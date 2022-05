Importante figura de la judería alemana atrapada en escándalo de acoso en escuela rabínica liberal

( JTA ) — El director fundador del seminario rabínico liberal de Alemania se ausentó en medio de acusaciones de acoso sexual contra su esposo, el portavoz del seminario, y críticas a su propio liderazgo.

El rabino Walter Homolka anunció el viernes que suspendería sus funciones en la comunidad judía y en la Universidad de Potsdam, sede del Abraham Geiger College, el seminario rabínico liberal que cofundó en 1999.

El anuncio de Homolka se produjo en respuesta a un informe en Die Welt, un importante periódico alemán, de que su esposo, Hartmut Bomhoff, supuestamente había acosado sexualmente al menos a un estudiante al enviarle un video sexualmente explícito.

La supuesta mala conducta tuvo lugar en 2019, y el estudiante que recibió el video inicialmente denunció el incidente a la policía local, según el informe de Die Welt. Citando una consulta de prensa, la universidad informó al personal y a los estudiantes sobre las acusaciones hace dos meses.

Pero no fue hasta el informe de Die Welt que las acusaciones, y el “clima de miedo” que algunos dijeron que ha caracterizado al liderazgo de Homolka, salieron a la luz pública, lo que provocó la agitación de muchas de las instituciones en el corazón del renacimiento del judaísmo liberal en Alemania .

Homolka es el rector de Abraham Geiger College, que capacita a rabinos liberales, así como director ejecutivo de Zacharias Frankel College, el seminario asociado con el movimiento conservador del judaísmo y la Escuela de Teología Judía, todos los cuales también se encuentran en la Universidad. de Potsdam, ubicado a las afueras de Berlín. También preside la junta de la Unión de Judíos Progresistas en Alemania y es miembro de las juntas de varias instituciones educativas judías, fundaciones de becas y grupos rabínicos.

En esos roles, Homolka controla o influye en quién es ordenado como rabino no ortodoxo, las prioridades del judaísmo liberal en Alemania y cómo se gastan los recursos de la comunidad. El informe Die Welt dice que muchas personas se negaron a ser citadas por su nombre porque temían represalias.

Entre los cargos hechos en el artículo por el personal, los ex alumnos y otras personas con conocimiento del seminario están que Homolka y Bomhoff se propusieron, acosaron o tuvieron relaciones sexuales con al menos 10 estudiantes; que Homolka ha tergiversado cómo fue ordenado como rabino; y que carece de alfabetización hebrea y judía sustantiva.

“En vista de las acusaciones hechas en la prensa hoy, me gustaría expresar mi consternación personal”, dijo Homolka en un comunicado enviado a estudiantes, personal y medios de comunicación en Alemania el viernes por la noche. “Duele tener que leer esas cosas”.

Describiéndose a sí mismo como un pionero del judaísmo liberal en Alemania, Homolka sugirió que las acusaciones tenían motivaciones políticas y dijo que estaba seguro de que no había actuado de manera inapropiada.

“Todos los activistas tienen oponentes”, dijo. “Siempre me esfuerzo por hacer lo correcto en mi trabajo, y estoy convencido de que aquí también me he comportado correctamente”.

Bomhoff y sus abogados no respondieron las solicitudes de comentarios realizadas por la Agencia Telegráfica Judía el viernes. Bomhoff le dijo a Die Welt a fines de febrero que había sido acusado de “distribución de pornografía, no de acoso sexual” y que estaba “avergonzado” por el incidente, informó el periódico.

Las acusaciones contra Homolka se producen en medio de un amplio reconocimiento dentro del mundo judío sobre cómo las instituciones judías han manejado las denuncias de acoso y agresión sexual. Tanto el movimiento conservador como el reformista en los Estados Unidos publicaron informes el año pasado basados ​​en investigaciones de terceros sobre sus propias prácticas, incluso en sus escuelas rabínicas .

Las escuelas rabínicas alemanas no formaban parte de esas investigaciones.

Según el informe Die Welt, el estudiante que recibió el video explícito primero informó a los fiscales locales. Después de que le dijeran que “no había interés público” en el enjuiciamiento, el estudiante se puso en contacto con Jonathan Schorsch, un académico estadounidense que forma parte de la facultad del seminario. Schorsch llevó el tema al seminario, que inició una investigación interna, dirigida por un rabino y cantor empleado por Homolka, que finalmente recomendó la mediación.

El 1 de marzo, la rectora de Abraham Geiger College, Anne-Margarete Brenker, escribió a la comunidad escolar para informarles a los miembros que un periodista estaba investigando denuncias de acoso por parte de un funcionario escolar a un estudiante en Facebook. “El empleado en cuestión es Hartmut Bomhoff”, escribió en un correo electrónico, señalando que Bomhoff era el esposo de Homolka.

Josef Schuster, jefe del Consejo Central de Judíos en el Consejo Central de Judíos de Alemania, dijo que estaba “conmocionado” por el informe Die Welt y exigió una aclaración rápida.

Otros judíos en Alemania dijeron que estaban bien familiarizados con la dinámica y la información de la historia.

“He sido testigo de demasiadas personas afectadas por este abuso (sexual y de otro tipo) y por el sistema de poder generalmente defectuoso descrito en el artículo [de Die Welt]”, Rebecca Blady, una rabina estadounidense que es directora general de Hillel Deutschland, escribió en Facebook . “A cualquier víctima del abuso descrito aquí: te veo. Te creo. Estoy aquí para ti.”

El rabino Bradley Artson, decano de la Universidad Zacharias Frankel y de la Escuela Ziegler de Estudios Rabínicos de la Universidad Judía Estadounidense en Los Ángeles, dijo que las acusaciones contra Bomhoff y Homolka se investigarían a fondo.

La Universidad de Potsdam inició una investigación hace varias semanas y espera un resultado para agosto, informó Die Welt.

“Estos son cargos serios y ZFC los toma en serio”, dijo Artson a JTA por correo electrónico. “Prometemos total transparencia y cooperación con cualquier investigación externa por parte de la universidad o las autoridades legales. El Dr. Homolka está en LOA inmediatamente, en espera de los hallazgos y la conclusión de la investigación. Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y profesores y continuaremos monitoreando esto de cerca”.

Una respuesta firme es esencial para el futuro de los seminarios judíos liberales de Alemania, dijo a Die Welt Christoph Schulte, profesor del Instituto de Estudios Judíos y Estudios Religiosos de la Universidad de Potsdam.

“Una universidad rabínica que no aclara públicamente ni sanciona con dureza el acoso sexual de los estudiantes rabínicos está completamente desacreditada moral y religiosamente”, dijo Schulte.

Por Toby Axelrod

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai