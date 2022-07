Estados Unidos usaría la fuerza contra Irán ‘como último recurso’, dice Biden a la televisión israelí

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó hoy a Israel, en lo que cuenta como su décima visita al estado hebreo. En una entrevista concedida a Yonit Levi para Canal N12 de noticias de Israel, dijo que usaría la fuerza contra Irán como “último recurso” para evitar que obtenga armas nucleares, pero enfatizó su preferencia por negociar con los iraníes.

La entrevista fue concedida horas antes de partir de Washington para su primera visita como presidente a Israel. La entrevista se transmitió el miércoles por la noche después de que Biden llegara Israel. Destaca con orgullo su encuentro con Golda Meir como primer ministro.

“Golda dijo una vez algo asombroso: nos conocimos después de la guerra (Yom Kippur), ella se sentó a la mesa, junto a ella se sentó su asistente, un tipo llamado Rabin. .. ¡Una historia real!… de repente me preguntó: ‘¿Quieres una foto?’. Le dije: ‘Sí, Señora Primera Ministra’. El gobierno, usted describió una situación difícil. “Miramos hacia adelante. Y ella dijo: ‘Tenemos un arma secreta’. La conexión con los judíos.

-La mayoría de los israelíes se oponen a un retorno a un acuerdo con Irán, y los socios de Estados Unidos en la región están en duda. Quería preguntar, y muchos israelíes se preguntan, ¿por qué está decidido a volver al acuerdo?

“Porque lo único peor que el Irán de hoy es Irán con armas nucleares, y si podemos volver al acuerdo y ‘mantenerlos cortos’... Creo que el presidente anterior cometió un gran error cuando abandonó el acuerdo, Irán está ahora más cerca de desarrollar armas nucleares de lo que solía estar.” Ya sea que la Fuerza Quds continúe operando o no en la región. Podemos actuar contra ellos y aun así llegar a un acuerdo que frenará el programa nuclear. Sigo pensando que tiene sentido.”

– ¿Se compromete a mantener a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas aunque elimine el acuerdo? “Sí”.

Ha dicho antes, y lo vuelve a decir, que hará todo lo posible para garantizar que Irán no tenga armas nucleares. ¿Significa esto también que actuará enérgicamente contra Irán si es necesario? ¿Es esa la intención?

“Como último recurso, sí”.

“Están más cerca de un arma nuclear ahora que antes”, dijo Biden. Pero traer a Estados Unidos de vuelta al pacto le permitirá “mantenerlos firmes”, remarcó.

Joe #Biden aterrizó en Israel: “Es un honor estar una vez más con amigos y visitar el estado judío independiente de Israel”

Recuerda que visitó Israel la 1ª vez cuando era senador de Delaware en 1973, antes de la Guerra de Yom Kippur, antes que cualquier presidente de los EE.UU. pic.twitter.com/F2sYoHMBPX — Radio Jai (@fmjai) July 13, 2022

También la periodista preguntó al presidente si recibió algún compromiso del primer ministro Yair Lapid o de su predecesor, Naftali Bennett, de que Israel no actuaría militarmente solo contra los sitios nucleares de Irán, como ha amenazado, sin notificar primero a Estados Unidos.

“No voy a discutir eso”, respondió Biden. Comprende la posición de Israel y recordó que la difunta ex primera ministra Golda Meir le dijo una vez que el arma secreta de Israel es que “no tenemos adónde ir”.

Con respecto al propósito de su viaje de cuatro días a Medio Oriente que incluirá una parada en Arabia Saudita, Biden dijo que la gira “trata sobre la estabilidad en Medio Oriente”.

Estados Unidos no puede alejarse de Medio Oriente y permitir que Rusia y China “llenen el vacío”, dijo.

“El objetivo es la estabilidad en el Medio Oriente. La estabilidad en el Medio Oriente es un interés muy importante de los Estados Unidos. “Israel tiene un claro interés, y también Estados Unidos, en mi opinión, para garantizar que Israel se integre en la región y sea aceptado como igual.

Ha aumentado la expectativa de que durante la visita se podría hacer un anuncio sobre un avance significativo hacia la normalización entre Israel y la potencia regional Arabia Saudita.

“Cuanto más se integre Israel en la región como un igual y sea aceptado, más probable será que haya un medio por el cual eventualmente lleguen a un acuerdo con los palestinos en el futuro”, dijo Biden.

Pero admitió que la normalización “va a llevar mucho tiempo”.

Levi también le preguntó a Biden, sobre los miembros de su partido que llaman a Israel un estado de apartheid y exigen que se corten los fondos militares para el estado judío.

“Hay algunas voces, creo que están equivocados, creo que están cometiendo un error. Israel es un estado democrático. Israel es nuestro aliado y amigo”, dijo Biden, y agregó que “no hay posibilidad” de que el Partido Demócrata le dé la espalda a Israel.

“Mi administración ha asignado $ 4 mil millones y otros mil millones para Iron Dome, y estamos trabajando en un proyecto láser que puede “Reemplazar el Iron Dome. Tenemos un claro interés en que Israel sea estable”.

A raíz de las varias elecciones en Israel, y su vínculo con Netanyahu, Levi le consultó cómo actuaría en caso de que vuelva a la oficina el candidato de la oposición.

– “Miren, Israel es un estado democrático. Estamos comprometidos con un estado, no con un líder específico. Así como Israel es nuestro aliado y no está comprometido con un presidente en particular, está comprometido con un estado, con Estados Unidos”.

La extensa entrevista incluyó a Mahmoud Abbas, sus deseos de ser presidente, las reuniones que va a tener y finalmente también fue consultado por un posible enfrentamiento de reelección contra Trump en 2024, Biden dijo: “No lo preveo, pero no me decepcionaré”, y atinó que “lo único que sé sobre la política, y la política estadounidense en particular, es que no hay forma de predecir lo que va a pasar”.

Leer más Visita de Biden en el contexto de una nueva geopolítica mundial: El análisis de Henrique Cymerman

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai