Funcionaria sudafricana pide que Israel sea declarado un ‘estado de apartheid’

La ministra de Relaciones Exteriores, Naledi Pandor, evocó comparaciones entre la narrativa palestina y la historia de segregación racial de Sudáfrica esta semana ante los jefes de misión palestinos en África.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, dijo el martes que Israel debería ser clasificado como un estado de apartheid y que la Asamblea General de las Naciones Unidas debería establecer un comité para verificar si cumple con sus requisitos, informó Al Jazeera.

“La narrativa palestina evoca experiencias de la propia historia de segregación racial y opresión de Sudáfrica”, agregó. Según los informes, los comentarios y las acusaciones se hicieron en la segunda reunión de los jefes de misión palestinos en África, celebrada en Pretoria, una de las capitales de Sudáfrica.

Lazos a largo plazo

La primera embajada palestina en Sudáfrica abrió en 1995. Una declaración en el sitio web del gobierno sudafricano se hace eco de la declaración de Pandor: “Desde los albores de la democracia en 1994, Sudáfrica siempre ha sido un aliado de Palestina y ha destacado constantemente las luchas del pueblo palestino” y las ha apoyado en plataformas internacionales y ha ofrecido asistencia material dentro de su capacidad”.

Pandor fue el primer representante del gobierno en denunciar el asesinato de la periodista palestino-estadounidense de Al Jazeera Shireen Abu Akleh en mayo durante una redada en Cisjordania. En ese momento, comparó la interrupción violenta del cortejo fúnebre de Abu Akleh por parte de la policía israelí con la brutalidad del ejército sudafricano del apartheid.

Cargo de apartheid

La afirmación de Pandor sobre el apartheid israelí se produce después de tres informes de derechos humanos a principios de este año que acusaban a Israel, en su control del territorio desde el río hasta el mar, incluidos Cisjordania y Gaza, de ser considerado un régimen que cometió el crimen de apartheid contra el pueblo palestino.

El último informe de febrero de Amnistía Internacional alegó que el estado judío ha sido culpable de este crimen desde su creación en 1948, según su análisis legal independiente. Amnistía rechazó las acusaciones de que, al hacerlo, estaba criminalizando la identidad de Israel como un estado nacionalista étnico.

