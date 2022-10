Cómo saber si mi preocupación es excesiva?

Cuando es el momento de parar y pensar que algo me está pasando, más allá de los malestares que el mundo me genera, más allá de los problemas de todos los días.

Qué me pasa, que no puedo parar de preocuparme, me irrito porque es una sensación que no me abandona.

Tanta ansiedad y ese no poder controlar la incertidumbre…

Es el momento de consultar con el profesional adecuado.

Cuando ya no puedo solo, porqué arrastrar el peso de tantas inquietudes?

Existen investigaciones y tratamientos.

Silvia Vajnenko

