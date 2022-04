“El número exacto de asesinados en la Shoá no es lo importante, si fueran menos no haría a los nazis mejores”

Visitó el estudio de Radio Jai el cineasta israelí David Fisher, que llegó a la Argentina para participar del festival BAFICI.

El director presenta una retrospectiva de sus films, que incluye el documental “Round number” (número redondo) que aborda el tema de la cifra de seis millones de judíos asesinados en la Shoá.

“Mi padre fue uno de los últimos sobrevivientes en salir del último campo en ser liberado, y no pudo caminar más de 20 metros, porque estaba muy débil. Por suerte un jeep americano lo recogió y lo llevó a un hospital donde poco a poco se recuperó, y por so es que yo estoy aquí” relató Fisher.

También su madre es sobreviviente, y a ambos el dice haberlos visto siempre como víctimas. Por esa razón se interesó en el tema de la Shoá y sus víctimas y esa historia personal se convirtió en el film “Seis millones + uno”.

Respecto del número de los seis millones que se investigan en el documental “Round Number”, Fisher comentó que a partir de sus investigaciones la cifra es probablemente más alta, “Pero el número no es lo importante, porque si fueran 4 millones los nazis no serían más buenos, y si fueran 7 millones no podrían ser más malos”.

“Una cosa es la historia y otra la memoria, y a los efectos de la recordación no hace falta modificar la cifra” aseveró.

Vea la entrevista completa.

