últimos cinco días son decisivos en cualquier campaña y, justamente durante esos cinco días los medios tradicionales están impedidos de brindar información respecto de los comicios.

Tampoco las encuestas que se han realizado se acercaron a estos resultados.

Venimos de tres años y medio con dos bloques muy marcados en el gobierno. Tanto es así, que no se ha podido determinar en los últimos dos años quién era el verdadero gobernante en Israel. La parte positiva es que ahora se resolvería este embrollo político. Hay que ver qué tipo de Benjamín Netanyahu será el que gobernará. El es el símbolo más de izquierda dentro de una coalición de derecha.

Alguien decía hoy que Netanyahu se ha despertado como quien ha ganado la lotería y no sabe qué hacer con tanto dinero. Su coalición es mucho más de derecha de lo que él querría.

R.J.: Se escuchó en algunos círculos que, viendo la contundencia de estos resultados, Benny Gantz podría acercarse a Netanyahu para tener un gobierno un poco más amplio.

A.S.: No lo veo probable. En 2020 Gantz entró en la coalición de Netanyahu en un momento de pandemia, para fortalecer al gobierno, y eso le ha costado muy caro en términos políticos. Además, su partido tiene 11 escaños. El partido religioso más pequeño tiene 14. No creo que Netanyahu prefiera tener un gobierno con 61 o 62 bancas pudiendo tener uno de 65, lo cual le daría mucha más estabilidad.

R.J.: Siempre se dice que la imagen de Israel en el mundo es muy mala. Coincides con esta afirmación?

A.S.: La imagen de Israel está cambiando para bien, y creo que nuestro medio contribuye a ello. Somos una red de tres canales, uno en árabe, uno en inglés y el tercero en francés. Ver a un notero que informa desde Marruecos, a otro desde Dubai, hace que sea normal ver a Israel interactuando con el resto de las naciones.

Miles de turistas israelíes viajan a Dubai. Es parte de la realidad cotidiana, y eso tiene una gran incidencia .

Nuestro canal en realidad desea llegar a la gente que no quiere o que odia a Israel, y que vean en los hechos que se trata de una verdadera democracia.

Somos unas 300 personas, a nivel periodístico y a nivel técnico, tenemos gente en diferentes países: Marruecos, Emiratos, Francia y Estados Unidos, y seguimos extendiéndonos todo el tiempo. El nuestro es un canal comercial, independiente. Pueden vernos en nuestra página de Internet: www.I24news.com

R.J.: Nos despedimos de Ariel Schmidberg, recordando al público que el canal tiene un espacio en español de los periodistas Damián Patcher y Carlos Gurovich.

