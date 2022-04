“El mundo mide a Israel con otro rasero, y espera más de nosotros que de otros países”

Lior Haiat es vocero de la cancillería de Israel, y explicó en Radio Jai la situación provocada por los violentos que provocan a las fuerzas de seguridad en Jerusalem.

“Israel hace todos los esfuerzos por permitir la libertad de religión en la ciudad santa de Jerusalem, en una época en la que coincidieron el Ramadán, Pesaj y las Pascuas. Los extremistas musulmanes guiados por Hamás están abusando de la tensión tratando de incitar más violencia en la ciudad vieja, lo cuál no va a ser permitido por la policía israelí que está allí para garantizar que los que quieran practicar su fe en forma pacífica puedan hacerlo”, indicó Haiat.

Decenas de miles de musulmanes pudieron ingresar a las mezquitas del Monte del Templo, miles de israelíes judíos pudieron llegar al “Muro de los Lamentos”, y el próximo sábado será el ·Sábado de la luz” de los cristianos ortodoxos, y todo eso sucede en una distancia de 200 metros.

“El Waqf (policía jordana) debe mantener el status quo en la zona de las mezquitas, pero si ellos no pueden o no tienen como detener a los violentos, la policía de Israel lo hará” explicó.

En relación a Jordania, su primer ministro alentó a los violentos a atacar a los judíos israelíes. Lior Haiat hizo al respecto, un llamado a los líderes de la región, y a quienes son socios para la paz, “a tomar medidas responsables para llegar a una situación pacífica y no incitar a la violencia”.

Expresó Haiat que “Algunos países han criticado el accionar de Israel y el vocero de la cancillería explicó que “parte del juego político es llamar a los embajadores para consulta, y no es nada fuera de lo común. Lo que estamos escuchando tanto de los Emiratos Árabes Unidos y de otros países es que ellos entienden el esfuerzo que hace Israel”.

Ayer habló el ministro de asuntos exteriores Yair Lapid, con su homólogo en los Estados Unidos, Anthony Blinken y Estados Unidos entiende bien los esfuerzos que hace Israel para evitar la violencia y los esfuerzos que hace para permitir la libertad de religión.

“El mundo mide a Israel con otro rasero, y espera de Israel más de lo que espera de otros países. Las voces anti israelíes, los extremistas, los terroristas que tratan de poner a Israel en un lugar peligroso, no van a tener éxito. De hecho estamos viendo que a diferencia del año pasado, esos grupos terroristas no llevaron a Israel a la violencia que habían deseado”, agregó.

“Lleva años que los últimos días del mes de Ramadán no se permite entrar a no musulmanes a la zona de las mezquitas. No es por falta de libertad de religión sino para permitir que la paz en esa ciudad se mantenga”, concluyó.

