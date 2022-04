Analizando la reciente oleada de violencia terrorista en Israel

Por Luis Fuensalida

Israel nuevamente sacudido por una oleada de ataques terroristas, el más reciente en el barrio de Bnei Irak de Tel Aviv, que dejó un saldo de cinco personas asesinadas, y que desde el mes de marzo marca un recrudecimiento de la violencia yihadista, en todo su territorio y también en la región de Cisjordania, una escalada que ha precedido la celebración del Ramadán, y que con incidentes menores ha continuado en las Pascuas cristiana y judía, que ha obligado al 1er. ministro Naftalí Bennett a reforzar el accionar de la Policía Nacional con la movilización de unidades de las FDI, para hacer frente a lo que calificó de, “hacer frente a una oleada de terrorismo árabe…”.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, ha condenado los atentados, que si bien no han sido reivindicados por los grupos palestinos, Hamas y Jihad Islámica, si en dos de ellos, si lo ha hecho el Estado Islámico o ISIS, algo que ha sorprendido, pues desde el 2017 que no se habían reconocido ataques de esa organización islamista radical en Israel.

Esto me recuerda unas palabras de quién fuera el líder del E.I., Abu Bakr al Baghadadi, “…estamos acercándonos cada día más, no piensen que nos hemos olvidado de ustedes…los judíos del mundo se juntarán en Israel y Palestina será su cementerio…”, esta frase en su momento me hizo preguntarme, ¿ por qué Israel y el E.I. no se han enfrentado directamente?, las respuestas que encontré fueron, la distancia geográfica entre aquel territorio que conformaba el DAESH e Israel, también los recursos limitados del ISIS, y centrados en combatir el accionar de las fuerzas sirias, iraníes y de las coaliciones lideradas por los EE.UU. y Rusia, que hacía que Israel no fuera una prioridad, y en cuanto a la materialización de atentados como lo hiciera en algunos países de Europa, hay dos factores a tener en cuenta, un mayor control y protección por parte de la seguridad e inteligencia israelí, y que para ese entonces, la base social árabe palestina de la que el E.I. podría reclutar militantes era mucho más pequeña, esto en relación al panorama que ofrecían las comunidades islamista radicales en Europa, sin olvidar, que las desavenencias políticas entre Hamas y el DAESH también limitaron la influencia de este último en los territorios palestinos, y como conclusión, la ausencia de enfrentamientos directos entre Israel y el E.I. también tenían razones estratégicas de carácter geopolítico.

Sin embargo, en dos de los recientes ataques jihadistas, los terroristas involucrados estaban motivados por los postulados del E.I., por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿ la ideología del ISIS es el motor de esta nueva ola terrorista en Israel?, pues la agrupación jihadista, a través de su actual portavoz, Abu Omar al Muhager, en un mensaje de audio emitido por Al Furqan, uno de las redes mediáticas del grupo islámico, anunció el comienzo de una nueva fase e insta a sus militantes a seguir los ejemplos de los hermanos que llevaron a cabo los atentados en Beit al Maqdis, Israel, y a atacar a los judíos, algo que hace dos años ya había anunciado DAESH, en oportunidad del plan de paz para el conflicto israelí palestino del ex pte. Donald Trump.

Ahora bien, creo que debemos realizar un sintético análisis de la estructura de una organización terrorista yihadista, y comenzaré por el atacante que se vale bien de un cuchillo, de un arma de fuego, de un vehículo para atropellar o que se inmola con un cinturón o chaleco explosivo, él es la punta del iceberg, detrás de quién está el reclutador, que difícilmente participe en el atentado, pero es quién mentaliza al yihadista para consumar lo que llaman la “yihad a través de la espada” o alyihad bialsayf, y que previamente es instruido por instructores en la fabricación de explosivos y armas caseras, y que tanto el reclutador como el instructor pueden actuar no en forma presencial, sino a través de las redes y espacios informáticos, en su mayoría encriptados o situados en la web profunda.

Por supuesto, que este andamiaje se apoya en los responsables financieros, que si bien no tienen participación directa en un atentado, sin el aporte de fondos, no se podrían obtener armas, explosivos y disponer de instrumentos logísticos, como ser los medios tecnológicos del que se valen reclutadores e instructores, sin descartar la compra o arrendamiento de fincas o inmuebles, que serán destinados a fines como, lugares de reunión, espacios para establecer campamentos de instrucción, las llamadas “casas seguras” para el ocultamiento y/o escape, vehículos, etc., y en este estamento de la cadena terrorista también debemos incluir las donaciones públicas que recogen diversas instituciones islámicas y mezquitas.

Por último, llegamos al “diseñador de conciencia”, el Imán, quién inculca la Yihad como instrumento legítimo para el Islam de combatir a los infieles y a los apóstatas, de imponer la fe musulmana como la única religión verdadera y de la férrea interpretación y aplicación de la Shariat, las leyes derivadas del Corán, y su accionar tiene como objetivo despertar la dawah o devoción, que no sólo es acercarse a la práctica religiosa, sino también a militar activamente, y su rol es fundamental para toda la cadena, desde el yihadista al financista.

Y el esquema de estructura yihadista señalada, no es privativa del E.I., sino que la podemos ver en el Movimiento Islámico cuyas dos facciones que actúan en Israel, la Hermandad Musulmana y el Hamas, y que ha construido mezquitas y madrasas en la región del Negev, enviando imanes y capacitando reclutadores y predicadores, que tienen como objetivo profundizar la enseñanza del Islam en la población beduina, que adolece de una buena educación y de un conocimiento y práctica estricta del Islam, además de llevar a cabo una intensa actividad política, social y religiosa, para inculcar la dawah o devoción y el mensaje de incitación contra Israel y sus ciudadanos, sean estos judíos, cristianos, drusos o musulmanes que no aceptan la visión radical islamista, sirva como prueba, el reciente ataque en Beer Sheva cometido por el beduino Muhammad Abu al Kian, oriundo de la localidad sur de Hura, y que ocasionó cuatro víctimas mortales, y que se manifestó partidario del Daesh.

También los dos yihaditas que llevaron a cabo el ataque en la zona residencial de la norteña ciudad de Hadera, Ibrahim y Ayman Agbarriya, primos oriundos de la localidad árabe palestina de Umm al Fahm, a poca distancia del lugar de los hechos, y que tuvieron como saldo lamentable la muerte de dos efectivos de la Policía de Fronteras. Los nombrados llegaron al lugar en automóvil y provistos de cuchillos, armas de fuego y más de mil cien municiones, e Ibrahim registraba antecedentes por terrorismo al ser arrestado y condenado en el 2016 por intentar unirse al E.I. en el territorio que controlaba en Siria e Irak en aquellos tiempos.

Los casos de estos dos primos y del beduino, son a mi entender, sólo los hasta ahora visibles de docenas de árabes israelíes que intentaron en su momento unirse al ISIS, y muchos de éstos, tras cumplir sus condenas hoy gozan de los beneficios de la única verdadera democracia del Oriente Medio, Israel, ya que en definitiva, en una democracia, cualquier individuo puede ejercer su libertad individual, su libertad de expresión y su libertad de profesar su religión, lo que me lleva a preguntarme,¿ dónde está la línea roja que separa lo legitimo y legalmente permitido y lo prohibido?

Y este decálogo del terrorismo no es nuevo, basta con echar una mirada al pasado, y encontramos hace casi 50 años, la fundación de la Familia de la Yihad, movimiento creado por el sheik Abdullah Nimer Darwish, que a su vez tiene su antecedente, allá por 1920 y 1930, con el accionar de los muftis Haj Amin al Husseini e Izza Din al Qassam, y cuyas visiones islamistas radicales siguen presente hoy en los movimientos y organizaciones yihadistas, y que se puede sintetizar en los siguientes puntos:

• El Judaísmo es una Ley caduca y sólo el Islam es la Ley verdadera y por lo tanto, no hay razón para que exista un Estado Judío

• Los Judíos no son un pueblo, sino colectivos pertenecientes a diferentes países occidentales y deben ser expulsados

• Palestina, es parte de Dar al Islam, el Hogar del Islam, y por lo tanto esta prohibido según la Shariat la existencia de un Estado no islámico

• Los Judíos no tienen derecho ni a la tierra, ni al Estado, ni a la Soberanía, sólo pueden vivir como “dhimmir”, es decir, protegidos bajo la esfera del Islam y

• Jerusalén pertenece sólo a los musulmanes, ni a los Judíos ni a los Cristianos.

Dicho esto, y finalizando mi columna de hoy, el accionar de elementos yihadistas, sean estos vinculados o militantes de cualquier organización o grupo islamista radical, sea el Estado Islámico, la Yihad Islámica o el Hamas, sea que actúen en forma individual o de forma celular, todos persiguen las destrucción del Estado de Israel, y a través del accionar de los “diseñadores de conciencia” que busca desarrollar la dawah o devoción, han provocado un clima explosivo, en el que se trata de utilizar incidentes menores, como ser, el desalojo de familias árabes palestinas en el barrio Sheik Jarrah, los enfrentamientos en el Monte del Templo, los apedreamientos a medios de transportes o las protestas de los beduinos en el Negev, pueden alimentar la escalada de violencia, una situación que parecía superada para la población israelí, pero que lamentablemente, mientras las organizaciones terroristas palestinas no sean disueltas, mientras que el propio pueblo árabe palestino no rompa las cadenas que lo aprisionan a un status quo perimido y sin sentido, habrá que entender y aceptar que se deberá convivir y combatir a un enemigo que sólo quiere la destrucción del Estado de Israel, y es por todo lo señalado que terminaré con dos frases de una de las mujeres más importante en la historia judía, Golda Meir, la primera, “…uno no puede borrar el pasado solamente porque no le que al presente…” y “…cuando los árabes amen a sus hijos más de lo que nos odian a nosotros, entonces tendremos paz…”.

