“Iosi, el espía arrepentido” ya tiene fecha de estreno – Basada en hechos reales

Prime Video anunció la fecha de estreno de la serie argentina inspirada en hechos reales, “Iosi, el espía arrepentido”, dirigida por Sebastian Borensztein y Daniel Burman.

Esta nueva producción dramática basada en la novela homónima de Horacio Lutzky y Miriam Lewin, cuenta la historia de un joven agente de inteligencia de la Policía Federal de Argentina que es mandado a realizar una misión durante muchos años.

Dicha misión se trata de infiltrarse en una comunidad judía durante bastante tiempo para intentar recoger información sobre el Plan Andinia, información que se usó para realizar dos de los atentados terroristas más importantes y trágicos que tuvo Latinoamérica.

Se le preguntó a Daniel Burman en diario La Voz, cómo se abordan temas tan delicados a lo que respondió “Hubo reglas que pusimos que creo que son muy sanas como: no inventar víctimas, no generar una sensación de verdad o de justicia donde no la hay, marcar qué territorio se podía atravesar y qué no, y a partir de eso trabajamos con mucha libertad sabiendo que es importante que la serie ponga de nuevo este tema en la pantalla pero también la pregunta de que no hubo responsables dictaminados por la Justicia, la impunidad que rodeó a este hecho. Recordar eso ya es importante. Pero no tuvimos miedo porque es una serie, un entretenimiento, que trata de hacer un aporte social, de recordar esta impunidad que atravesó estos atentados y que sigue muy presente en estos muy últimos años de nuestro país. Invitar a la reflexión y hacerse preguntas siempre es sano, nunca hay que tenerle miedo a eso.

La serie cuenta con gran elenco que se presentaran a lo largo de los ocho episodios de una hora de duración. Natalia Oreiro, Mercedes Morán, Alejandro Awada, Carla Quevedo, Gustavo Bassani, Minerva Casero, Marco Antonio Caponi, Daniel Kuzniecka, Matías Mayer, Juan Leyrado, Damián Dreizik, Carlos Belloso, Roly Serrano y César Troncoso.

La serie estará disponible a partir del 29 de abril de 2022 en Prime Video en más de 240 países.

