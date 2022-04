La actriz Gwyneth Paltrow honra públicamente sus raíces judías en Polonia

Es sabido que la protagonista de “Shallow Hal” era muy cercana a su padre, el director y productor Bruce Paltrow, nacido en Brooklyn en el seno de una familia de inmigrantes judíos y fallecido en el 2002.

“Mi papá fue el amor de mi vida”, contó la actriz durante el episodio de “Who Do You Think you Are?”. “Mi padre me inculcó la importancia del amor y el apoyo incondicionales, y de tratar a tu familia con amor y respeto”, aseguró Gwyneth, conocida también por su empresa de “lifestyle” Goop.